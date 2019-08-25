نتانياهو لزعيم حزب الله: عليك أن تهدأ

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله أن "يهدأ" بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في ضاحية ببيروت. وقال نتنياهو في كلمة "سمعت ما قاله نصر الله. أقترح على نصر الله أن يهدأ. هو يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد أعداءها".
وكان حسن نصر الله، الذي خاضت جماعته المدعومة من إيران حربا على مدى شهر ضد إسرائيل عام 2006، قد اتهم الجيش الإسرائيلي في خطاب ألقاه يوم الأحد الماضي بتنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين في وقت سابق من ذلك اليوم.
وقال نصر الله "أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود.. من الليلة قف على الحائط على رجل ونصف وانتظرنا.. يوم يومان ثلاثة أربعة..انتظرنا.. (لأن) ما حصل ليلة أمس لن يمر معنا. لن يمر".
وكانت إحدى الطائرتين المسيرتين قد سقطت بينما انفجرت الأخرى قرب سطح الأرض وتسببت في بعض الأضرار بالمركز الإعلامي لحزب الله بالضاحية الجنوبية التي تهيمن عليها هذه الحركة في العاصمة اللبنانية. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن ذلك الحادث.
غير أن حزب الله اللبناني أصدر بيانا فجر اليوم الثلاثاء (27 أغسطس/ آب)، أعلن فيه أن الطائرة المسيرة التي سقطت كانت تحمل متفجرات.
وأوضح البيان أنه وبعد فحص وتفكيك الطائرة الأولى، "تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام، وأن المواد المتفجرة الموجودة بداخلها هي من نوع C4 وزنة العبوة تبلغ 5,5 كيلوغرامات".
في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن قوات الجيش على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية تحسبا لأي رد. وأضافت الهيئة بوجود "اعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل بأنه ستتم محاولة ضرب أهداف عسكرية في شمال البلاد".
وأجرى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أكد فيه دعم واشنطن لكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
كما أكد بنس، وفقا لصفحته على موقع "تويتر"، على أن الولايات المتحدة ستظل دوما إلى جانب إسرائيل.
وأقرّ الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأسبوع الجاري بقصف عدد من الأهداف في جنوب شرق دمشق، معلنا هدف القصف في "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية". فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات أسفرت عن مقتل اثنين على الأقل من عناصر حزب الله.
وتعهد الأمين العام لحزب الله أيضا بالرد على مقتل عناصر للحزب في سوريا وأن الرد "سيكون على الأراضي اللبنانية".
و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا
في سنة 2014 ومع اقتراب نظام الأسد من الانهيار تحت وطأة تقدم المعارضة السورية المسلحة، تدفق الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية على سوريا بدعم من إيران. تنوعت هذه الميليشيات ما بين الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، مدفوعين إما من منطلق عقائدي أو بإغراءات مالية لهم ولذويهم. ويقوم قادة من الحرس الثوري الإيراني بالإشراف على تجنيد وتدريب هذه المليشيات في سوريا.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا
تشير تقديرات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عدد مقاتلي المليشيات العراقية في سوريا يتراوح ما بين 15إلى 20 ألف مقاتل، فيما يقدر عدد مقاتلي حزب الله اللبناني بنحو 7 إلى 10 آلاف مقاتل وقرابة 5 إلى 7 آلاف مقاتل أفغان وإيرانيين. لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى 80 ألف مقاتل شيعي.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
حزب الله اللبناني
يأتي في المرتبة الأولى من حيث كثرة أعداد مقاتليه في سوريا حيث تتراوح أعدادهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل. مقر القوات هو مدينة القصير بريف حمص الغربي. تنشط عناصره على حدود سوريا مع لبنان، لكن مع الوقت تمدد وجودهم ووصلوا إلى ريف حمص وسط البلاد. سقط من عناصر الحزب أعداد كبيرة خلال الاشتباكات مع المعارضة السورية المسلحة.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
فيلق القدس
وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. قائدُه هو اللواء قاسم سليماني. يضم الفيلق تشكيلات عسكرية متعددة وينسب إليه الفضل في الاستيلاء على الكثير من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
لواء الباقر
يتواجد في مدينتي حلب ودير الزور وهو من أبرز المجموعات المسلحة التي دعمتها إيران ودربتها خلال السنوات الماضية في سوريا. تأسس اللواء عام 2014 على يد قائده الحالي خالد علي الحسين بهدف الانتقام من فصائل الجيش الحر التي يتهمها بقتل والده بعد دخولها إلى مدينة حلب عام 2012.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
لواء الإمام الحسين
يشترك لواء الإمام الحسين مع الفرقة الرابعة للجيش السوري في أغلب العمليات العسكرية المتركزة في محيط العاصمة السورية دمشق، كما يتواجد في منطقة مستشفى البيروني في منطقة حرستا وفي الغوطة الشرقية لدمشق. ينسب اللواء إلى نفسه مهمة حماية مرقد السيدة زينب. يتكون من مقاتلين إيرانيين وعراقيين وأفغان وبعض السوريين وجنسيات أخرى.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات عراقية
تتواجد بكثرة على الأراضي السورية. وتقدر مصادر في المعارضة السورية عدد عناصر الميليشيات العراقية في سوريا بنحو 20 ألف مقاتل.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
حماية مرقد زينب
تتركز مقرات الميليشيات العراقية في مناطق مثل العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب وبلدة العيس جنوب حلب وريف حمص الشرقي.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
حزب الله العراقي
ومن هذه الميليشيات حزب الله العراقي، وحركة نجباء العراق، وميليشيات الإمام الحسين، وأسود الله، وكتائب الإمام علي، واتحاد أصحاب الحق، وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل العباس وقوات فيلق بدر.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات أفغانية
أهمها "لواء فاطميون" الذي أسسه علي رضا توسلي عام 2014 لقتال المعارضة السورية. قوامه عناصر شيعية من قومية الهزارة بأفغانستان. يحصل اللواء على التمويل والتدريب من قبل الحرس الثوري الإيراني. يُقدر تعداد أفراده في سوريا بحوالى 3000 مقاتل، فيما تشير المصادر الإيرانية إلى أن العدد يصل إلى 14ألف مقاتل. تتركز عملياته بدير الزور والبوكمال. قُتل مؤسس التنظيم علي الرضا توسلي في اشتباك مع جبهة النصرة في درعا.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيا باكستانية
وتتمثل في لواء زينبيون، وهو ميليشيا باكستانية شيعية، جماعة متطوعة أخرى تقاتل في سوريا. يحصل على المال والتدريب من فيلق القدس. صنفته وكالة أنباء فارس كقوة هجومية من النخبة ويضمّ أكثر من 5000 من المقاتلين الشيعة الباكستانيين الشباب، لكن رويترز ووسائل إعلام غربية أخرى قدرت العدد بما لايزيد عن الألف. يتمركز أفراد اللواء في شمال حلب وجنوبها وجنوب دمشق ودرعا.