نتنياهو قبل خضوعه لجراحة: العملية ضد حماس لن يوقفها شيء

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعملية جراحية بتخدير كامل لإزالة فتق، وفق ما أفاد مكتبه. وقبل إجرائه العملية عقد مؤتمر صحفيا أكد فيه أن العملية ضد حماس في رفح لن يوقفها شيء.

من المقرر أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية مساء يوم الأحد (31 آذار/مارس 2024). وأفاد مكتب رئيس الوزراء اليوم بأنه تم اكتشاف فتق لدى نتنياهو (74 عاماً) خلال فحص روتيني أجري أمس السبت مشيراً إلى أن من المقرر أن يتم إجراء العملية باستخدام التخدير الكامل.

وذكر المكتب أن وزير العدل ياريف ليفي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، سيتولى مهام نتنياهو بالوكالة في تلك الأثناء. وكان من المقرر عقد اجتماع لمجلس الحرب مساء اليوم.

ولم يقدم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي معلومات حول نوع الفتق الذي تم تشخيصه لدى نتنياهو.

وفي مؤتمر صحفي قبل العملية الجراحية، قال نتنياهو اليوم الأحد إن العملية ضد حماس في رفح لن يوقفها شيء. وأضاف أن الضغط العسكري مع المرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أن النصر على حماس لن يتحقق بدون عملية عسكرية في رفح. ومن ناحية أخرى، أفاد نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 مسلح في مستشفى الشفاء في غزة.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

كما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس "بتشديد" مواقفها في المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب في قطاع غزة. وقال نتانياهو خلال المؤتمر صحفي: "في حين أظهرت إسرائيل مرونة في مواقفها خلال المفاوضات، قامت حماس بتشديد مواقفها".

يذكر أن أكثر أنواع الفتق شيوعاً هو ما يعرف بالفتق الإربي، ويمكن لمعظم المرضى مغادرة المستشفى بسرعة بعد جراحة هذا الفتق والعودة إلى النشاط الجسدي العادي في غضون بضعة أيام أو أسابيع. وفي حال الإصابة بالفتق، تبرز أجزاء من الأمعاء أو أجزاء من الأعضاء أو الأنسجة الدهنية من خلال فجوة في جدار البطن.

وتكرر في الفترة الماضية دخول نتنياهو إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية، وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لديه في الصيف الماضي.

يواجه نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ إسرائيل، إحدى أكبر الأزمات في تاريخ البلاد منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس داخل الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي ردت عليه إسرائيل بإشعال حرب في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس منذ 2007.

خ.س/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)