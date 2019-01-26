نتنياهو: نصر الله مرتبك بسبب الضيق المالي ونجاح "درع الشمال"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد 27 يناير/ كانون الثاني 2019)، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "نصرالله كسر أمس صمته ... إنه يعيش حالة ارتباك شديدة ... بسبب النجاح الباهر لعملية درع الشمال... وبسبب الضيق المالي الذي يعيشه". وأضاف أن حزب الله وعناصره "بذلوا جهودا جبارة في السلاح المفاجئ الذي تشكله الأنفاق العابرة للحدود وفي حفرها، وعلى نقيض ما قاله، تم القيام بذلك خلال السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة. وفي غضون ستة أسابيع جردناه من هذا السلاح بشكل كامل".

وقال إن "نصرالله مُربَك بسبب الضيق المالي الذي يعيشه. السياسة التي انتهجناها بهدف استئناف العقوبات على إيران، تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل واضح وحاد، وهذا يلحق أضرارا جسيمة بمصادر التمويل التابعة لإيران ولوكلائها وعلى رأسهم حزب الله".

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وأعلن الجيش الإسرائيلي منتصف كانون الثاني / يناير الجاري انتهاء "حملة درع الشمال" على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك بعد اكتشاف ستة أنفاق. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي إطلاق الحملة بهدف "كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها إلى داخل أراضي إسرائيل".

وكان نصر الله قال في مقابلة مع قناة "الميادين" المؤيدة لحزب الله، تم بثها أمس، إن "الإسرائيلي سيندم إذا اعتدى علينا لأن ثمن الاعتداء سيكون أكبر بكثير مما يتوقعه". وأضاف نصرالله "خياراتنا مفتوحة على الطاولة وسنفعل كل ما يلزم بعقل وحكمة وشجاعة. لن نسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك أو فرض قواعد اشتباك جديدة علينا".

وعن عملية كشف "درع الشمال"، قال نصرالله إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت "كان هدفه من عملية الأنفاق أن يخرج من قيادة الأركان وفي ملفه إنجازا، ولكن هذا الإنجاز هو إنجاز وهمي". ولم يكشف نصرالله عن تاريخ حفر الأنفاق أو الجهة التي حفرتها، ولم يكشف عن عددها.

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)