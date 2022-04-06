ناسا: عودة أربعة رواد للأرض بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في وقت مبكر من اليوم (الأحد 12 مارس / آذار 2023) أنه بعد حوالي ستة أشهر قضوها على متن محطة الفضاء الدولية، عاد رائدا فضاء أمريكيان ورائد فضاء روسي وآخر ياباني بأمان إلى الأرض. وقالت ناسا عبر تويتر إن رواد الفضاء الأربعة غادروا محطة الفضاء الدولية يوم السبت على متن كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس الخاصة لرحلات الفضاء والمملوكة لإيلون ماسك وهبطوا بعد حوالي 20 ساعة قبالة ساحل فلوريدا.

وتم تأجيل مغادرة رحلة "كرو5" المكونة من رائدة الفضاء التابعة لناسا نيكول أونابو مان وزميلها جوش كاسادا ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا - عدة مرات بسبب الظروف الجوية. وكان من المقرر في البداية أن يغادروا قبل بضعة أيام.

وجرى إطلاق مهمة "كرو 5" في تشرين الأول / أكتوبر من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، وهي أول عملية إطلاق لرواد فضاء تابعين لناسا ورائد فضاء روسي من الأراضي الأمريكية منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل أكثر من عام.

ومازال على متن محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين ورائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو علاوة على أفراد طاقم المهمة "كرو 6" التي وصلت قبل أيام قليلة إلى محطة الفضاءالدولية. ويضم هذا الطاقم الأخير الأمريكيين ستيفين بون ووارن هوبورغ، والروسي أندريه فيدييف والإماراتي سلطان النيادي.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)