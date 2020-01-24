نتانياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس (20 شباط / فبراير 2020) عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، وذلك قبل اقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات التشريعية.

وقال نتانياهو في شريط فيديو "اليوم لدي أخبار رائعة، لأننا نريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى حي هار حوما (مستوطنة بنيت على جبل أبو غنيم) الذي يقع ورائي، لقد أقمت هذا الحي عام 1997 عندما انتخبت رئيساً للوزراء، على الرغم من اعتراضات من جميع أنحاء العالم".

ويسكن حاليا في الحي الاستيطاني حوالي 40 ألف شخص، وقال نتانياهو إن الأبنية الجديدة ستتيح استيعاب 10 آلاف شخص آخرين.

وأضاف "سيصل عدد سكان حي هار حوما إلى 50 ألفاً. هذا حي واحد في القدس سيكون مثل مدينة إسرائيلية متوسطة".

وأعلن أيضاً عن الموافقة على بناء حي جديد يضم عدة آلاف من المنازل في منطقة "جفعات هاماتوس" وهي منطقة عند بيت صفافا. وأكد نتانياهو "نحن نربط جميع أجزاء القدس الموحدة، ولقد أزلت جميع العقبات أمام البناء ... كنت أتحرك وأبني في القدس في الوقت الذي كان الآخرون يتحدثون".

وتعهد نتانياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في إطار خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون..

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز)