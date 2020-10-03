ناغورني كاراباخ.. هل انحازت إدارة ترامب لأرمينيا؟

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عن أمله في أن تتمكن أرمينيا من "الدفاع عن نفسها" في وجه أذربيجان، فيما بدا أنّه مساندة لأحد قطبي النزاع الدائر في منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية. فهل هذا يعني أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد انحازت لأرمينيا في الصراع الدائر حول ناغورني كاراباخ؟

بومبيو قال في حديث إلى إذاعة محلية في ولاية جورجيا الأميركية "نأمل أن يتمكن الأرمن من الدفاع عن أنفسهم في وجه ما يقوم به الأذربيجانيون". ولم يتضح من كلامه إذا ما كان يعبّر عن موقف لصالح أرمينيا، ولكنّه دعا إلى احترام وقف إطلاق النار و"المباحثات السلمية" لوضع حد للنزاع.

وكان بومبيو قد أعرب عن أسفه إزاء قيام تركيا بـ"دعم أذربيجان" ودعا الفرقاء الدوليين إلى عدم التدخل في المنطقة وتجنب "تأجيج الاضطرابات".

انتقادات لموقف أردوغان من النزاع في القوقاز

وفي أول انتقاد علني لموقف تركيا، العضو في حلف الناتو، من الصراع في القوقاز، كان وزير الخارجية الأمريكي قد دعا في وقت سابق هذا الشهر ما وصفها بـ"الأطراف الثالثة" إلى البقاء بعيدا عن النزاع في ناغورني كاراباخ.

كما أعرب عن أمله في أن تكون التقارير عن وجود "جهاديين سوريين" في أذربيجان معلومات لا أساس لها من الصحة. وقال بومبيو للصحافيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى الولايات المتحدة بعد جولة مصغرة له في أوروبا "يجب أن تسألوا (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان لماذا قد يتخذ قرارا كهذا".

وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ينتقد تركيا ويحذر من تدويل الصراع في كاراباخ

وردا على "المعلومات" عن إرسال "مقاتلين سوريين" إلى أذربيجان، قال بومبيو "أتمنى ألا يكون الأمر كذلك". وأضاف بومبيو "دعونا الجميع الى البقاء بعيدا عن هذا"، بالإضافة الى التشديد على أن "الحوار" يجب أن يمثل "المنهجية لإعادة النظام وإعادة السلام".

واعتبر أنه إذا تم "تدويل" النزاع و"إرسال أطراف ثالثة لذخيرة وأنظمة أسلحة، وحتى لمستشارين وحلفاء، فإن هذا سيزيد من التعقيد ويزيد من خطر فقدان الأرواح". وقال "لقد نقلنا هذه الرسالة بالتأكيد الى الزعيمين الأذربيجاني والأرمني وكذلك إلى الأتراك".

وتشدد الولايات المتحدة حتى الآن على إيجاد حل دبلوماسي وتدعو إلى هدنة. وتعدّ واشنطن أحد رؤساء مجموعة مينسك، الوسيط التاريخي في النزاع، والتي تترأسها معها فرنسا وروسيا. واستؤنفت المعارك في ناغورني كاراباخ في 27 أيلول/سبتمبر بين القوات الانفصالية التي تدعمها أرمينيا وبين القوات العسكرية الأذربيجانية.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)