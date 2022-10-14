ناشطتان ترميان لوحة "عبَاد الشمس" لفان غوخ بحساء الطماطم

رمى ناشطون بيئيون من حركة "جست ستوب أويل" اليوم الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) حساء الطماطم على لوحة "عباد الشمس" الشهيرة للرسام الهولندي الأشهر فان غوخ المعروضة في متحف "ناشونال غاليري" في العاصمة البريطانية لندن، على ما أعلنت المجموعة. واللوحة التي يعود تاريخها إلى 1888، هي واحدة من خمس لوحات لـ "عباد الشمس" رسمها فان غوخ معروضة في المتاحف والمعارض حول االعالم.

وغردت الشرطة على تويتر "هرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث في المعرض"، مضيفة: "ألقي القبض عليهما بتهم الإتلاف الجنائي والتعدي على الممتلكات. وتعمل الشرطة الآن على تحريرهما من الغراء". ولم يعلق المعرض على الفور.

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وأظهرت صور صحافية نشرتها الحركة التي تطالب بالوقف الفوري لكل المشاريع النفطية أو الغازية، ناشطتين ترميان عبوتين تحويان حساء الطماطم على العمل الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 84 مليون دولار.

ووقعت الحادثة عند الساعة الحادية عشر (10 بتوقيت غرينتش)، في خطوة أرادت الحركة من خلالها توجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية للتخلي عن مشاريع النفط والغاز في ظل تفاقم أزمة التغير المناخي.

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وكانت أستراليا قد شهدت قبل أيام عملاً احتجاجياً مشابهاً، إذ ألصق ناشطان مناخيان يديهما بالغراء على الحماية الزجاجية للوحة بابلو بيكاسو "مجزرة في كوريا" المعروضة في متحف في مدينة ملبورن الأسترالية الأحد الماضي، من دون إلحاق أي ضرر باللوحة.

وفي مدينة دريسدن الألمانية قام ناشطان من مجموعة بيئية تطلق على نفسها "الجيل الجديد"، نهاية أغسطس/ آب الماضي بإلصاق جسميهما بإطار اللوحة الفنية الشهيرة "سيستين مادونا" للفنان الإيطالي رافائيل التي تعود للقرن السادس عشر.

ع.غ/ ع.ج.م (آ ف ب)