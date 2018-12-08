 ناشطة مصرية: حبس محامٍ ارتدى سترة صفراء | عالم المنوعات | DW | 12.12.2018

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منوعات

ناشطة مصرية: حبس محامٍ ارتدى سترة صفراء

قالت ناشطة حقوقية إن النيابة العامة المصرية حبست محامٍ 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد نشره صورة له وهو يرتدي سفرة صفراء مماثلة لتلك، التي يرتديها المحتجون في فرنسا، فيما ذكرت تقارير صحفية أنه تم تقييد بيع السترات في مصر.

Frankreich Paris Proteste Gelb-Westen Gilet Jaunes (Getty Images/D. Aydemir)

صورة من الاحتجاجات في فرنسا.

قالت ناشطة حقوقية مصرية إن النيابة العامة، أمرت أمس الثلاثاء (11 ديسمبر/كانون الأول 2018) بحبس محام 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك، التي يرتديها المحتجون في فرنسا.

وألقت السلطات القبض على المحامي محمد رمضان في مدينة الإسكندرية الساحلية، وأحيل إلى النيابة التي أصدرت الأمر بحبسه، بينما قال تجار وباعة معدات أمن صناعي في القاهرة، إن السلطات منعتهم من بيع السترات الصفراء، خشية أن يستخدمها مصريون في تقليد الاحتجاجات في فرنسا مع اقتراب ذكرى الانتفاضة المصرية، التي اندلعت يوم ( 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011).

ومنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة الرئاسة الأولى عام 2014 شهدت مصر حملة على المعارضة السياسية والنشطاء يقول حقوقيون إنها الأشد في مصر منذ عقود.

مختارات

بعد صمت دام أياما، ألقى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خطابا للشعب الفرنسي تناول فيه الأزمة الأخيرة في بلاده. ماكرون سعى في خطابه إلى احتواء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" عبر تقديم تنازلات طفيفة في المجال الاجتماعي. (10.12.2018)

أسابيع عدة ولم يخفت وهج حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا. ملامح هوية الحركة وطبيعتها لا تزالان موضع خلاف وتكهنات تصل إلى حد التضارب. ولكن ما دور أبناء الضواحي من العرب والمسلمين فيها؟ (10.12.2018)

من جهة آخرى، أرغمت احتجاجات السترات الصفراء، التي اندلعت يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت على مدى العطلات الأسبوعية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إلغاء زيادات مقررة في ضرائب الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت الناشطة ماهينور المصري إن نيابة الإسكندرية، أمرت باحتجاز المحامي الحقوقي رمضان، بعدما نشر صورته وهو يرتدي السترة الصفراء تضامناً مع الاحتجاجات الفرنسية.

وذكرت ماهينور أن السلطات، اعتبرت الصورة تحريضا على تنظيم احتجاجات مماثلة، مضيفة أن رمضان يواجه اتهامات أخرى منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور ونشر أفكارها، وحيازة أوراق ومنشورات وحيازة سترات صفراء، والدعوة للتظاهر ضد القائمين على الحكم على غرار ما حدث بفرنسا، ونشر أخبار كاذبة ونشر فكر الجماعة الإرهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

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ليلة يوم السبت تشهد أعمال شغب بشوارع العاصمة باريس

هذا وذكر مصدران أمنيان أن السلطات عثرت على ثماني سترات صفراء بحوزة رمضان. ولم يتسن الحصول على تعليق من النيابة في الإسكندرية.

وفي القاهرة، قال باعة في متاجر في وسط المدينة إن أجهزة الأمن، منعت متاجر معدات الأمن الصناعي في المنطقة من بيع السترات الصفراء للزبائن الأفراد. وتتراوح أسعار السترات بين 20 و40 جنيها، أي بين أكثر قليلا من دولار واحد ودولارين.

في المقابل، أشار موقع "دوتشلاند روند فونك" إلى أن بيع السترات الصفراء في مصر سيتم فقط عند الحصول على موافقة من السلطات، وأضاف أن تقييد بيع السترات الصفراء في مصر يعود إلى خوف السلطات من انتشار عدوى المظاهرات الواسعة، التي تشهدها فرنسا منذ عدة أسابيع.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة "فرانس بريس" عن أحد الباعة قوله "يمكنني أن أبيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة".

ر.م/ع.ش ( رويترز، أ ف ب)

  • Proteste Gelbwesten in Paris (Reuters/S. Mahe)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    السترات الصفراء

    الوصفة بسيطة: يأخذ الشخص سترة صفراء ويحدد موعداً عبر "فيسبوك" وينزل إلى الشارع. حركة السترات الصفراء لا يقودها زعماء وغير مرتبطة بأحزاب. فالمجموعات اليسارية واليمينية المتطرفة أيضاً تجتمع تحت هذا الشعار. الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع بينها.

  • Thailand Bangkok Demonstration Rothemden (AP)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    الأقمصة الحمراء

    في تايلاند أثارت "القمصان الحمراء" الاهتمام بعض الوقت إليها. وحتى هنا تجمع عدد من المجموعات السياسية تحت لواء منظمة واحدة، هي التحالف الديمقراطي الوطني ضد الدكتاتورية. وكانت "القمصان الحمراء" مقربة من رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا، الذي أزيح عن السلطة في 2006 من خلال انقلاب عسكري. وقد نظموا العديد من الاحتجاجات الشعبية المثيرة للانتباه.

  • Thailand Demonstration Gelbhemden Anhänger König Bhumibol Adulyadej (picture-alliance/dpa/Royal Household Bureau)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ضد الأقمصة الصفراء

    في تايلاند، ظلت "القمصان الحمراء" لفترة طويلة في مواجهة "القمصان الصفراء". فهم في غالبيتهم ليبراليون أو محافظون يجمع بينهم رفض السياسة الحكومية المتبعة من قبل تاكسين. والكثير من "القمصان الصفراء" كانوا أنصار للملك بوميبول أدوليادي، الذي كان لونه الرمزي الأصفر، الذي يمثل في تايلاند الاثنين. أما الأحمر فيمثل في المقابل الأحد.

  • Rom Konklave beginnt (Reuters)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    للألوان سلطة

    لطالما عبّرت الألوان دوماً عن السلطة السياسية. فحتى خلال العصور الوسطى كان مسموحاً فقط للنخب الأرستقراطية ارتداء اللونين الأحمر أو البنفسجي، لأن إنتاج هذه الألوان كان صعباً جداً. وظل هذا السر في الألوان قائماً أيضاً داخل الكنيسة الكاثوليكية. نرى هنا المجمع المغلق لانتخاب البابا في 2013 ـ فمن يرتدي اللباس الأحمر هو كاردينال.

  • Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Hongkong vor 01.12.2014 (AFP/Getty Images/D. de la Rey)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ثورة المظلات

    الألوان تجمع بين الناس وتعرض التوحد في وجه الظروف الخارجية. والقضية لا ترتبط فقط بألوان أو قطع ملابس. فأحياناً تصلح بعض المظلات لبلوغ الهدف. في هونغ كونغ، خرج آلاف الأشخاص في 2014 من أجل مزيد من الديمقراطية في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، وكانوا يحملون المظلات للاحتماء من الشمس والمطر والغاز المسيل للدموع أو هراوات الشرطة.

  • Hong Kong Regenschirm Revolution (picture-alliance/epa/A. Hofford)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    لون المظلة

    في كثير من الأماكن، اتفق المشاركون في هونغ كونغ على حمل مظلات بلون موحد، في الغالب الأصفر. من خلال ذلك تبدو المجموعة متجانسة والغرض من المظلات لا يتأثر. وكان من الممكن شراء مظلات تحمل شعار "القوة للشعب".

  • Iran Grüne Bewegung Logo Symbolbild

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    حركة خضراء

    بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2009، اندلعت في العديد من المدن احتجاجات شعبية ضد نتائج الانتخابات. واتهم المتظاهرون القيادة بالإبقاء على المتشدد محمود أحمدي نجاد في السلطة من خلال التزوير. معارضوه كانوا يلبسون اللون الأخضر ويحملون أقمشة خضراء. واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المهرجانات الخطابية، ما أدى إلى مقتل الكثيرين واعتقال الآلاف.

  • Argentinien Mütter der Plaza de Mayo Archivbild 2005 (picture alliance/AP Photo)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أمهات بيض

    المنديل الأبيض هو رمزهن: أمهات ساحة دي مايو التقين ابتداء من 1977 في نفس الساحة في العاصمة بوينس أيريس. كانت السيدات يطالبن النظام العسكري (وبعدها حكومات مدنية) الكشف عن مصير أبنائهن المختفين. فخلال الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين "اختفى" نحو 15.000 شخص تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.

  • Serbien Demos Vukovar Verbrechen (DW/Igor Jeremic)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    نساء بالأسود

    قصة النساء المتشحات بالسواد بدأت خلال الانتفاضة في بداية 1988 في القدس: نساء فلسطينيات وإسرائيليات بلباس أسود يتظاهرن في صمت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا التقليد في الاعتصام قلدته نساء في كثير من البلدان ـ مثل هنا في بلغراد عام 2013.

  • Sowjetunion Parade auf dem Roten Platz (picture-alliance/Tass)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    العلم الأحمر

    على مدى قرون ظل الأحمر لون الحُكام. لكن ذل تغير مع قبعة اليعاقبة، أحد الرموز البارزة للثورة الفرنسية. وظل الأحمر يعني لون التحرر وسيطر على المهرجانات الخطابية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، على غرار ما حصل في استعراض الأول من مايو/ أيار عام 1971 في موسكو.

  • Judenverfolgung im Dritten Reich (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أقمصة سوداء أو بنية

    بغية مكافحة الحركة العمالية بأعلامها الحمراء، كان الفاشيون يرتدون أقمصة سوداء أو بنية، مثل أتباع الحزب الاشتراكي القومي (النازي) في ألمانيا. الزي كان ذا أهمية كزي يبرز الشخص وسط الجماهير أو يجعله يختفي. واليوم يوصف المحافظون في اللغة السياسية عادة باللون الأسود.

  • Demonstration gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    اللون البنفسجي

    البنفسجي هو لون الحركة النسوية، لأن هذا اللون يتكون عندما نمزج بين اللون الوردي الخاص تقليدياً بالبنات والأزرق الناصع الخاص بالأولاد ـ وهذا رمز مثالي للمساواة بين الجنسين. وفي الأدب، دخل اللون البنفسجي بفضل رواية أليس ووكر بعنوان "اللون البنفسجي"، الذي يتحدث عن امرأة أمريكية زنجية حررت نفسها.

  • Großbritannien London Gay Pride Parade (picture-alliance/ZUMA PRESS/R. Pinney)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    علم قوس قزح

    علم قوس قزح مزركش ويجتمع تحته الكثير من المجموعات: ناشطو سلام دوليون وسحاقيات ومثليون وأنصار منظمة "غرينبيس" لحماية البيئة. قوس قزح يعني النهضة والتغيير والتسامح والسلام، وهو كرمز أقدم مما نعتقد: فمنذ حروب المزارعين في 1525 رفرف علم قوس قزح.


مختارات

بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

سترات صفراء وأقمصة حمراء ونساء بلباس أسود أو أعلام بألوان قوس قزح ـ الألوان تلعب دوراً مهماً في الحراك السياسي، فهي تضع الحدود نحو الخارج وتخلق الهوية في اتجاه الداخل. (04.12.2018)  

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