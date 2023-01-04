 نتفلكس في قلب العاصفة بعد وقف إنتاج مسلسل 1899 | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.01.2023

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منوعات

نتفلكس في قلب العاصفة بعد وقف إنتاج مسلسل 1899

انتهى مسلسل 1899 في موسمه الأول رغم الأسئلة المعلقة. الخبر لم يعجب مشاهدي العمل ولم تشرح نتفلكس الأسباب، ما أطلق العنان للتكهنات.

مسلسل 1899 على نتفلكس

مسلسل 1899 على نتفلكس

أعلنت شركة نتفلكس إلغاء الموسم الثاني من مسلسل 1899. خبر كان صادما لجمهور هذا العمل الذي حقق انتشارا كبيرا وتربع على عرش العروض الأكثر مشاهدة في 55 بلدا، عند انطلاق بثه شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مختارات

يحقق من يطلق عليهم وصف ”المؤثرين" شهرة كبيرة على مواقع التواصل. ومع الإعلان عن عمل تليفزيوني كامل يسلط الضوء على نشاطهم، تجدد الحديث عن المضمون الذي يقدمه هؤلاء "المؤثرين"، بعدما احتج الآلاف على إنتاج هذا العمل الفني.

هو أنجح مسلسل في تاريخ نتفليكس، والملايين عبر العالم ينتظرون جزءه الثاني. فهل ينقذ هذه المنصة من الخسائر بعد التراجع المهول في عدد مشتركيها؟

ليست منصة نتفليكس راضية تماما عن مستوى التنوع الاجتماعي في عروضها، لذلك فقد قرّرت التوجه لدعم مجموعات منها إثنية وجغرافية وكذلك جنسية، فضلا عن دعم المواهب الصاعدة عبر العالم.

المسلسل الذي أنتجته دار إنتاج ألمانية إلى جانب نتفلكس، من نوع غموض ودراما يحكي قصة مجموعة من المهاجرين من القرن الـ19 كانوا متجهين إلى أمريكا، لكن رحلتهم تتحول إلى سلسلة ألغاز مرعبة.

وتميز العمل بجمع عدة ممثلين كلهم يتحدثون بلغاتهم الأم، كما تميز بتقنيات الإخراج العالية خصوصا المؤثرات البصرية الجديدة، وتم تصوير عدد من مشاهده في استوديو بابلسبيرغ في بوتسدام- ألمانيا.

وكان من المتوقع أن يُعرض العمل في ثلاثة مواسم، والموسم الأول ترك الكثير من الأسئلة العالقة. لكن إعلان إلغاء إنتاج مواسم جديدة خلّف غضباً كبيرا بين المشاهدين، وصل حد إطلاق حساب على تويتر Save1899 جلب أكثر من 30 ألف متابع في ساعات، بينما أطلق آخرون عريضة احتجاجية على موقع change.org جذبت آلاف التوقيعات في أقل من 24 ساعة.

واعتبر متابعون أن إلغاء عمل حصد كل هذه الشعبية أمر مؤسف وهناك حتى من هدد بمغادرة منصة نتفلكس. ولم توضح هذه الأخيرة سبب اتخاذ القرار، لكن هناك توقعات أن الخطوة جاءت لكون السلسلة لم تحقق النجاح الكبير الذي أرادته نتفلكس مقارنة بأعمال أخرى مماثلة مسلسل Dark خصوصا أن الشركة لم تحقق أرقام اشتراك قوية خلال عرض مسلسل 1899.

وقد تكون هناك أسباب أخرى، منها الاتهام الذي أطلقه كاتب برازيلي بأن العمل مسروق من كتاب له، لكن الاتهام ليس فيه الكثير مما يسنده.

وقد تكون الشركة قد قررت وقف الإنتاج لكونه مكلفا للغاية مقارنة بالمداخيل التي تراجعت عموما بسبب منافسة منصات أخرى وعودة دور السينما، كما أنّ هناك انتقادات فنية للعمل بكونه لا يرقى للمستوى الفني لمسلسلات أخرى على نتفلكس أو على منصات أخرى.

وكانت نتفلكس قد ألغت إنتاج مواسم جديدة من عدة مسلسلات منها "Resident Evil" بعد موسم واحد وكذلك "Warrior Nun" بعد موسمين.

سكوت روكسبوروغ/ إ.ع

  • صورة رمزية لجائزة الأوسكار

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الاسم الصحيح الكامل للجائزة

    الاسم الصحيح لجائزة الأوسكار هو "جائزة الأكاديمية للجدارة/ Academy Award of Merit". لكن لماذا تعرف باسم "أوسكار"؟ يقال إن الممثلة بيت ديفيس التي كانت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1941، أطلقت الاسم على الجائزة تكريما لزوجها الأول. ويقال إن مارغريت هيريك، التي كانت مديرة الأكاديمية بداية ثلاثينات القرن الماضي، أطلقت الاسم لأن شكل التمثال الذهبي يشبه شكل عمها أو خالها أوسكار.

  • صورة من فيلم للرسوم المتحركة

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الفائز بأكبر عدد من جوائز الأوسكار

    ولت ديزني، مؤسس ستوديو الرسوم المتحركة "شركة ديزني" فاز بـ 26 جائزة. تليه مصممة الأزياء إديث هيد 8 جوائز التي كانت من أكثر مصممي الملابس المقربين من ألفريد هيتشكوك، ويشاركها المركز الثاني بـ 8 جوائز أيضا الملحن والمؤلف الموسيقي آلان منكن. أما الممثلة كاترين هيببورن ففازت بـ 4 جوائز، وهي الوحيدة التي فازت بهذا العدد من جوائز التمثيل، علما بأنها لم تحضر أي حفل لتوزيع الجوائز!

  • مشهد من فيلم كل شيء عن إيف

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الأفلام الفائزة بأكبر عدد من الترشيحات

    ثلاثة أفلام تم ترشيحها لـ 14 جائزة أوسكار، وهي: "كل شيء عن إيف/ All About Eve" عام 1950، "تيتانيك" عام 1997، "لا لا لاند/La La Land" عام 2016.

  • الممثلة تاتوم اونيل في فيلم القمر الورقي

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    أصغر فائز بالجائزة

    الممثلة تاتوم او نيل فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "القمر الورقي/Paper Moon" عام 1973 حين كان عمرها 10 سنوات فقط، حيث شارك والدها أيضا الممثل ريان أونيل في الفيلم.

  • الممثل الكندي كريستوفر بلامر في مشهد من فيلم الزا وفريد

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الأكبر سنا

    فاز الممثل الكندي كريستوفر بلامر عام 2010 بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المبتدئون/Beginners" حين كان عمره 82 عاما. وبذلك يكون الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة الأوسكار حتى الآن.

  • صورة مركبة للمخرجة كاثرين بيلغو وأسامة بن لادن

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    أول امرأة فازت بجائزة الإخراج

    جائزة أفضل مخرج هي الجائزة الأهم من بين جواز الأوسكار، وأول مخرجة فازت بها كانت الأمريكية كاترين بيغلو عام 2010 عن فيلم "خزانة الألم/The hurt Locker"، وذلك بعد 80 عاما من تاريخ الجائزة! فيلم بيغلو الذي أثار الكثير من الجدل ورشح لعدد من الجوائز كان Zero Dark Thirty (أول عرض 2012) وتناول الجهود الأمريكية لاعتقال أو قتل أسامة بن لادن. (صورة مركبة)

  • الممثلة جنيفر لورنس تستلم جائزة الأوسكار عام 2013 وهي ترتدي أغلى فستان حتى الآن

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    أغلى فستان في حفل توزيع الجوائز

    حفلات توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لعرض الأزياء أيضا، ودور الأزياء تتكتم على سعر الفستان الذي تصممه لإحدى المشاركات. وأغلى فستان تم ارتداؤه حتى الآن، كان للممثلة جنيفر لورنس الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز عام 2013 ويقدر سعره بأربعة ملايين دولار، من تصميم دار أزياء "ديور/Dior". لكن هذا الفستان أحرجها، حيث تعثرت بتجاعيده وثنياته وهي تصعد المسرح فوقعت على الأرض.

  • الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    فائزون رفضوا استلام الجائزة!

    رغم أن الأوسكار من أرفع وأشهر الجوائز في عالم السينما، هناك من رفضها مثل الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس الذي فاز بجائز أفضل نص عام 1935، والممثل جورج سي سكوت الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عام 1971. أما الممثل مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب/Godfather" عام 1973، فأرسل الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر بدلا عنه والتي احتجت في الحفل على طريقة التعامل مع الهنود الحمر.

  • مشهد من فيلم المواطن كين

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    القيمة المادية لجائزة الأوسكار

    تمثال الأوسكار المصنوع من البرونز ومطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، لا يمكن بيعه. منذ عام 1950 يشترط على الفائز بالجائزة أن يعرضها أولا على الأكاديمية نفسها بسعر دولار واحد فقط. لكن قبل عام 1950، وجدت بعض الجوائز طريقها إلى دور المزادات، فورثة المخرج أورسون ويلز الذي فاز بالجائزة عام 1941 عن فيلم "المواطن كين/Citizen Kane" باعوا جائزته "التمثال الذهبي" بأكثر من 800 ألف دولار.

  • الممثلة أريانا بوزي حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    حجم "تمثال أوسكار"

    يبلغ طول جائزة أوسكار "التمثال الذهبي" 34 سنتمترا ووزنه 3,85 كيلوغرام. ويحفر اسم الفائز به على قاعدة التمثال فيما بعد. الصورة للممثلة أريانا بوزي التي حصلت على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022. إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو