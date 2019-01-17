نايب بوكيلة..ابن أسرة مقدسية مهاجرة يصبح رئيسا لسلفادور

حقق الشاب نايب (أو نجيب كما يسمى ايضا) بوكيلة المنتمي لحزب"التحالف الجمهوري الوطني" GANA فوزا واضحا على منافسيه ليحصل على 54% من الأصوات. وقال في تصريحات فور اعلان نتيجة الانتخابات "اليوم ربحنا الجولة الأولى وصنعنا التاريخ" وأضاف"لقد قلبنا الصفحة على القوة". هذه النتيجة التي تعطي الأمل لشعب السلفادور بإنهاء الفساد الذي تعاني منه الدولة منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1992. ففي برنامجه الانتخابي، بحسب ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز، تعهد بوكيلة بمحاربة الفساد في البلاد بالإضافة لدعمه قضيتي التعليم والأمن وتطوير البنية التحتية ونظام المواصلات في البلاد.
ويُعتبر التحدي الأول بالنسبة لبوكيلة عنف العصابات الإجرامية المسؤولة بشكل شبه كامل عن الجرائم الـ3340 التي ارتُكبت في السلفادور في العام الماضي. ويبلغ معدل جرائم القتل في السلفادور 51 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ويعدّ البلد من بين الدول الأعنف في العالم خارج إطار النزاعات.
وسيتولى بوكيلة الحكم لولاية رئاسية من خمس سنوات غير قابلة للتجديد في وقت يسيطر حزب "التحالف الجمهوري الوطني" اليميني على الأكثرية البرلمانية، حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2021 على الأقل.
من هو نايب بوكيلة؟
الرئيس الشاب يبلغ من العمر37 عاما، متزوج من غابرييلا رودريغيز بوكيلة، وعرف بنشاطه السياسي منذ سن مبكرة، ففي العام 2012 تم اعلان نجاحه في انتخابات رئاسة بلدية مدينة سان سلفادور ممثلا عن جبهة التحرير الوطني فارابوندو مارتي، ليشغل المنصب حتى العام 2018.
عُرف بتواصله و قربه مع الشعب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، و تركيزه على قضايا الشباب في المجتمع. بعيدا عن السياسة تميز بوكيلة ايضا بشغفه بمجال ادارة الأعمال الريادية والمشاريع الاقتصادية، حيث أسس أول شركة خاصة له وهو يبلغ من العمر 18 عاما، وحاليا يدير شركته الخاصة والتي تعد الوكيل الحصري لشركة ياماها موتورز في السلفادور.
و ينحدر الشاب بوكيلي من والدين فلسطينيين، فوالدته تدعى أولغا ووالده د.ارماندو يوفالي قطان. هاجر بوكيلة الأب مع والديه من مدينة القدس إلى دولة السلفادور وهو صغير العمر، ليكمل حياته ودراسته حتى حصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء بتميز من جامعة السلفادور، وله عدة نشاطات على المستوى العلمي والاجتماعي، وبالإضافة إلى انه إمام أحد المساجد في مدينة سان سلفادور فهو يعمل تاجرا ورجل أعمال في مجالات مختلفة.
نايب بوكيلة محتفلا مع أنصاره بالفوز في الانتخابات
ألف والد نايب كتابclarifying concepts in physics, new ideas and answers "توضيح المفاهيم في الفيزياء والأفكار الجديدة والإجابات" الذي نشر عام 2012.
ويذكر ان بوكيلة ليس أول رئيس لدولة السلفادور ينحدر من أصول فلسطينية، فما بين العامين 2004-2009 تولى انطيون سقا المهاجر من أصل فلسطيني، رئاسة دولة السلفادور. وتعتبر السلفادور من دول أمريكا اللاتينية التي يعيش بها آلاف المهاجرين الفلسطينيين، وتذهب بعض المصادر إلى تقدير عددهم بحوالي مائة ألف.
ملَك قمحية/ م.س( وكالات)
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الكاتب: لويزا فراي/ أستريد برانغه/ ريم نجمي