 نتائج الانتخابات الأوروبية تخلط الأوراق وتغير موازين القوى | سياسة واقتصاد | DW | 27.05.2019

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سياسة واقتصاد

نتائج الانتخابات الأوروبية تخلط الأوراق وتغير موازين القوى

أحزاب الوسط تنهار واليمينيون الشعبيون يفوزون في بعض البلدان، لكن ليس على المستوى الأوروبي، والموضوع الفائز في الانتخابات هو حماية البيئة. هذه هي الحصيلة الأولية لردود الفعل على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

Belgien Europawahl in Brüssel (picture-alliance/AP Photo/F. Seco)

مرة تلو الأخرى كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية تتراجع، لكنها هذه المرة حققت تقدما ملحوظا. وهذا يسر الأحزاب، إذ أن عدم مبالاة الناس بهذه الانتخابات قد ولت، وباتوا يهتمون مجددا بأوروبا وقضاياها، كما أن بعض الساسة وصفوا الانتخابات بالمصيرية.

نتائج الانتخابات تفاوتت من بلد لآخر، ويمكن القول بصفة عامة بأن الوضع بات غير واضح داخل البرلمان الأوروبي. مانفريد فيبر، رئيس الكتلة المنتكسة لحزب الشعب الأوروبي قال:"نحن أمام تراجع أحزاب الوسط في البرلمان الأوروبي، الأحزاب التي تؤمن بمستقبل أوروبا وتريد تقويتها ولديها أهداف واعدة بالنسبة لأوروبا".

الخضر يفوزون مع حماية البيئة

وعلى غرار المحافظين تراجعت نسبة أصوات الاشتراكيين الديمقراطيين في كثير من البلدان. ومرشحهم الأول فرانس تيمرمانس يقول "لذلك يجب أن نقول بكل تواضع ووضوح أي برنامج نتبع". ويضيف أن الناخبين كان "ينقصهم معرفة بأننا نقوم بشيء ملح من أجل معالجة أزمة المناخ". ويبدو أن حزبه وكذلك المحافظين اهتموا قليلا بهذا المجال. ففي ألمانيا وبلدان عديدة أخرى تكبدت الأحزاب الشعبية القديمة خسائر لصالح الخضر، الذين هم أحد الفائزين الكبار في هذه الانتخابات. وقالت مرشحتهم الثانية سكا كيلر "التزمنا في الحملة الانتخابية بحماية البيئة وحماية التنوع البيولوجي وكذلك بأوروبا اجتماعية وأن يتم الالتزام بحقوق المواطنين في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي... ونحن نريد الآن تنفيذ هذه الأمور داخل البرلمان الأوروبي".

Belgien Brüssel Europawahl 2019 | Wahlparty des Europäischen Parlaments (DW/B. Riegert)

ناخبون يحتفلون بنتائج الانتخابات ويراقبون إعلانها أمام مقر البرلمان في بروكسل

والفائز الكبير الآخر هم اليمينيون الشعبويون، لكن ليس في كل بلدان الاتحاد الأوروبي. ففي إيطاليا تجاوز حزب الرابطة، الشريك الصغير في التحالف في روما حركة خمس نجوم وغيرت موازين القوى. ويرى زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه الآن وعلى المستوى الأوروبي هناك إمكانيات جديدة "ليس فقط أن الرابطة هي الحزب الأول في إيطاليا، بل وإن حزب مارين لوبين هو كذلك الأول في فرنسا وحزب نيجل فاراج هو الأول في المملكة المتحدة، إذن إيطاليا وفرنسا وانجلترا، هكذا تتغير أوروبا".

مختارات

وبالفعل هزم التجمع الوطني بقيادة مارين لوبين في فرنسا بفارق ضئيل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون. لكن الشعبويين اليمينيين لم يحققوا النجاح الذي حققوه في الانتخابات السابقة حتى ولو أنهم أصبحوا أقوى حزب في بعض البلدان. ودعت لوبين إلى إجراء انتخابات جديدة في فرنسا، وقالت موجهة كلامها للرئيس ماكرون "هو الذي وضع مصداقيته في هذه الانتخابات في كفة الميزان بجعلها استفتاء شعبيا على سياسته وشخصيته".

نيجيل فاراجهذا بسيط للغاية

الحالة الخاصة هي المملكة المتحدة التي تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومة المحافظة بزعامة تيريزا ماي لم تستطع الخروج في الوقت المناسب، وبالتالي كانت بريطانيا مجبرة على خوض الانتخابات الأوروبية. وحققت الأحزاب البريطانية التي تريد بقاء لندن في الاتحاد الأوروبي تقدما وحصلت على المزيد من الأصوات، لكن الحزب الداعي للخروج من الاتحاد الأوروبي بزعامة نيجل فاراج كان الفائز الأول وحث حزبي العمال والمحافظين على حسم أمرهم وقال "في النهاية يرتبط الأمر بما يريده الناخبون، وأعتقد أن المحافظين أو العمال سيقودوننا إلى بريكسيت أو يجب تبديلهم الآن. وهذا بسيط للغاية".

Die Karten werden neu gemischt Symbolbild zur Europawahl (Colourbox)

نتائج الانتخابات خلطت أوراق المشهد السياسي وغيرت موازين القوى في البرلمان الأوروبي

انتخابات جديدة في اليونان

لكن هناك استثناءات أيضا في هذه الانتخابات، وفي حالة واحدة على الأقل سيكون لنتائج الانتخابات الأوروبية انعكاس مباشر على السياسة الداخلية. وعلى هذا النحو غير الاشتراكيون الديمقراطيون الإسبان مثلا التوجه العام للاشتراكيين في أوروبا وحققوا نتائج جيدة. ويرى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز النجاح الذي حققه في الانتخابات الأوروبية دعوة لانتهاج سياسة يسارية تقليدية ويقول "سنبني أوروبا اجتماعية. وسنعمل على تقوية أوروبا لكي نحميها، لاسيما عندما ندعم سياسة إعادة التوزيع والعمل والأجور". إلا أن رئيس الحكومة اليونانية اليساري ألكسيس تسيبراس فقد تكبد خسارة فادحة مقابل تقدم وفوز المحافظين. ويرى أن الثقة في حكومته اهتزت بقوة وأعلن أنه سيطلب من رئيس الدولة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البلدية بداية يونيو/ حزيران، الدعوة إلى انتخابات برلمانية.

توزيع المناصب الرفيعة

تراجع أحزاب الوسط في البرلمان الأوروبي وتقلص نفوذها يعني أيضا أنه سيكون من الصعب عليها إيجاد غالبية مثلا بالنسبة لرئيس المفوضية الجديد. مانفريد فيبر مرشح حزب الشعب الأوروبي المحافظ لم يعد يكفيه دعم الاشتراكيين الديمقراطيين الذين تراجعوا هم أيضا، ويعتزم فيبر الآن مد يد الحوار الخضر والليبراليين. في المقابل تعتبر مارغريت فيستاغر من الليبراليين أن الأمر غير محسوم ليخوض فيبر السباق وقالت "أعتقد أن تشكيلة البرلمان الجديدة هي إشارة للتغيير. لم يعد لدينا فقط غالبية حزبين. هذا برلمان جديد". وهي تريد أن تصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية وإذا تحقق لها ذلك ستكون أول امرأة في هذ المنصب.

وعلى كل حال فإن بعض رؤساء الدول والحكومات الأوروبية يرفضون مبدأ أن يصبح المرشح الأول لأكبر حزب رئيسا للمفوضية، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويعتزمون الاجتماع يوم الثلاثاء (28 مايو/ أيار) للتباحث أول مرة حول من يقترحون لرئاسة المفوضية الأوروبية ومناصب رفيعة أخرى مثل رئاسة المجلس الأوروبي ورئاسة البرلمان ورئاسة البنك المركزي الأوروبي ومنصب مفوض الشؤون الخارجية.

كريستوف هاسلباخ/ م.أ.م

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


 

مختارات

60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

فيما يلي المحطات الكبرى في ستين عاماً من تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها، من خطة لتحقيق التكامل في انتاج الفحم إلى اتحاد عابر للقوميات وانتهاء ببريكسيت، مروراً بأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين. (26.05.2019)  

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انطلقت الخميس الانتخابات الأوروبية، وذلك في كل من هولندا والمملكة المتحدة، على أن يشمل الأمر باقي دول الاتحاد يومي السبت والأحد. واستطلاعات الرأي ترجح فوز المشككين في أوروبا.

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على الرغم من فوز مارين لوبن في فرنسا وماتيو سالفيني في إيطاليا ونايجل فاراج في بريطانيا، تم احتواء التقدم الذي حققه المشككون في أوروبا في الانتخابات الأوروبية التي أجريت الأحد وسجل فيها دعاة حماية البيئة نتائج تاريخية.

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ستعين انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية أيار/ مايو الجاري الإتجاه، إما التقوقع على التوجهات القومية والوطنية، أو اختيار اندماج أكثر للحصول على قوة عولمية. من بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي تتابع DW التطورات.

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