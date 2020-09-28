ناغورني كاراباخ

عادت منطقة ناغورني قره باغ إلى الواجهة مجددا مع تجدد الاشتباكات العسكرية في سبتمبر 2020 بين الطرفين المتنازعين عليها أرمينيا وأذربيجان. وفي الوقت الذي تدعم فيه روسيا الطرف الأول، تقوم تركيا بدعم القوات الاذربيجانية.

ناغورني قره باغ منطقة متنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي. تقع المنطقة ضمن أرضي أذربيجان وهي منطقة أذربيجانية حسب القانون الدولي، غير أن غالبية سكانها من الأرمن وهي خاضعة حاليا لسيطرتهم. ومنذ اندلاع القتال مؤخرا تم الاتفاق عدة مرات على وقف إطلاق النار، غير أن أي منها لم يصمد.