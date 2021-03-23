نافالني يتهم حرس السجن بتعذيبه وأنصاره يتحدثون عن تدهور صحته

في شكوى قدمها للأجهزة الأمنية الروسية ونشرت الخميس (15 مارس/آذار 2021) على موقعه الإلكتروني كتب المعارض الروسي أليكسي نافالني أن حراس السجن "يحرمونني من النوم، وهذا حكما لجوء إلى التعذيب من خلال الحرمان من النوم " موضحا أنهم يوقظونه "ثماني مرات في الليلة". وفي طلب رسمي آخر أرسل إلى إدارة السجن والنيابة العامة، طلب نافالني الحصول على علاج.

وكانت محامية نافالني أولغا ميخايلوفا قالت لوكالة فرانس برس الأربعاء إن المعارض الأبرز للكرملين يعاني منذ فترة "أوجاعا في الظهر"، مضيفة أنه بدأ الثلاثاء يفقد الإحساس في إحدى ساقيه. وصرّحت ميخايلوفا التي التقته الخميس في السجن بعدما فشلت في ذلك في اليوم السابق لمحطة "دوجد" التلفزيونية المعارضة "بالنسبة إليّ، حالته الصحية بالتأكيد معقدة للغاية (...) يخشى الجميع على حياته وصحته". وأضافت أن نافالني نقل مساء الأربعاء إلى "مستشفى عام" حيث خضع لفحص بالرنين المغناطيسي دون أن يحصل على تشخيص لحالته. وسُمح لنافالني أن يستشير طبيب أعصاب لكن الأخير لم يبلّغه تشخيصه واكتفى بإعطائه أقراصا من عقار "إيبوبروفن" المضاد للالتهابات، بحسب المحامية.

بيد أن سلطات السجون الروسية قالت الخميس إنه "أجريت فحوص طبية في 24 آذار/مارس بطلب من السجناء" مضيفة أن وضع أليكسي نافالني "اعتبر مستقرا ومُرضيا". من جهته، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الإدارة الرئاسية "لا تراقب" الوضع و "لم تطلب أي معلومات" بشأن صحة أليكسي نافالني.

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من جهتها، نددت زوجة المعارض يوليا نافالنايا بـ"انتقام شخصي" للرئيس فلاديمير بوتين من زوجها متهمة إياه بسجن أليكسي نافالني "خوفا من المنافسة السياسية" ودعت إلى الإفراج عنه فورا. ووفقا لها، فإن نافالني يعاني من أوجاع في الظهر منذ حوالي شهر و"وضعه يزداد سوءا".

وودخل نافالني (44 عاما) دخل في غيبوبة فجأة في آب/أغسطس الماضي في سيبيريا، وبعد نقله إلى ألمانيا اعتبرت عدة مختبرات أوروبية أنه تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك ، لكن موسكو نفت على الدوام هذه الخلاصات التي كانت ترجح تعرضه لمحاولة قتل بتدبير من السلطة الروسية. لم يتم فتح تحقيق في روسيا.

و أعتقل نافالني فور عودته إلى موسكو في كانون الثاني/يناير بعد خمسة أشهر من النقاهة في ألمانيا، و حكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية تزوير تعود للعام 2014 يعتبرها، هو ومنظمات غير حكومية والعديد من العواصم الغربية، مسيسة.

ع.ج.م/ص.ش ( أ ف ب، رويترز)