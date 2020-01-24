 نتانياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2020

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أخبار

نتانياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيحيي خطة لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية، وهو مشروع توقف فعلياً بعد معارضة المجتمع الدولي.

مستوطنة هار حوما في القدس الشرقية

مستوطنة هار حوما في القدس الشرقية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس (20 شباط / فبراير 2020) عن  بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، وذلك قبل اقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات التشريعية.

مختارات

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا بعدما أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. الصحف الألمانية اهتمت بموضوع زيارة نتنياهو إلى واشنطن وتفاوتت تعليقاتها تجاه تصريحات ترامب. (16.02.2017)

ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني بالموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي من القدس، فيما توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف عديد من الدول الأوروبية بالقدس عاصمة لإسرائيل. (11.12.2017)

وقال نتانياهو في شريط  فيديو "اليوم  لدي أخبار رائعة، لأننا نريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى حي هار حوما (مستوطنة بنيت على جبل أبو غنيم) الذي يقع ورائي، لقد أقمت هذا الحي عام 1997 عندما انتخبت رئيساً للوزراء، على الرغم من اعتراضات من جميع أنحاء العالم".

ويسكن حاليا في الحي الاستيطاني حوالي 40 ألف شخص، وقال نتانياهو إن الأبنية الجديدة ستتيح استيعاب 10 آلاف شخص آخرين.

وأضاف "سيصل عدد سكان حي هار حوما إلى 50 ألفاً. هذا حي واحد في القدس سيكون مثل مدينة إسرائيلية متوسطة".

وأعلن أيضاً عن الموافقة على بناء حي جديد  يضم عدة آلاف من المنازل في منطقة "جفعات هاماتوس" وهي منطقة عند بيت صفافا. وأكد نتانياهو "نحن نربط جميع أجزاء القدس الموحدة، ولقد أزلت جميع العقبات أمام البناء ... كنت أتحرك وأبني  في القدس في الوقت الذي كان الآخرون يتحدثون".

وتعهد نتانياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في إطار خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون..

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.


مختارات

نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

رغم الاحتجاجات الكثيرة والتحذيرات السياسية أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. كما تعتزم إسرائيل بناء آلاف الشقق في مستوطنة جديدة. منتقدون يرون في ذلك نهاية حل الدولتين. (07.02.2017)  

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