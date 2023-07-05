نتنياهو: باحثة إسرائيلية روسية محتجزة لدى فصيل شيعي بالعراق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء (الخامس من تموز/يوليو 2023) أنّ أكاديمية إسرائيلية-روسية فُقدت في العراق قبل أشهر محتجزة لدى "كتائب حزب الله" المسلّحة الموالية لإيران.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنّ "إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية"، وأضاف أنّ "إليزابيث تسوركوف على قيد الحياة ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها". ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن تسوركوف "في حالة جيدة".



صورة الأكاديمية إليزابيث تسوركوف من موقعها الإلكتروني





وبحسب بيان مكتب نتنياهو فإنّ تسوركوف توجّهت إلى العراق "بجواز سفرها الروسي وبمبادرة منها لإعداد دكتوراه وأبحاث أكاديمية نيابة عن جامعة برينستون في الولايات المتّحدة". و تسوركوف خبيرة في شؤون سوريا وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والشرق الأوسط، بحسب قناة "أي نيوز24"الإخبارية الإسرائيلية.



ووفقًا لمصدر في الاستخبارات العراقية فقد اختطفت تسوركوف في بغداد "مطلع شهر رمضان" الذي بدأ هذا العام في 23 آذار/مارس. وقال دبلوماسي غربي في العراق طالبًا عدم ذكر اسمه إنّ تسوركوف وصلت إلى بغداد "مطلع كانون الثاني/يناير 2022".

وكتائب حزب الله هي إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران والتي دُمجت في قوات الأمن العراقية.

يشار إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من بغداد بخصوص تسوركوف حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)