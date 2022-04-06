 ناسا: عودة أربعة رواد للأرض بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

ناسا: عودة أربعة رواد للأرض بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء

بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء والعديد من المغادرات المؤجلة، عاد طاقم من أربعة رواد فضاء، إلى الأرض، أمريكيان وروسي وياباني، وغادر الرواد محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة من شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.

لحظة إخراج رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا من على متن مكوك سبايس إكس ضمن طاقم كرو5 (12 مارس 2023)

لحظة إخراج رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا من على متن مكوك سبايس إكس ضمن طاقم "كرو5" (12 مارس 2023)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في وقت مبكر من اليوم (الأحد 12 مارس / آذار 2023) أنه بعد حوالي ستة أشهر قضوها على متن محطة الفضاء الدولية، عاد رائدا فضاء أمريكيان ورائد فضاء روسي وآخر ياباني بأمان إلى الأرض. وقالت ناسا عبر تويتر إن رواد الفضاء الأربعة غادروا محطة الفضاء الدولية يوم السبت على متن كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس الخاصة لرحلات الفضاء والمملوكة لإيلون ماسك وهبطوا بعد حوالي 20 ساعة قبالة ساحل فلوريدا.

وتم تأجيل مغادرة رحلة "كرو5" المكونة من رائدة الفضاء التابعة لناسا نيكول أونابو مان وزميلها جوش كاسادا ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا - عدة مرات بسبب الظروف الجوية. وكان من المقرر في البداية أن يغادروا قبل بضعة أيام.

وجرى إطلاق مهمة "كرو 5" في تشرين الأول / أكتوبر من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، وهي أول عملية إطلاق لرواد فضاء تابعين لناسا ورائد فضاء روسي من الأراضي الأمريكية منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل أكثر من عام.

ومازال على متن محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين ورائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو علاوة على أفراد طاقم المهمة "كرو 6" التي وصلت قبل أيام قليلة إلى محطة الفضاءالدولية. ويضم هذا الطاقم الأخير الأمريكيين ستيفين بون ووارن هوبورغ، والروسي أندريه فيدييف والإماراتي سلطان النيادي.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)

  • A picture of the Southern Ring Nebula captured by the James Webb Space Telescope
    المزيد

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كيف نشأت النجوم

    "سديم الحلقة الجنوبية" يعد عبارة عن سحابة غازية كبيرة تحيط بنجم يحتضر فيما يبلغ قطرها ما يقرب من نصف سنة ضوئية. ويبعد بنحو 2000 سنة ضوئية فيما يقع في مركزه نجم باهت يبعث حلقات من الغاز والغبار منذ آلاف السنين في جميع الاتجاهات. يقول العلماء إن السديم الكوكبي يعد المكان الذي تُولد فيه النجوم.

  • James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    غير المرئي أصبح مرئيا

    للوهلة الأولى قد تبدو هذه الصورة لمناظر جبلية خلابة وبراقة، لكنها في حقيقة الأمر هي صورة لحافة قريبة من منطقة حيث يُولد نجم في "سديم كارينا" الذي يبعد 7600 سنة ضوئية ويضم عددا كبيرا من النجوم الضخمة. وتكشف الصورة عن تفاصيل يعرفها البشر لأول مرة عن مناطق نشأة النجوم التي لم تكن مرئية في السابق.

  • A picture of the galaxy cluster SMACS 0723 captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    نظرة على مجرات بعيدة

    تعمل مجموعة المجرات التي يُطلق عليها اسم "SMACS 0723" كعدسة مكبرة للأشياء التي خلفها. وقد مكن هذا العلماء من الكشف عن مجرات بعيدة وخافتة جدا تقع خلفها.

  • A picture of the galaxy group Stephan’s Quintet captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    ملايين النجوم

    "خماسية ستيفان" أو Stephan's Quintet يُطلق على مجموعة من خمس مجرات تقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية. وكشفت صورة تلسكوب جيمس ويب عن تفاصيل غير مسبوقة مثل تفاعل المجرات وولادة النجوم الشابة المتلألئة ومناطق انفجار النجوم لنشأة نجم جديد.

  • A graph of the giant gas plantet WASP-96 b captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كوكب غازي ضخم

    كشفت الصورة عن تفاصيل جديدة عن كوكب غازي عملاق يُطلق عليه اسم WASP-96b ويقع خارج المجموعة الشمسية وقد جرى اكتشافه عام 2014. يتكون هذا الكوكب من الغاز ويقع على بعد 1150 سنة ضوئية من الأرض فيما تبلغ كتلته نصف كتلة المشتري ويدور حول نجمه كل 3.4 يوم. إعداد: لويزا رايت / م.ع


مختارات

علماء ناسا يكتشفون ثاني كوكب بحجم الأرض قد يكون صالحاً للسكن

اكتشف علماء وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء كوكباً ثانياً يكاد يكون في حجم كوكب الأرض وعلى بعد مناسب من شمس صغيرة يدور حولها بما قد يزيد من احتمالات وجود مياه عليه وبالتالي إمكانية العيش على سطحه.

المذنب الأخضر يقترب من الأرض لأول مرة منذ 50 ألف سنة .. هكذا يمكنك مشاهدته

للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة سيكون المذنّب الأخضر قريبًا للغاية من الأرض. كانت المرة الأخيرة لتي اقترب فيها المذنّب من الأرض خلال العصر الجليدي الأخير وقبل انقراض إنسان نياندرتال.

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هنا يتدرب الأوروبيون على أول رحلة أوروبية إلى القمر

مواضيع ذات صلة

23.03.2022, Bayern, Oberpfaffenhofen: Matthias Maurer (l), deutscher ESA-Astronaut, und Raja Chari, US-amerikanischer NASA-Astronaut, sind bei ihrem ISS-Außenbordeinsatz auf einer Leinwand im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Columbus-Kontrollzentrum für die Internationale Raumstation ISS zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حرب أوكرانيا مطروحة للنقاش حتى في الفضاء! 06.04.2022

تحتل الحرب على أوكرانيا مكانة بارزة في نشرات الأخبار والنقاشات العائلية وحوارات زملاء العمل، لكن رائد فضاء أمريكي كشف عن نقاشات حول نفس الموضوع على متن محطة الفضاء الدولية مع رواد فضاء من روسيا.

ARCHIV - Die Schornsteine eines Blockheizkraftwerkes am neuen Flughafen BER in Schönefeld bei Berlin qualmen am 14.11.2012 vor der untergehenden Sonne. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa UN-Experten: Neuer Höchststand von Treibhausgas in der Atmosphäre) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا بعد جائحة كوفيد 26.10.2022

تسبب التعافي الاقتصادي بعد عام 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا في ارتفاع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على أساس سنوي بعد فترة طويلة من الانخفاض، وفق بيانات وكالة البيئة الأوروبية.

International Space Station over the planet earth. Elements of this image furnished by NASA

بعد كشف "حطام صاروخ" في المدار.. هل يشعل بوتين حرب الفضاء؟ 16.11.2021

قامت روسيا بتجربة "صاروخ" مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء، وهو ما خلف آلافاً من قطع الحطام وأدانته الولايات المتحدة الأمريكية بشدة. التجربة أحيت المخاوف من تحوّل الفضاء إلى ساحة حرب بين القوى العظمى.