ناغلسمان يرحب بفكرة عدول كروس عن اعتزال اللعب الدولي

رحب مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم بفكرة عودة توني كروس عن قراره باعتزال اللعب الدولي، متوقعاً عودة الحرس المميز مانويل نويل لصفوف للعب في الربيع. فهل يكون ثنائي كروس وتوير منقذا لناغلسمان؟

وصف يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم فكرة عدول توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني عن قرار اعتزال اللعب الدولي بأنها "مثيرة"، معرباً في الوقت ذاته عن توقعاته بعودة الحارس المخضرم مانويل نوير إلى الماكينات في آذار/مارس المقبل.

وقال ناغلسمان (36 عاماً) لمحطة "زد دي اف" التليفزيونية "علينا أن نفكر في جميع اللاعبين الذين يحملون جواز سفر ألماني، أعتقد أن هذه مهمتي".

واعتزل كروس (33 عاماً) اللعب الدولي بعد يورو 2021 بعد مشاركته في 106 مباريات دولية، قبل أن يخرج أنطونيو روديغر زميله في ريال مدريد ومنتخب ألمانيا مؤخراً ويطرح فكرة عودة كروس من الاعتزال الدولي.

وعلق كروس على تلك الفكرة بالقول "ينبغي علي التفكير طويلاً بشأن هذا الأمر، الأمر يقودني للجنون، لأنني لم أفكر به من تلقاء نفسي، لقد جاءت من خلاله (روديغر)".

ويرى ناغلسمان أن كروس لاعب استثنائي وشخص استثنائي وأنه واحد من قادة ريال مدريد حالياً لأنه لاعب من نوعية خاصة. ولكن ناغلسمان أكد أنه لم يفاتح كروس في فكرة العدول عن قرار اعتزال اللعب الدولي "لم نتحدث عن خيار العودة بشكل ملموس". وأشار "لقد تحدثنا عن الفريق بشكل عام، عن انطباعاته، أعتقد أن كل اللاعبين الألمان يشعرون بانجذاب حقيقي لخوض البطولة الأوروبية في الديار". وأكد أن كروس أيضاً يحمل جواز سفر ألماني "إذا أظهر أفضل ما لديه ربما استدعيه مجدداً" لصفوف المنتخب الألماني.

وانتقل ناغلسمان للحديث عن مانويل نوير حارس بايرن ميونخ والذي تعرض لإصابة بكسر في الساق أبعدته عن الملاعب لنحو عام، وقال عنه "إذا استمرت الأمور على ما هي عليه حتى آذار/مارس، سيكون معنا".

ويغيب الحارس الأخر لمنتخب ألمانيا مارك أندريه تير شتيغن لنحو شهرين بسبب الإصابة لكنه نال إشادة ناغلسمان، الذي أكد امتلاك فريقه حارسين استثنائيين.

خ.س/م.س (د ب أ)