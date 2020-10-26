 نتائج كالفوتوشوب.. مادة جديدة لإخفاء التجاعيد بدون حقن أو عمليات تجميل! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.10.2020

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صحة

نتائج كالفوتوشوب.. مادة جديدة لإخفاء التجاعيد بدون حقن أو عمليات تجميل!

على غرار حقن البوتوكس، يعمل مكون تجميلي جديد من من عائلة الببتيد على تنعيم خطوط التجاعيد ويملأ فراغات الجلد دون حاجة للجوء إلى مشارط خبراء التجميل أو الحقن المؤلمة.

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يمكن أن تظهر خطوط التجهم أو  التجاعيد  في العشرينات من العمر بسبب تعابير الوجه المتكررة. وعندما تصبح واضحة جداً للعيان، فإن حقن  البوتوكس  تبقى الطريقة الأكثر فعالية للتخلص منها. عن طريق شل العضلات، تمنع هذه الحقن حركة أجزاء من بشرة الوجه وبالتالي تمنع ظهور التجاعيد. لكن كُشف مؤخراً عن وسيلة أخرى للتخلص من التجاعيد دون عمليات تجميل: إنها مركب الأرجيريلين.

ما هو الأرجيريلين؟

حسب مجلة "ماري فرانس" النسائية يعد اسمه الحقيقي أسيتيل هيكساببتيد، وينتمي هذا المكون النشط التجميلي إلى عائلة الببتيدات. وتُعرف الببتيدات في صناعة التجميل بفوائدها المضادة للشيخوخة والتجاعيد، وهي أحماض أمينية تحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين للحفاظ على بشرة صحية وممتلئة.

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فيديو: كيف تتخلصين من تجاعيد الوجه؟

ويساعد هذا الببتيد في تقليل حركة العضلات وبالتالي تقليل التجاعيد الناتجة عنها. إنه فعال للغاية لدرجة أنه يمكن أن ينافس  مادة البوتوكس  قريباً، كما توضح المجلة الفرنسية.

فوائد جمة

في ردها على سؤال فعالية وفوائد الأرجيريلين على البشرة، قالت الدكتورة الأمريكية "ريتا لينكنر" في حوار لها مع مجلة "بيردي" إنه بفضل فوائده المنعشة، يحقق الأرجيريلين تأثيراً شبيهاً  بالفوتوشوب الفوري على البشرة، إذ يمتلك تأثيراً كبيراً في ملء فراغات البشرة وإخفاء التجاعيد.

وتضيف الدكتورة الأمريكية أن "كل صناع مستحضرات التجميل يحاولون تقليد  مادة البوتوكس، وحتى الآن تعتبر مادة الأرجيريلين إحدى أفضل المواد المنافسة. بالإضافة إلى آثاره التي تسبب شلل العضلات، فإنه يحفز أيضاً إنتاج الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على البشرة ناعمة وخالية من التجاعيد"، حسب تعبيرها.

وحسب موقع "بيربل تي" الصحي فإن الأرجيريلين يعمل بشكل مختلف عن البوتوكس، فعندما نطبقه مباشرة على الجلد، يمتص ويؤدي إلى استرخاء عضلات الوجه. وتساعد التركيبة الكيميائية للكريم على تقليل ظهور التجاعيد وإخفاء الخطوط الدقيقة. لكن مكوناته لا تخترق الجلد بعمق مثل المواد المحقونة.

وأوضح مقال حول الموضوع نشر على موقع "بيربل تي" أن منتجات الأرجيريلين المضادة للشيخوخة تقدم نتائج بطيئة وتدريجية، خاصة عند تطبيقها على مناطق معينة من الوجه مثل الرقبة ومنطقة العين وحول الفم.

م.ب

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