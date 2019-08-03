نتائج مبشرة لعلاج جديد لسرطان المخ

فيما يبدو كأمل لعلاج واحد من أنواع سرطان المخ، استجاب مريضين بشكل واعد لعلاج جديد خلال تجربة سريرية محدودة الحجم أجراها معهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة ومستشفى رويال مارسدين في لندن.
وأدى العلاج التجريبي، والذي يقوم على المزج بين أدوية علاج المناعة والعلاج الكيميائي، إلى اختفاء الورم لدى واحد من المصابين به، وفقا لموقع صحيفة الغارديان البريطانية.
وشهد هامش مايكورا البالغ من العمر 59 عاما اختفاء الورم لديه من الأشعة الخاصة به. ومنذ تشخيص حالته عام 2018، تلقى مايكورا العلاج الكيميائي والعلاج بالإشعاع كما خاض عملية جراحية أيضا. ومع توقف محاولات العلاج عن العمل وزيادة انتشار الورم، شارك مايكورا في التجربة السريرية.
وينبه الأطباء إلى أن الدراسة مازالت في مرحلة مبكرة للغاية، إلا إنه من غير المعتاد أن تتحقق استجابة جيدة لدى المرضى خلال التجارب المبكرة.
ويشارك في المرحلة الأولى من التجربة السريرية، والتي يطلق عليها اسم أيس كاب Ice-Cap، عشرة مرضى في مراحل متقدمة من الإصابة بالورم الأرومي الدبقي Glioblastoma الذي يستهدف المخ.
ويعاني أغلب المشاركين في التجربة السريرية من خلل في جين يعرف باسم بيتن Pten، بينما تعاني أربع حالات من توقف هذا الجين عن العمل بشكل كامل.
وتلقى المشاركين في التجربة دواء أتيزوليزوماب Atezolizumab لعلاج المناعة مصحوبا بدواء جديد يسمى ايباتاسيرتب Ipatasertib يعتقد الأطباء أنه قادر على السماح للجهاز المناعي بمحاربة الورم.
وفي شرح ما توصلو له من نتائج خلال اللقاء السنوي للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، أوضح الأطباء أن الورم لينمو وينتشر يقوم باستخدام ما يعرف باسم مركب أكت Akt في أجسام الأشخاص التي تعاني من خلل في جين بيتن، وأن ما ساعد هؤلاء المرضى هو تلقيهم للعلاج الذي يعمل على إيقاف مركب أكت.
وتشير المشرفة على التجربة الدكتورة خوانيتا لوبيز إلى إمكانية إضعاف بعض سرطانات المخ باستخدام المزيج الجديد من الأدوية، وتقول: ”نؤمن بأن نتائجنا تفتح الباب لمزيد من التطور فيما يمكن أن يصبح مغيرا لقواعد اللعبة وخيارا لعلاج بعض المرضى بالورم الأرومي الدبقي في المخ".
د.ب.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الطماطم
فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
المواد الغنية بالألياف
ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الفراولة وأخواتها
هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الخضار خضراء اللّون
بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الحوامض
الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الدواجن عوض الأبقار
بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الجوز
الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الأسماك
تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الإكثار من الملح
تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح