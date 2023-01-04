نتفلكس في قلب العاصفة بعد وقف إنتاج مسلسل 1899

أعلنت شركة نتفلكس إلغاء الموسم الثاني من مسلسل 1899. خبر كان صادما لجمهور هذا العمل الذي حقق انتشارا كبيرا وتربع على عرش العروض الأكثر مشاهدة في 55 بلدا، عند انطلاق بثه شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المسلسل الذي أنتجته دار إنتاج ألمانية إلى جانب نتفلكس، من نوع غموض ودراما يحكي قصة مجموعة من المهاجرين من القرن الـ19 كانوا متجهين إلى أمريكا، لكن رحلتهم تتحول إلى سلسلة ألغاز مرعبة.

وتميز العمل بجمع عدة ممثلين كلهم يتحدثون بلغاتهم الأم، كما تميز بتقنيات الإخراج العالية خصوصا المؤثرات البصرية الجديدة، وتم تصوير عدد من مشاهده في استوديو بابلسبيرغ في بوتسدام- ألمانيا.

وكان من المتوقع أن يُعرض العمل في ثلاثة مواسم، والموسم الأول ترك الكثير من الأسئلة العالقة. لكن إعلان إلغاء إنتاج مواسم جديدة خلّف غضباً كبيرا بين المشاهدين، وصل حد إطلاق حساب على تويتر Save1899 جلب أكثر من 30 ألف متابع في ساعات، بينما أطلق آخرون عريضة احتجاجية على موقع change.org جذبت آلاف التوقيعات في أقل من 24 ساعة.

واعتبر متابعون أن إلغاء عمل حصد كل هذه الشعبية أمر مؤسف وهناك حتى من هدد بمغادرة منصة نتفلكس. ولم توضح هذه الأخيرة سبب اتخاذ القرار، لكن هناك توقعات أن الخطوة جاءت لكون السلسلة لم تحقق النجاح الكبير الذي أرادته نتفلكس مقارنة بأعمال أخرى مماثلة مسلسل Dark خصوصا أن الشركة لم تحقق أرقام اشتراك قوية خلال عرض مسلسل 1899.

وقد تكون هناك أسباب أخرى، منها الاتهام الذي أطلقه كاتب برازيلي بأن العمل مسروق من كتاب له، لكن الاتهام ليس فيه الكثير مما يسنده.

وقد تكون الشركة قد قررت وقف الإنتاج لكونه مكلفا للغاية مقارنة بالمداخيل التي تراجعت عموما بسبب منافسة منصات أخرى وعودة دور السينما، كما أنّ هناك انتقادات فنية للعمل بكونه لا يرقى للمستوى الفني لمسلسلات أخرى على نتفلكس أو على منصات أخرى.

وكانت نتفلكس قد ألغت إنتاج مواسم جديدة من عدة مسلسلات منها "Resident Evil" بعد موسم واحد وكذلك "Warrior Nun" بعد موسمين.

سكوت روكسبوروغ/ إ.ع