ناغلسمان يشيد بخبرة كروس ولاعبو المنتخب "سعداء" بعودته

قال مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يوليان ناغلسمان إن عودة النجم المخضرم توني كروس إلى صفوف الفريق بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي كانت موضع ترحيب واسع من جانب اللاعبين لما يمثله كروس من خبرة واسعة يحتاجها الفريق حاليا.

قال يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، إن النجم المخضرم توني كروس سيفيد الفريق كثيراً حيث إنه يتمتع بخبرة كبيرة.

وشدد ناغلسمان على أن عودة كروس من الاعتزال الدولي موضع ترحيب كبير من لاعبي المنتخب الألماني، الذي يعاني من اهتزاز نتائجه في الفترة الأخيرة.

وقال كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، إنه سيعود للمشاركة مع منتخب ألمانيا في المباراتين الوديتين المقبلتين الشهر القادم أمام فرنسا وهولندا، وكذلك في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) هذا الصيف على الأراضي الألمانية، والتي يبدأها الفريق في 14 حزيران/يونيو القادم بمواجهة منتخب أسكتلندا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وكشف كروس، الفائز بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا بالبرازيل، والذي كان قرر اعتزال اللعب الدولي بعد خوضه 106 لقاءات مع الفريق بعد أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2020)، أنه تراجع عن اعتزاله الدولي بعد عدة مناقشات مع ناغلسمان.

وصرح ناغلسمان لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة: "توني لديه رؤية واضحة للغاية لحالة منتخبنا الوطني". وأضاف: "في كل محادثة أجريتها معه، شعرت بحماس ودعم متزايد من جانبه لكي يكون ضمن عناصر الفريق في البطولة التي تقام على أراضينا، رغم اعتزاله الدولي".

كشف توني كروس، الفائز بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا بالبرازيل، أنه تراجع عن اعتزاله الدولي بعد عدة مناقشات مع ناغلسمان. صورة من: Jan Woitas/dpa/picture alliance

ومن المنتظر أن تتسبب عودة كروس (34 عاماً)، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، في إجراء تغييرات في تشكيل خط وسط المنتخب الألماني المتخم باللاعبين بالفعل، لكن ناغلسمان شدد على أن باقي عناصر الفريق سعداء بتراجعه عن الاعتزال الدولي.

وأوضح ناغلسمان: " تحدثت مع العديد من اللاعبين عبر الهاتف مسبقاً واستمعت بعناية لمعرفة ما إذا كان أي شخص قد يكون لديه مشكلة مع كروس. على العكس من ذلك. كان الجميع إيجابياً للغاية".

وكان من بين أولئك اللاعبين الذين تحدث معهم ناغلسمان، جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، الذي يحب اللعب في مركز كروس، حيث أشار المدرب الألماني إلى أنه يعتزم الاستعانة بلاعب الفريق البافاري في مركز الظهير الأيمن.

وقال ناغلسمان: "في المنتخب الوطني يتعين على المرء أن يتقبل دوراً ثانوياً. أنت خادم لبلدك. هذا الأمر ينطبق على كيميتش".

ويرى ناغلسمان أن كروس يمكن أن يساعد في إضافة المزيد من الاستقرار للمنتخب الألماني الذي فاز بثلاث مباريات فقط العام الماضي وأنهى العام بشكل سيء بسبب خسارته أمام تركيا والنمسا وديا، استعداداً لأمم أوروبا.

واختتم ناغلسمان حديثه عن كروس قائلاً: "سيتناسب بشكل مثالي مع الفريق الذي نتطلع إليه كلاعب أساسي في خط الوسط. سوف يفيدنا بخبرته وطريقة لعبه".

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)