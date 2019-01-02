 نانسي بيلوسي ..المرأة الحديدية في مواجهة المتقلب ترامب | سياسة واقتصاد | DW | 03.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

نانسي بيلوسي ..المرأة الحديدية في مواجهة المتقلب ترامب

استعادت نانسي بيلوسي لقب أقوى امرأة في السياسة الأميركية معتمدة على حسها الاستراتيجي بمهارة لسحق التمرد في صفوف حزبها الديموقراطي. فكيف ستواجه المرأة الحديدية والسياسية الأكثر حنكة بين أبناء جيلها الرئيس المتقلب ترامب؟

USA Washington - 116 Kongresssitzung: Nancy Pelosi (Getty Images/AFP/S. Loeb)

انتخبت نانسي بيلوسي (78 عاما) بعد ظهر الخميس (الثالث من كانون الثاني/ يناير 2019) رئيسة لمجلس النواب، وهو المنصب الذي كانت أول امرأة في التاريخ الأميركي تتولاه بين 2007 و2010. ومع تسلمها المهام من رئيس المجلس المنتهية ولايته بول راين، ستصبح نانسي بيلوسي الشخصية الثالثة في هرم السلطة في البلاد بعد الرئيس ونائبه.

وستبدأ مهامها بتحد أول لدونالد ترامب يتمثل بالتصويت على قوانين مؤقتة للميزانية، يمكن أن تسمح باستئناف العمل في الإدارات الأميركية التي توقفت بسبب "إغلاق" جزئي منذ 22 كانون الأول/ديسمبر. وبات الأمر يتعلق الآن بمعرفة من سيستسلم أولا في المواجهة بين ترامب "والسيدة رئيسة المجلس" التي لا يشك مؤيدوها في نتيجتها.

لم ينتصر أحد في مواجهتها

مختارات

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعماء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع لبحث سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشلّ منذ عشرة أيام ربع الإدارات الفيدرالية. (02.01.2019)

ابنتها ألكسندرا قالت قبل يومين: "لم يسبق لأحد أن انتصر عندما راهن على مواجهة نانسي بيلوسي. هي يمكن أن تنزع رأسك بدون حتى أن تشعرَ أنك تنزف". بيد أن عودتها لرئاسة مجلس النواب مجددا لم تمر دون منافسة في صفوف الديمقراطيين.

فقد شهدت الأشهر القليلة الماضية مشكلات داخلية، مع إعلان عشرات النواب والمرشحين الديموقراطيين رغبتهم في إجراء تغيير في القمة، لكن بيلوسي تمكنت في نهاية المطاف من إقناع عدد كاف من المترددين عبر الموافقة على تحديد مدة ولايتها وتوزيع عدد من مناصب المسؤولية.

مثّلت بيلوسي في ولايتها الأولى قوة معارضة كبيرة للجمهوري جورج دبليو بوش في السنتين الأخيرتين من رئاسته. وسيكون دورها الرقابي على ترامب مماثلا. وسيكون لديها وللقيادة الديموقراطية القدرة على منع تمرير قوانين يطرحها الجمهوريون وتعطيل الكثير مما على أجندة ترامب، من مقترحات لخفض ضريبي جديد إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

Washington Trump Treffen mit Demokraten zu Haushaltssperre (picture-alliance/EPA/MediaPunch)

ترامب يخشاها كثيرا وما كان يتمنى أن تعود لرئاسة مجلس النواب.

معارضة شرسة لترامب لكنها ترفض عزله

ويمكن لبيلوسي أن تصعّب الأمور أكثر على ترامب إذا ما أطلقت إجراءات لعزله. لكنها حتى الآن عبرت عن معارضتها لاستخدام هذه العصا الغليظة ضده، قائلة إنها يمكن إن تؤدي إلى تعبئة الناخبين الجمهوريين لحماية الرئيس. وفي دورها الجديد سيتحتم عليها الوقوف أحيانا بوجه ترامب اذا استدعى الأمر ذلك، ولكن أيضا العمل معه لإقرار قوانين اذا تيسر الأمر.

وتعد بيلوسي بلا جدل من الأكثر حنكة بين القادة السياسيين من جيلها. وقادت قانون الرعاية الصحية الذي طرحه الرئيس السابق باراك أوباما في المجلس وصولا إلى تمريره التاريخي الشائك في 2010. وقد يكون هذا سبب اعتبارها من كثيرين مصدر إزعاج بعد ثماني سنوات.

في الشهر الماضي سأل ترامب تجمعا لأنصاره في مينيسوتا "أيمكنكم تصور نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب؟" وأضاف "لا تفعلوا هذا بي! لا أتصور ذلك، ولا أنتم". لكنها عادت وبقوة أكثر من السابق.

أ.ح/ي.ب (أ ف ب)

  • Deb Haaland (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    وأخيرا.. سكان أصليون في الكونغرس

    الديمقراطيتان شاريس ديفديس وديبرا هالاند أول أمريكيتين من السكان الأصليين تدخلان الكونغرس. ديبرا هالاند محامية تبلغ من العمر 57 عاما، هي واحدة من الأمريكيين الأصليين الذين تقدموا للانتخابات، والتي استطاعت أن تكسب الرهان.

  • Sharice Davids (Foto: picture-alliance)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    محاربة قوية

    الديموقراطية شاريس ديفديس من السكان الأصليين. وقد فازت الناشطة والمحامية في ولاية كنساس. لتصبح واحدة من أعضاء مجلس النواب. تعيش السيدة البالغة من العمر 38 عاما، والتي أعلنت عن مثليتها، في ولايتها المحافظة. وكانت في وقت سابق محاربة فنون قتالية.

  • Alexandria Ocasio-Cortez (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    النجمة

    هي أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي على الإطلاق، تمكنت من هزيمة منافسها الجمهوري أنطوني باباس في الانتخابات النصفية في دائرتها الانتخابية. ألكسندريا أوكازيو كورتيس، نجمة موسيقى الروك اليسارية، لا يتجاوز عمرها 29 عاما.

  • Rashida Tlaib (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    سياسية من جذور فلسطينية

    الديموقراطية رشيدة طليب هي من بين المسلمتين اللتين حصلتا لأول مرة على مقعد في مجلس النواب. طليب (42 عاما)، هي ابنة مهاجرين فلسطينيين. هزمت السيدة خمسة مرشحين آخرين في مقاطعة ميتشيغان في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس/آب الماضي. كما تفوقت في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لتضمن لها مقعدا داخل الكونغرس.

  • Ilhan Omar (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    مسلمة ومحجبة

    الديموقراطية إلهان عمر هي ثاني امرأة مسلمة تجلس الآن في مجلس النواب. تعود أصول إلهان إلى الصومال، وكانت قد هربت من الحرب الأهلية في البلاد عندما كان عمرها ثماني سنوات، وعاشت في مخيم للاجئين في كينيا مع أسرتها، ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1997. وهي أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب.

  • Jared Polis (Foto: Reuters/E. Semon)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    أول حاكم ولاية مثلي

    تمكن الديموقراطي جاريد بوليس من الفوز على المرشح الجمهوري ووكر ستابلتون. وقد أصبح رجل الأعمال بوليس أول مثلي ينتخب حاكما لولاية أميركية.

  • Mitt Romney (Foto: Getty Images)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الجمهوريون ضد ترامب

    فاز مرشح الرئاسة السابق ميت رومني بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية يوتاه. لم يظهر كثيرا بعد هزيمته أمام بارك أوباما عام 2012. الجمهوري البالغ من العمر 71 عاما، يُعد منتقدا شديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

  • Bernie Sanders (Foto: picture-alliance)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    بطل اليسار الكبير

    لم ينجح بيريني ساندر في الترشح للانتخاب الأمريكية قبل سنتين، بيد أنه نجح هذه المرة في الدفاع عن مقعده في مجلس الشيوخ. ساندر البالغ من العمر 77 عاما، تمكن هذه المرة من الظفر بمنصبه.

  • Beto O'Rourke (Foto: Getty Images)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    خسارة محبوب اليسار

    لم يتمكن الديموقراطي بيتو أورورك من إحداث المفاجأة التي كان ينتظرها حزبه، في تكساس. في حين فاز السناتور المنتهية ولايته تيد كروز بعد سباق شهد منافسة محتدمة، وقد حصل على دعم من ترامب.

  • Amy McGrath (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الطيار يغيب عن الكونغرس

    في ولاية كنتاكي، قاتل المرشح الديمقراطي آمي ماكغراث، الطيار السابق بمشاة البحرية الأميركية، على المقعد الجمهوري للولاية في مجلس النواب بالكونغرس. لكنه خسر بفارق ضئيل أمام الجمهوري اندي بار.

  • Stacey Abrams (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    حاكمة سوداء؟ لم يحن الوقت بعد...

    أرادت الديموقراطية ستايسي أبرامز أن تكون أول "حاكمة سوداء البشرة" في تاريخ الولايات المتحدة. لكنها خسرت الانتخابات في ولاية جورجيا الجنوبية ضد الجمهوري برايان كيمب. وقد حظت ستايسى أبرامز بشعبية كبيرة بعد أن أعلنت الإعلامية أوبرا وينفرى دعمها لها فى انتخابات الكونغرس.

  • Andrew Gillum (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    لم ينفعه دعم أوباما!

    حاول الديموقراطي أندرو جيلوم (39 عاما) الظفر بمنصب حاكم ولاية فلوريدا، لكنه خسر بفارق ضئيل أمام الجمهوري رون دي سانتيس. ودعم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جيلوم بشكل شخصي.

  • Christine Hallquist (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الفرصة الضائعة

    الديموقراطية كريستين هولكويست كانت ستكون أول حاكمة متحولة جنسيا، لكن هولكويست خسرت في ولاية فيرمونت أمام المرشح الجمهوري فيل سكوت الذي فاز بنسبة 55 في المائة. جينيفر فاغنر/ مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

أسدلت الانتخابات النصفية في أمريكا ستارها، وفي الوقت الذي سيطر فيه الديمقراطيون على مجلس النواب الأمريكي، احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ. فمن هم الرابحون والخاسرون في هذه الانتخابات؟ (07.11.2018)  

مواضيع ذات صلة

Präsident Trump unterzeichnet Strafrechtsreform

ترامب يدعو الجمهوريين والديموقراطيين لإنهاء إغلاق الحكومة 02.01.2019

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعماء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع لبحث سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشلّ منذ عشرة أيام ربع الإدارات الفيدرالية.

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert

مجلس النواب الأمريكي يفتتح أولى جلساته على وقع إغلاق الحكومة 03.01.2019

يفتتح مجلس النواب الأمريكي بعد الانتخابات النصفية أولى جلساته بقيادة الديمقراطيين، وملف الإغلاق الحكومي يسيطر على جدول الأعمال بعد فشل اللقاء الأخير بينهم وبين الرئيس ترامب، وغياب أي بوادر حل في الأفق.

Bildkombo Saudi-Arabien | Jamal Khashoggi & Mohammed bin Salman

زعماء بالكونغرس: ولي العهد السعودي ضالع في قتل خاشقجي 04.12.2018

بعد إفادة قدمتها رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلف أبواب مغلقة بمجلس الشيوخ، أكد أعضاء بارزون من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، بأنهم باتوا على يقين، أكثر من أي وقت مضى، بأن محمد بن سلمان ضالع في مقتل خاشقجي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  