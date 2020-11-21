 نتائج واعدة للقاح ثالث ضد كورونا.. والإصابات بألمانيا تقترب من المليون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.11.2020

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أخبار

نتائج واعدة للقاح ثالث ضد كورونا.. والإصابات بألمانيا تقترب من المليون

ثالث لقاح عبر العالم يصل إلى 70 بالمئة، وهو لقاح أسترازينيكا وأوكسفورد، غير أنه لم يصل إلى أرقام مطمئنة، في وقت تقترب فيه ألمانيا من حاجز المليون إصابة، رغم الاستقرار الجزئي الذي تحقق في الأيام الماضية.

لقاح ضد كورونا

عملية تلقيح ضد كورونا في التجارب السريرية بالبرازيل

أعلنت شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد اليوم الاثنين أن فعالية اللقاح الذي يطوره الجانبان ضد فيروس كورونا أظهر متوسط فعالية 70 % للحماية من الفيروس في شريحتين دراسيتين.

لكن هذا اللقاح يبقى أقل إقناعاً من لقاحي فايزر/بايونتيك، ومودرينا اللذين تتجاوز فعاليتهما نسبة 94 %، ما دفع الشركتين الأولتين إلى التجهيز لطلب تسويق اللقاح في الولايات المتحدة.

وذكرت جامعة أوكسفورد، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن البيانات المؤقتة للمرحلة الثالثة من التجارب تظهر أن اللقاح المحتمل فعال في منع الإصابة بفيروس كورونا ويوفر مستوى عالياً من الحماية.

وأظهرت بيانات تجارب مراحل متقدمة في بريطانيا والبرازيل أن هذا اللقاح تصل فاعليته إلى 90 % في الوقاية من كوفيد-19 إذا تم التطعيم بنصف جرعة في البداية ثم جرعة كاملة وبينهما شهر على الأقل.

وأظهرت طريقة أخرى في التطعيم فاعلية نسبتها 62 %، إذا تم التطعيم بجرعتين كاملتين يفصلهما شهر على الأقل. وبالتالي أظهر التحليل المجمع للبيانات من طريقتي التطعيم متوسط فعالية 70 % للحماية من الفيروس.

وقالت الشركة إن التجارب لم تكشف عن أي وقائع خطرة متعلقة بالسلامة وكان تحمل المشاركين له جيدا في طريقتي التطعيم، بينما وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأنباء بأنها "أخبار طيبة".
 

مختارات

تعهّد قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم الافتراضية ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الجميع بطريقة عادلة. هذا فيما أبدت أنغيلا ميركل "قلقها" حيال بطء المحادثات الهادفة الى تزويد الدول الأكثر فقراً باللقاح.

دعت المستشارة ميركل الشباب إلى مراعاة كبار السن في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أنهم الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس. يأتي ذلك فيما أعلن معهد "روبرت كوخ" أن مستوى أعداد الإصابات في ألمانيا يعد مستقرا، ولكن على مستوى عال.

وفي جديد عدد الإصابات بألمانيا، تجاوز الرقم بحلول صباح اليوم الاثنين 932 ألف حالة، استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء. ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد الوفيات إلى 14159 حالة، بينما تعافى أكثر من 611 ألف شخص.

كما أعلن معهد "روبرت كوخ" الفيدرالي الذي يتتبع الحالة الوبائية في ألمانيا، اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10 آلاف و864 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، فضلاً عن 90 إصابة جديدة.

غير أن هذا الرقم المتراجع عن أرقام يوم السبت الماضي لا يعني بالضرورة تراجع عدد الإصابات، إذ أظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي أعلى عدد إصابات يومية بواقع 23 ألفا و648 إصابة. وبعد أن ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد قبل أسابيع، استقر مستوى الإصابات نسبيا مؤخرا.

ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن انخفاض كبير في الإصابات الجديدة، على الرغم من الإغلاق الجزئي في ألمانيا منذ بداية هذا الشهر.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.3، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. 

إ.ع/ح.ز (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

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بتوقيت برلين - لقاح كورونا: هل سيقضي فعلاً على الوباء؟

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