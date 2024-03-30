ناغلسمان لا يستبعد عودته لتدريب بايرن ميونخ

تقرير جديد يشير إلى أن يوليان ناغلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني لكرة القدم، قد يكون مرشحًا لتدريب فريقه السابق، بايرن ميونخ، خلال فترة الصيف المقبل، خلفًا لتوماس توخيل.

ذكر تقرير إعلامي اليوم السبت (30 مارس/ آذار) أنيوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم،بات مرشحا للعودة لتدريب فريقه القديم بايرن ميونخ، بديلا لتوماس توخيل، وذلك خلال الصيف المقبل.

ووفقا للتقرير الذين نشرته صحيفة "بيلد"، فإن ماكس إيبرل عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، بدأ محادثات أولية مع ناغلسمان بشأن احتمالية عودته لتدريب بايرن ميونخ.

وكان ناغلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، أقيل من تدريب بايرن ميونخ في آذار/مارس 2023 واستبدل بتوخيل، الذي أعلن بالفعل أنه سيرحل عن النادي عقب نهاية هذا الموسم.

وكان تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، هو المرشح المفضل لتدريب الفريق، ولكنه أعلن أمس الجمعة أنه سيستمر مع ليفركوزن في الموسم المقبل.

في الوقت نفسه، يمتد عقد ناغلسمان في تدريب ألمانيا حتى يورو 2024 التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الألماني سيمدد تعاقده مع المدرب أم لا، ولكن يبدو أن الاتحاد منفتح على تجديد تعاقده.

وبدأ ناغلسمان مهمته مع المنتخب الوطني بالفوز على أمريكا والتعادل مع المكسيك قبل أن ينهي موسم 2023 بخسارتين متتاليتين أمام تركيا والنمسا. ولكن هذا الشهر، قاد الفريق لتحقيق انتصارين على فرنسا وهولندا.

ع.أ.ج/ خ س (د ب ا)