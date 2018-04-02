 نتانياهو يرفض حضور مؤتمر لليونسكو حول معاداة السامية | أخبار | DW | 27.09.2018

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أخبار

نتانياهو يرفض حضور مؤتمر لليونسكو حول معاداة السامية

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تلبية دعوة لحضور مؤتمر حول معاداة السامية في نيويورك دعت إليه المديرة العامة لليونسكو أدوري أزولاي. في بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي برر أسباب امتناع نتانياهو عن حضور المؤتمر.

Frankreich Audrey Azoulay soll neue Unesco-Chefin werden (picture-alliance/dpa/Chen Yichen)

أعلن رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفضه تلبية دعوة لحضور مؤتمر حول معاداة السامية في نيويورك تنظّمه اليونسكو. وصدر بيان عن مكتب نتانياهو قال فيه إنّه و"بانسحابهما من اليونسكو في 2017، فإن إسرائيل والولايات المتحدة أكّدتا بكل وضوح أنّه لا يمكن التسامح بتاتاً بعد اليوم مع معاداة اليونسكو للسامية". ويتواجد نتانياهو حاليا في نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مختارات

تأييدا لحكم سابق، رفضت المحكمة العليا بفرانكفورت دعوى مسافر إسرائيلي ضد شركة الطيران الكويتية التي حجز لديها عبر الإنترنت تذكرة سفر العام الماضي إلى تايلاند، غير أن الشركة رفضت ركوبه الطائرة، عندما اكتشفت أنه إسرائيلي. (25.09.2018)

بعد سلسلة قرارات ومواقف أغضبت الجانب الفلسطيني، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فكرة حل الدولتين. ترامب أكد أن هذا هو الحل "الأفضل" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأنه يحلم بتحقيقه قبل انتهاء ولايته الأولى. (26.09.2018)

قررت جامعة حيفا الإسرائيلية منح المستشارة أنغيلا ميركل دكتوراه فخرية للإشادة بدفاعها عن مبادئ المساواة والحرية وحقوق الإنسان، إضافة إلى دورها بالتصدي للعنصرية ومعاداة السامية. (26.09.2018)

وأضاف البيان أنه "عندما تنهي اليونسكو انحيازها ضد إسرائيل وتتوقف عن إنكار التاريخ وتبدأ بالدفاع عن الحقيقة، عندها ستتشرف إسرائيل بالانضمام إليها مجدداً، لكن بانتظار حصول ذلك فإنّ إسرائيل ستتصدّى لمعاداة السامية في اليونسكو وفي كل مكان". كما شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنّه "منذ العام 2009 أصدرت اليونسكو 71 قراراً يدين إسرائيل مقابل قرارين فقط لبقية دول العالم أجمع. هذا فاضح".

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تجدر الإشارة الى أن إسرائيل انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في 2017 بعيد قرار مماثل اتّخذته الولايات المتحدة. وذلك بعد قرارات أثارت حفيظة اسرائيل من أبرزها إعلان لجنة التراث العالمي في اليونسكو في تموز/يوليو 2017 البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية"، وإدراجها الموقع على لائحة المواقع التراثية المهددة.

وتضمّ الخليل التي تشكل بؤرة توتر، مئتي ألف فلسطيني وبضع مئات من المستوطنين الاسرائيليين المتحصنين في جيب يحميه جنود إسرائيليون بالقرب من الحرم الابراهيمي. وفي 2011 قرّرت اليونسكو ضمّ فلسطين إليها عضوا كامل العضوية.

من جهتها، لم ترد المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي بشكل مباشر على تصريحات نتانياهو في نيويورك، بل قالت إن "العنصرية ومعاداة السامية وباءان نحن جميعا معنيون بهما ويستدعيان تعبئة جماعية". وبررت عقد الاجتماع قائلة إن "محاربة العنصرية ومعاداة السامية عبر التربية في صُلب مبادئ اليونسكو". ومضت أزولاي تقول "إنها مسؤولية جماعية يجب ألاّ يتنصّل منها أحد وألا يتم استغلالها فهي تتطلب أن نكون متحدين".

و.ب/ م.س(أ ف ب)

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    سلام صعب

    في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 وصل الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس حيث أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن واقترح في الكنيست عقد سلام "عادل ودائم" في كل المنطقة. لكن اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها فيما بعد لم تلق التأييد من العرب الذين رأوا فيها آنذاك "خيانة" للقضية الفلسطينية، لاسيما وأن منظمة التحرير الفلسطينية ظلت خارج اللعبة.

  • Anwar El Sadat trifft sich mit Menachim Begin (r) in Israel (dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    زيارة مفاجئة إلى القدس

    خلال زيارته إلى القدس صافح السادات صافح أعداءه اللدودين ثم أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن. وكانت الزيارة تاريخية لأن كل الاتصالات المصرية الاسرائيلية كانت سرية. في الصورة بيغن يهمس في أذن السادات خلال مأدبة عشاء بفندق الملك داوود بالقدس في الـ 20 من نوفمبر 1977.

  • Anwar el Sadat und Menachem Begin reichen sich die Hände in der Mitte Jimmy Carter (picture-alliance/dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    مفاوضات تمهيدية شاقة

    مناحيم بيغن وأنور السادات يتصافحان وفي الوسط الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في الـ 17 سبتمبر 1978 بكامب ديفيد. وكان الرجلان قد شاركا قبلها طوال 13 يوما في محادثات لبلورة إطار اتفاقية للسلام في الشرق الأوسط يتم التوقيع عليها في الشهور الثلاثة التالية. وخلال القمة نوقشت 23 صيغة على الأقل للاتفاقات إلى جانب المراجعات التي لا تعد ولا تحصى.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    توقيع أذهل العالم

    السادات وبيغن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقعون على اتفاقية كامب ديفيد التي كادت أن تفشل. وبدأت القمة في الخامس من أيلول/ سبتمبر في كامب ديفيد مقر الرؤساء الأمريكيين في عطلة نهاية الأسبوع، وهي منطقة تضم حوالى عشرين منزلا في غابة تبعد نحو مائة كيلومترا عن واشنطن. ورافق القادة الثلاثة مستشاروهم الدبلوماسيون والعسكريون.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen Sadat Carter (picture-alliance/ dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    رعاية أمريكية لاتفاقية صعبة

    كارتر يتبادل أطراف الحديث مع السادات في كامب ديفيد، حيث تم التوقيع على اتفاقية السلام التي تنص في مقدمتها على أن "القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بكل أجزائه". وتحمل الوثيقتان اللتان وقعتا عنواني "إطار للسلام في الشرق الأوسط" و"إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر واسرائيل".

  • Flash-Galerie Friedensnobelpreisträger 1978 Menachem Begin und Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    جائزة نوبل للسلام

    في تشرين الثاني/ نوفمبر منحت جائزة نوبل للسلام للرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن لأنهما "كسرا الجليد الذي كان يفصل بين شعبيهما". وفي 26 آذار/ مارس 1979 وقع السادات وبيغن أول معاهدة سلام عربية اسرائيلية استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء عام 1982.

  • Attentat während einer Militärparade auf Ägyptens Präsident Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    اتفاقية مرفوضة شعبيا

    رأت الدول العربية في المعاهدة "سلاما منفردا" وشكلا من الخيانة، لاسيما تجاه الفلسطينيين. وقد قطع العرب علاقاتهم مع مصر التي عُلقت عضويتها في الجامعة العربية. وفي تشرين الأول/ اكتوبر 1981 تم اغتيال أنور السادات الذي كان يواجه انتقادات حادة في بلده. وفي عام 1994 أصبح الأردن ثاني بلد عربي يقوم بتطبيع علاقاته مع اسرائيل.


مختارات

مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

في سبتمبر/ أيلول 1978 وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام أنهت حالة الحرب بينهما وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها. الاتفاقية لم تحظ بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين. (17.09.2018)  

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