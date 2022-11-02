نتانياهو في طريقه لاستعادة السلطة بدعم من اليمين المتطرف

أظهرت معطيات لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، بعد فرز 97 من الأصوات حصول تحالف نتانياهو على 65 مقعدا. ويخول ذلك نتانياهو بالعودة إلى واجهة الساحة السياسية. وقال نتانياهو الزعيم اليميني المخضرم (73 عاما) لمؤيديه فجر اليوم (الأربعاء الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في القدس "نحن قريبون جدا من نصر كبير". لكن خصمه الرئيسي رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد قال في تل أبيب "لم يتقرر شيء" وإن حزبه "ويش عتيد"، "سينتظر بصبر ...النتائج النهائية".

ويظهر فرز الأصوات حتى الآن حصول حزب الليكود بزعامة نتانياهوعلى 31 مقعدا، وحزب لبيد على 24 مقعدا، وتحالف "الصهيونية الدينية" بزعامة اليميني المتشدد بن غفير على 14 مقعدا، و"المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس على 12 مقعدا، بالإضافة إلى حزب "شاس"الديني الشرقي المتدين 12 مقعدا.

في المقابل حصل حزب "يهدوت هتوراة" الديني المتشدد لليهود الغربيين على 8 مقاعد، والجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد (أيمن عودة وأحمد الطيبي)، والقائمة الموحدة بقيادة منصور عباس على 5 مقاعد، و"سرائيل بيتينو" 5 مقاعد، وحزب العمل 4 مقاعد. أما حزب ميرتس اليساري الصهيوني فلم يجتز نسبة الحسم شأنه في ذلك شأن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. كذلك، يتوقع ألا يتجاوز حزب البيت اليهودي برئاسة ايليت شاكيد نسبة الحسم.

و في النظام النسبي الإسرائيلي يجب أن تحصل كل قائمة انتخابية على نسبة الحسم وهي 3.25% من نسبة الأصوات التي تؤهل للدخول الى الكنيست بأربعة اعضاء دفعة واحدة. وعنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية " نتانياهو يسعى لنصر حاسم ...ويائير لبيد يأمل بالتعادل..واليميني المتطرف بن غفير يحتفل". لكن لا يزال هناك مغلفات مغلقة مثل أصوات الجيش والمستشفيات، وقد تغير فروقات طفيفة في الأرقام مع فرز الأصوات وصدور النتائج الرسمية.

انتخابات تشريعية جديدة في إسرائيل وبنيامين نتنياهو مصممة على العودة بمساعدة تحالف " الصهيونية الدينية"

تنامي نفوذ اليمين المتطرف

وحذر وزير العدل الحالي جدعون ساعر زعيم حزب "الأمل الجديد" الذي انشق عن حزب الليكود سابقا من خطر رؤية إسرائيل تتجه نحو "تحالف من المتطرفين" بقيادة نتانياهو وحلفائه. وقال زعيم اليمين المتشدد إيتمار بن غفير رئيس حزب "الصهيونية الدينية" مخاطبا مناصريه بعد صدور النتائج الأولية "صوّت الجمهور للهوية اليهودية ... حان الوقت أن نعود لنكون أسياد بلدنا".

وأضاف بن غفير "الناس يريدون السير في الشوارع بأمان ، وألا يكون جنودنا وشرطتنا مقيدي الأيدي" مكررا دعوته لاستخدام القوة، خصوصا ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية المحتلة.

وكتبت صحيفة "هآرتس" اليسارية الأربعاء "إسرائيل على وشك أن تبدأ ثورة يمينية ودينية وسلطوية، هدفها تدمير البنية التحتية الديمقراطية التي بنيت عليها الدولة" مضيفة "قد يكون هذا يوما أسود في تاريخ إسرائيل".

وبسبب تكرار الانتخابات، كان السياسيون الاسرائيليون يخشون أن يصاب الناخبون الإسرائيليون البالغ عددهم 6.8 ملايين بالإرهاق إذ يتوجهون لصناديق الاقتراع للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات. إلا أنّ نسبة المشاركة بلغت نحو 71.3 %. وتجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 4.8 ملايين وهي الأعلى منذ 2015، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة آب/ أغسطس 2005 انسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 38 عاما من الاستيلاء على القطاع من مصر في حرب 1967، والتخلي عن المستوطنات وترك القطاع المكتظ بالسكان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

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تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 إسرائيل تقتل القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014 أدى خطف حماس وقتلها لثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت سبعة أسابيع وأسفرت، بحسب الأنباء، عن مقتل أكثر من 2100 فلسطينيا في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة آذار/ مارس 2018 بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع إسرائيل وفتحت القوات الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين. ووردت أنباء عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت عدة أشهر، وأدت أيضا إلى اندلاع قتال بين حماس والقوات الإسرائيلية.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة أيار/ مايو 2021 بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى بالقدس. وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قوات الأمن من الحرم، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة. واستمر القتال لمدة 11 يوما مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا في غزة و13 في إسرائيل.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة آب/ أغسطس 2022 مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين في غزة بينهم قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية تصيب ما تسميه إسرائيل سلسلة من الأهداف العسكرية في غزة. وحركة الجهاد الإسلامي تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل ردا على ذلك، وصل بعضها إلى مسافة خمسة كيلومترات غربي القدس. ولم تشارك حماس في القتال. إعداد: خالد سلامة



انقسامات الأصوات العربية

وشرعت الكنيست قانون نسبة الحسم لدخول البرلمان باقتراح عضو الكنيستافيغدور ليبرمان لمنع القوائم العربية من دخول الكنيست .ويشكل العرب في إسرائيل 20% المتحدرين من الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم عند قيام دولة إسرائيل عام 1948. وعلى إثر هذا القانون تشكلت القائمة العربية المشتركة والتي حصلت على 15 مقعدا في العام 2015 وضمت أربعة أحزاب. لكن القائمة العربية بدأت بالتفكك بعد انفصال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة الإسلامية العام 2021.

وفي الانتخابات الاخيرة شغلت الأحزاب العربية عشرة مقاعد فقط من أصل 120مقعدا في البرلمان. لكن العرب خاضوا انتخابات الثلاثاء بثلاث قوائم منفصلة، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغير وقائمة واحدة برئاسة ايمن عودة ،وقائمة حزب التجمع الديمقراطي برئاسة سامي ابو شحادة ،والقائمة الموحدة الحركة الاسلامية برئاسة منصور عوقالت المرشحة من حزب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة عايدة توما سليمان فقالت إن "وجود الفاشيين إلى جانبه (نتانياهو) يقلقنا أكثر من أي شيء آخر". وأضافت "إنه يوضح توجه الدولة وما ينتظر الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا البلد".

وتزامنت الانتخابات في إسرائيل مع تصاعد العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين احتلتهما إسرائيل في العام 1967. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأربعاء أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية المتوقعة تظهر تنامي مظاهر "التطرف و"العنصرية".

ح.ز/ ع.ش (أ.ف.ب)