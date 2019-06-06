 ناشطة سودانية لـ DW: اعتداءات مروعة على نساء خلال فض الاعتصام | سياسة واقتصاد | DW | 06.06.2019

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سياسة واقتصاد

ناشطة سودانية لـ DW: اعتداءات مروعة على نساء خلال فض الاعتصام

روت الناشطة السودانية ناهد جبر الله شهادة حصرية لــ DW عربية مشاهد من أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالإضافة إلى شهادات أخرى نقلها إليها شهود عيان تحمل قصصاً عن انتهاكات مروعة ضد متظاهرات.

BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

صورة من الأرشيف

قالت الناشطة السودانية في مجال حقوق المرأة وعضو "تجمع القوى المدنية"، ناهد جبر الله إنه تم توثيق عدد من حالات الاغتصاب التي تعرضت لها فتيات سودانيات على أيدي قوات ما يعرف باسم "الدعم السريع" التابعة للمجلس العسكري السوداني.

وأضافت جبر الله في شهادة حصرية لــ DW عربية أن حالات الاغتصاب شملت أيضاً رجالاً، وأن عدداً من الجثث التي انتشلت من النيل كانت لفتيات تم اغتصابهن، على أن المفاجئ في الأمر كان العثور على عدة جثث لرجال يرتدون ملابس القوات المسلحة السودانية بحسب ما أفادت الناشطة السودانية.

وأشارت جبر الله إلى أنه من الصعب حتى الآن عمل إحصاء دقيق للحالات التي تعرضت للاغتصاب نظراً لانقطاع الانترنت في السودان وعدم ثبات الاتصالات، إضافة إلى الملاحقات المستمرة التي تقوم بها قوات "الدعم السريع" سواء للأطباء أو حتى للمصابين داخل المستشفيات، مؤكدة أن هناك "عدة حالات اغتصاب تم توثيقها في المستشفيات بالفعل".

وقالت الناشطة السودانية إنها خلال تواجدها بموقع قريب من منطقة الاعتصام بدأت عملية الفض باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما دفعها وعدد من المشاركين في الاعتصام للاحتماء بمبنى كلية الأشعة المقابل للقيادة العامة، لكن قوات الدعم السريع لاحقتهم وكسرت الأبواب مقتحمة الغرف. وأفادت في شهادتها بأنه تم الاعتداء بضرب مبرح على الرجال والنساء ليتم فصل النساء عن الرجال فيما بعد مؤكدة أن الجميع تعرض لتهديد بالاغتصاب أمام الآخرين ما لم يتمثلوا لأوامر قوات الدعم السريع، صاحب ذلك سرقة كافة متعلقات المشاركين في الاعتصام من هواتف وأموال وغيرها، بحسب ما أفادت الناشطة ناهد جبر الله.

مختارات

وتواصل الناشطة السودانية شهادتها قائلة: "غادرنا المبنى ونحن نتعرض لضرب شديد لنجد قوات من "الجنجويد"(تطلق على قوات الدعم الشريع وهي ميليشيا مشكلة من عناصر قبلية يتم توظيفها من قبل النظام السوداني منذ سنوات في الصراع بدارفور) في انتظارنا في الشارع والتي لاحقتنا حتى تفرقنا، ليذهب أغلبنا بعد ذلك إلى المستشفيات لتلقي العلاج حيث كان بيننا عدد ممن كانت اصاباتهم في غاية الخطورة".

وتحدثت الناشطة السودانية ناهد جبر الله عن استماعها لشاهدات آخرين اكدوا انتشال نحو 40 جثة من النيل " قالوا إنهم وجدوا بعضها يرتدي الزي العسكري ما يعني أن حتى الجيش وأفراده طالته أيدي تلك الجماعات الإجرامية إما لرفضهم المشاركة في هذه الجريمة أو لمحاولتهم حماية النساء والفتيات من الاغتصاب فتم اغتيالهم هم أيضاً"، بحسب اعتقاد من نقلوا هذه الشهادات.

وعن طبيعة القوات التي قامت بتنفيذ عمليات القتل والاغتصاب وفض الاعتصام قالت الناشطة السودانية: "رأيت بنفسي طبيعة المشاركين في المجموعات المسلحة التي اعتدت علينا وهؤلاء ليسوا أبداً من جنود الجيش وأمكننا بسهولة التمييز بينهم وبين جنود الجيش من أشكالهم وملابسهم وتصرفاتهم بل من اللافتات المعلقة على ملابسهم وبها أسماؤهم وكلها تدل على أنهم من قوات الدعم السريع" متسائلة عن "كيفية عزل جيش السودان بأكلمه عن مثل هذه الأحداث خصوصا مع تواتر الأنباء عن أغلب ضباط الجيش بمختلف رتبهم أنه تم تجريدهم من السلاح ومن بقي معه سلاح كان لديه عدد محدود للغاية من الطلقات"، مؤكدة أن ما حدث جريمة تقع بأكلمها على عاتق المجلس العسكرى.

ولم يتسن لــ DW عربية التأكد من صحة ما ورد على لسان الناشطة السودانية ناهد جبر الله من مصدر مستقل. وكان المجلس العسكري السوداني والذي يدير البلاد بشكل مؤقت عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، قد أصدر بياناً نفى فيه ضلوع أي من قواته في انتهاكات بحق المدنيين.

المجلس أضاف في بيانه أن هناك "عناصر مجهولة" اندست وسط المتظاهرين مرتدية ملابس عسكرية وقامت بتنفيذ تلك الانتهاكات بهدف تشويه صورة الأجهزة الأمنية وتعميق مشاعر الكراهية تجاهها.

ع.ح./م.س

  • Brennende Autoreifen in Khartum (Reuters)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    العنف وسط الخرطوم

    مع بزوغ الفجر وساعات الصباح الأولى، اقتحم الجيش وقوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في العاصمة الخرطوم، حيث يعتصم المحتجون منذ أسابيع. وقد تم استخدام القوة والرصاص الحي ما أدى إلى مقتل وإصابة الكثير من المحتجين، الذين أشعل بعضهم الإطارت محاولين إقامة حواجز لإعاقة فض الاعتصام.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    عشرات القتلى والجرحى

    هذه المحتجة لا تزال مستعدة للاعتصام والصمود، رغم هرب أغلب المحتجين من الساحة نتيجة استخدام الجيش وقوات الأمن القوة المفرطة ضدهم. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يركض الناس في الشوارع محاولين الاختباء وحماية أنفسهم من الرصاص. وحسب مصادر طبية سودانية قتل أكثر من 35 وأصيب مئات آخرون.

  • BG Sudan Proteste (Reuters)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    قلق دولي

    حاول المعتصمون استخدام كل ما وقع تحت أيديهم، لحماية أنقسهم من هجوم الجيش، الذي انتقد المجتمع الدولي تصرفه بشدة، ودعت ألمانيا وبريطانيا إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان. وردا على ذلك تعهد رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح برهان، بالتحقيق فيما جرى، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    الدعوة إلى انتخابات مبكرة

    عبر مؤيدون للمجلس العسكري عن دعمهم له برفع لافتة عليها صورة رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح برهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي". بعد فض الاعتصام بشكل دموي، أعلن برهان عن إلغاء كل ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة، وإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف مراقبين إقليميين ودوليين.

  • BG Sudan Proteste Graffiti in Khartoum (picture-alliance/AA)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    تلاشي الأمل بحدوث تغيير سياسي!

    رسم الغرافيتي هذا على الجدار، وكلمة "الحرية- Freedeom" يعبر عن تفاؤل وأمل السودانيين بحدوث تغيير سياسي ديمقراطي بعد الإطاحة بالبشير. وكاد أن يتحقق ذلك الأمل، بعد التقارب وتقدم المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة. لكن بعد فض الاعتصام بالقوة ووقوع ضحايا، تلاشى الأمل وتحول إلى أضغاث أحلام.

  • BG Sudan Proteste Sitzblockade vor dem Verteidigungsministerium in Khartoum (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

    الاستمرار في الاحتجاج

    واصل المحتجون اعتصامهم لأسابيع أمام مقر قيادة الجيش حتى أسقطوا البشير، لكنهم واصلوا اعتصامهم بعد ذلك وقالوا بأنهم لن يبرحوا مكانهم حتى تتحقق كل مطالبهم، لكن الجيش لم يحتمل صمود المعتصمين فقام بتفريقهم بالقوة. وقد برر الجيش ذلك بأنه استهدف "منطقة مجاورة له (مكان الاعتصام) باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين". لكن المعارضة قالت إنها لن تستسلم ودعت إلى إضراب عام وعصيان مدني. إعداد: إنيس آزيله/ ع.ج


مختارات

السودان.. هل انتهى حلم الديمقراطية؟

بعد فشل المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة حول تشكيل حكومة انتقالية في السودان، قام الجيش بفض الاعتصام بالقوة فقتل وجرح العشرات وأعلن المجلس إلغاء كل ما اتفق عليه مع المعارضة. فهل انتهى حلم السودانيين بالديمقراطية؟ (04.06.2019)  

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