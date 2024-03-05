نتنياهو: سيُسمح للمصلين بالدخول إلى المسجد الأقصى في رمضان

قال رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو إنه سيُسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، مؤكدا على كفالة حرية العبادة مع الحفاظ على "متطلبات الأمن والسلامة".

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء (5 مارس/آذار 2024) في بيان أنها ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان "كما في السنوات السابقة".

وفي خضم الحرب الدائرة في غزة، أوضحت الحكومة أن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بدخول الحرم القدسي سيعاد تقييمه أسبوعياً بناء على معايير أمنية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع خصّص للتدابير المزمع اتّخاذها خلال رمضان: "سياسة إسرائيل كانت وسوف تظل دائماً الحفاظ على حرية العبادة لكل الأديان .. سنبذل كل ما بوسعنا لضمان حرية العبادة في جبل الهيكل (موقع الحرم القدسي) وللسماح للمسلمين بالاحتفال (برمضان)، بينما نحافظ بالطريقة المناسبة على متطلبات الأمن و السلامة".

جاء تصريح نتنياهو في مستهل جلسة بشأن الاستعدادات لشهر رمضان الذي يبدأ خلال الشهر الجاري، كما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد اقترح منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى القدس للصلاة خلال رمضان. وجاء في تعليق للوزير اليميني المتطرف نشره على منصة إكس على أثر البيان الحكومي الصادر الثلاثاء أن "احتفالات حماس في جبل الهيكل تناقض النصر الكامل".

وكان نتنياهو قد أصدر في شهر شباط/فبراير الماضي قراراً بتقييد دخول الفلسطينيين من داخل إسرائيل أو ما يسمى بـ"مناطق 48"، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان. وآنذاك حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" القيادة السياسية من أنّ منع الفلسطينيين في الداخل من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة.

وكانت واشنطن قد دعت إسرائيل في الأسبوع الماضي إلى "تسهيل وصول المؤمنين السلميين إلى جبل الهيكل خلال رمضان، بما يتفق مع الممارسات السابقة".

وتسعى دول الوساطة -مصر وقطر والولايات المتحدة- منذ أسابيع للتوصل إلى هدنة قبل حلول رمضان. والثلاثاء حذّر الرئيس الأمريكي من وضع "خطير للغاية" في إسرائيل والقدس إذا لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان.

ع.ح/ع.ج.م/م.ي.ح (أ.ف.ب ، د.ب.ا)