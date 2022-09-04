نباتات وأشجار تنقي الهواء في بيتك وتُحسن المزاج والصحة النفسية!

النباتات المنزلية ليست للزينة وإضافة لمسات جمالية على التصميم الداخلي فحسب، بل تتمتع بخصائص عملية، فهي تنتج الأكسجين وترطب الهواء. وتبعا للنوع والحجم، يمكن للنباتات الخضراء تصفية كميات كبيرة من الملوثات، وبالتالي تحسين المناخ الداخلي بشكل واضح.
وأكدت دراسة أجرتها وكالة ناسا أن زراعة بعض النباتات داخل المنزل قد يكون بديلاً رائعاً لأجهزة تنقية الهواء الكهربائية باهظة الثمن، ومن ثم الحصول على منزل ملئ بالهواء الطبيعي المنعش، بالإضافة إلى تحسين المزاج والصحة النفسية.
إذ إن العديد من النباتات المنزلية يمكن أن تكون فعالة في إزالة السموم مثل الفورمالديهايد والبنزين وثلاثي كلورو الإيثان وغيرها من الهواء. والتي يمكن أن تتواجد في الدهانات والسجائر والسجاد.
وأفضل النباتات المنزلية لتنقية الهواء هي:
اللبلاب
اللبلاب أو نبتة العنكبوت نبتة مثالية، صالحة لمحبي الحيوانات الأليفة، إذ تقلل من روائحها كما تمتص الغاز الناتج من استخدام مستحضرات التنظيف.
وتفضل الظل الجزئي، أي لا يجب أن تكون في الشمس الحارقة ولا في الظل المظلم. أوراقها الخضراء مزينة بحافة بيضاء، مما يجعلها مزخرفة بشكل خاص. وتقوم أيضا بتصفية الملوثات مثل الفورمالديهايد والزيلين من الهواء.
صبار الألوفيرا
يعرف صبار الألوفيرا بفوائده للجسم . وبالإضافة إلى ذلك يتمتع هذا النبات الدائم الخضرة بخصائص لتنقية الهواء. إذ ينتج الأكسجين على مدار 24 ساعة في اليوم، بما في ذلك في الليل، وبالتالي فهو مناسب بشكل خاص لغرفة النوم.
صبار الألوفيرا ينتج الأكسجين على مدار 24 ساعة في اليوم
شجرة التنين
نبات منزلي يسهل العناية به قد يصل ارتفاع شجرة التنين إلى 2.5 متر. وتعتبر مناسبة جدا كنباتات منزلية لتنقية الهواء لأنها يمكن أن ترشح الملوثات مثل البنزين والفورمالديهايد والتولوين وثلاثي كلورو إيثيلين. لكنها أقل ملاءمة للأسر التي لديها أطفال أو حيوانات أليفة، لأن الأوراق يمكن أن تكون سامة. بحسب ما نشره موقع "هاوس اوند غارتن بروفي" الألماني.
زنبق السلام
ووفقاً لما نشره موقع "شتيرن" الألماني، يعتبر زنبق السلام أحد أفضل نباتات تنقية الهواء، حيث يزيل الغازات السامة مثل البنزين والفورمالديهايد وأول أكسيد الكربون من الهواء. علاوة على ذلك، فهو نبات جميل المظهر أيضا، ويحمل أوراقا خضراء داكنة لامعة وأزهارا بيضاء جميلة.
ر.ض/ص.ش
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ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات
تتمثل الاحتياجات الأساسية للنباتات في الضوء والماء والمواد الغذائية مع مراعاة درجة الحرارة التي تحتاجها كل نبتة. أما الأمور التي تختلف من نبتة لأخرى فهي درجة الرطوبة وقوة ضوء الشمس وكمية الماء. وبالرغم من أن معظم النباتات تتمتع بخاصية التأقلم على البيئة الموجودة بها، إلا أن نباتات الظل يمكن أن تتلف حال تعرضها لضوء الشمس المباشر مثلا.
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ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات
تساعد معرفة طبيعية العمليات الحيوية التي تحدث داخل النباتات، في الاعتناء بها. وتمثل عملية التركيب الضوئي محطة مهمة لنمو النباتات. وتمد هذه العملية النبات بالطاقة التي يحتاجها للتغذية وتعتمد على ضوء الشمس. وتحتوي أوراق النباتات الملونة أيضا على الكلوروفيل (الذي يعطي الورقة اللون الأخضر) ولكن بكميات أقل لذا فهي بحاجة لأن توضع في أكثر الأماكن التي يدخلها الشمس.
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ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات
تمتص أوراق النبات عادة ثاني أكسيد الكربون من الجو كما تمتص الماء بجذورها من الأرض لتحصل بذلك على العنصرين المهمين لبناء السكر ومواد غذائية مهمة أخرى للنبتة، لكن كمية السكر المنتجة عادة لا تكفي للنبات، لذا يحتاج النبات لمواد إضافية في التربة لإعطاء النبتة المواد الغذائية اللازمة وفقا لموقع "بفلانسن فروينده" الألماني.
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ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات
تحديد كمية الماء المناسب للنباتات المنزلية مسألة يمكن تقديرها، ويحددها شكل تربة النبتة والتي لا يجب أن تكون جافة ويظهر التشقق فيها وأيضا لا يجب أن تحصل على قدر زائد من الماء. وينصح الخبراء بري النباتات المنزلية بماء حرارته مثل حرارة الغرفة والابتعاد عن الماء البارد وري تربة النبتة حتى تتوقف عن امتصاص الماء.
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ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات
النباتات الهوائية من أكثر الأنواع المناسبة لتزيين المنازل لاسيما مع شكلها الجذاب. لكن مشكلة هذه النباتات تكمن في احتياجها لعناية خاصة، فريها يجب أن يتم باستخدام رشاش الماء الذي يجب أن يكون في درجة حرارة الغرفة. وبين الحين والآخر تحتاج النباتات الهوائية لرشها بماء ممزوج بأسمدة خاصة بالنباتات الهوائية.
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ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات
النباتات أيضا تحتاج لفترات راحة. ففي فصل الشتاء لا تنمو معظم النباتات أو تنمو ببطء شديد وهنا يجب التقليل من وضع السماد في التربة أو ري النبات بشكل مستمر.
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ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات
تلعب الرعاية دورا مهما في نمو ونضارة النباتات، وينصح الخبراء وفقا لمجلة "بريغيته" الألمانية، بعدم التعامل مع النبتة كديكور فحسب، بل معاملتها ككائن حساس له احتياجات يجب الوفاء بها، فمن المهم تغيير الطبق الخاص بالنبتة كل عام والاهتمام بمواعيد وضع السماد في التربة واختيار المكان ودرجة الحرارة المناسبة، وكلها أمور تظهر آثارها على نضارة النباتات.
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ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات
يعتبر جز العشب من أهم عوامل العناية بالحدائق المنزلية. وينصح الخبراء بجز العشب مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. أما خلال شهري مايو ويونيو، حيث تنمو الأعشاب بشكل أسرع، فيجب زيادة عدة مرات جز العشب. ويقدر الخبراء معدل نمو العشب بما يتراوح بين 2,5 و 3,6 سنتيمترا أسبوعيا في المتوسط، وفقا لموقع "ماين شونر غارتن" الألماني.
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ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات
يختلف الطول المناسب لعشب الحديقة بحسب عدة عوامل منها درجة تعرضه للشمس وفصول السنة المختلفة. فالعشب الموجود في مناطق لا تصلها الشمس، يجب أن يبقى أطول من غيره ويمكن أن يصل طوله لنحو 5 سنتيمترات. وفي فترات الصيف ينصح الخبراء بعدم تقصير العشب بشكل كبير لأن العشب الطويل يظلل التربة وبالتالي يحميها من الجفاف السريع في الطقس الحار.
الكاتب: ابتسام فوزي