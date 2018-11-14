نتانياهو سيتولى حقيبة الدفاع ويرفض إجراء انتخابات مبكرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة سيكون إجراء "غير مسؤول" بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تواجهها البللاد. وقال في كلمة إلى الأمة مساء اليوم الأحد (18 تشرين الثاني/ نوفمبر) "نحن في واحد من المواقف الأمنية الأكثر صعوبة، وفي مثل هذا الوقت لا نسقط حكومة ونجري انتخابات جديدة. هذا إجراء غير مسؤول. أمامنا عام حتى يجب إجراءانتخابات بشكل قانوني". وأعلن نتانياهو أنه في الوقت الحالي سيتولى بنفسه حقيبة الدفاع التي شغرت باستقالة أفيغدور ليبرمان وسيعمل على إقناع بقيّة شركائه في الائتلاف بالبقاء في الحكومة.

وانتهى اجتماع عقده نتانياهو مع وزير المالية موشي كحلون اليوم الأحد بهدف حلّ أزمة الائتلاف الحكومي "من دون نتائج" وسيلتقي الرجلان مرة أخرى هذا الأسبوع. ودخل ائتلاف نتانياهو اليميني في أزمة يوم الأربعاء بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بسبب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أثار تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.



وبعد انسحاب ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتلاف نتانياهو في الكنيست (120 مقعداً) تقتصر على مقعد واحد، لكن أطرافا آخرين في الائتلاف يريدون الحصول على حقيبة الدفاع للبقاء في الحكومة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء. وأوضح نتانياهو الذي يسعى إلى تأخير الدعوة إلى انتخابات، وجهة نظره في مستهلّ اجتماع للحكومة اليوم وقال "في مرحلة حسّاسة أمنياً، فإن إجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشكل خطأ".

وفي هذه الأثناء سعى نتانياهو إلى الإيحاء بأنّ الأمور تسير كالمعتاد حيث التقى رئيس هيئة أركان الجيش وخليفته المقبل ورئيس جهاز الأمن الداخلي شين بيت، بحسب المتحدّث باسم الليكود.

وتسري تكهّنات بأن نتانياهو سيدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، خصوصاً بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه التهم ضده في تحقيقين بالفساد. ومن المقرّر أن يعلن النائب العام قراره خلال الأشهر المقبلة حول ما إذا كان سيستمر في توجيه التهم لنتانياهو. ويعتقد بعض المحلّلين أنّ نتانياهو سيكون في وضع أفضل لمواجهة الاتّهامات في حال إجراء انتخابات مبكرة. لكنه يود أن يقوم بهذه الخطوة في وقت أفضل بالنسبة له وليس عندما يكون اهتمام الرأي العام مركزاً على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ريئوفين هازان من قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية "هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل نتانياهو لا يرغب في إجراء الانتخابات الآن". وأضاف "إنّه يريد أن يهدأ الوضع في غزة قبل أن يدخل حملة انتخابية".

م.أ.م/ ع.ج (أ ف ب، د ب أ)