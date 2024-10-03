ناغلسمان يضم كليندينست لصفوف المنتخب

" قدم عروضا قوية في الدوري مع هايدنهايم على مدار عام" هكذا أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني يوليان ناغلسمان ضم مهاجم بورسيا مونشنغلادباخ تيم كليندينست لصفوف المنتخب. فيما يحل باومان مكان تير شتيغن في حراسة المرمى.

ضمّ المديرالفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يوليان ناغلسمان، الخميس (الثالث من أكتوبر/تشرين أول 2024)، تيم كليندينست، مهاجم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، إلى تشكيلة الفريق الذي سيخوض مباراتي دوري أمم أوروباز وعلى مستوى حراسة المرمى استدعى المدرب أوليفر باومان حارس هوفنهايم لتصبح هذه أول مباراة دولية له في ظل غياب مارك أندريه تير شتيغن.

ويلتقي المنتخب الألماني مع منتخب البوسنة والهرسك يوم 11 من الشهر الجاري، ليواجه منتخب هولندا بعد ذلك بثلاثة أيام.

تيم كليندينست انتقل إلى مونشنغلادباخ قادما من هايدنهايم الصيف الماضي، وفي خمس مباريات لعبها بالدوري الألماني حتى الآن سجل هدفين.

ومن المقرر أن يحل محل نيكلاس فولكروغ المصاب. وعن ذلك قال ناغلسمان :" قدم تيم كليندينست عروضا قوية في الدوري مع هايدنهايم على مدار عام، كما ترك انطباعا جيدا مع ناديه الجديد بوروسيا مونشنغلادباخ". وأضاف أنه "من بين أشياء أخرى، يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في الشق الدفاعي". وقال عنه أنه "يستحق" التواجد في القائمة، و"يمكنه أن يثبت نفسه".

فيما سيحل باومان محل تير شتيغن، حارس المنتخب الأساسي بعد اعتزال مانويل نوير، والذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة مع فريقه برشلونة الإسباني، أبعدته عن الملاعب.

واستدعى ناغلسمان أيضا الحارسين يانيس بلاسيفيتش وألكسندر نوبيل. بينما عاد إلى قائمة المنتخب الألماني مدافع ريال مدريد، أنطونيو روديغر، الذي كان قد طلب فترة للتعافي عقب انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، إلى جانب الجناح البافاري سيرج غنابري العائد بدوره من الإصابة.

وبدأ المنتخب الألماني مشواره في دوري أمم أوروبا بالفوز على المجر بخماسية نظيفة ثم تعادل أمام نظيره الهولندي بهدفين لكل منهما. وأثنى ناغلسمان على كريم أديمي، مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي قدم موسما رائعا مع وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ولكنه مصاب حاليا.

وقال ناغلسمان :" هو مصاب ولكنه في حالة جيدة للغاية. أرى أنه مرشح للانضمام للمنتخب في المستقبل". وشدد إذا تعافى أديمي سريعا سيلعب في البداية مع منتخب تحت 21 عاما. مشددا أنه "..من الأفضل بكل تأكيد أن يثبت نفسه من خلال اللعب بشكل جيد مع منتخب تحت 21 عاما".

ولعب أديمي بالفعل أربع مباريات مع المنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني السابق هانزي فليك في 2021 و2022، وسجل هدفا واحدا. ويوم الثلاثاء الماضي، سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة التي سحق فيها دورتموند نادي سلتيك بمجموع سبعة أهداف مقابل هدف يتيم، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ولكن أديمي اضطر للخروج من المباراة بعد إصابته في الفخذ.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ)