 ″ناسا″ تلجأ لشركات خاصة لتنظيم رحلات تجارية إلى الفضاء | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 03.12.2021

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علوم وتكنولوجيا

"ناسا" تلجأ لشركات خاصة لتنظيم رحلات تجارية إلى الفضاء

تسعى وكالة الفضاء الأميركية إلى تسيير رحلات تجارية إلى الفضاء، حيث وقعت عقودًا مع ثلاث شركات لمساعدتها في تطوير محطات فضائية خاصة.

محطة الفضاء الدولية (ISS) (4/10/2018)

محطة الفضاء الدولية (ISS)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اليوم ( الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، أنها وقعت عقودًا مع ثلاث شركات لمساعدتها في تطوير محطات فضائية خاصة. وتعد العملية خطوة إضافية نحو تسيير رحلات تجارية إلى الفضاء، على خلفية توقف محطة الفضاء الدولية عن العمل مستقبلا.

والشركات الثلاث هي "بلو أوريجين" و"نانوراكس"  و"نورثروب غومان"، التي تبلغ قيمة عقودها 130 و160 و125،6 مليون دولار على التوالي.  كما أن شركة اكسيوم سبايس فازت بعقد مماثل قيمته 140 مليون دولار العام الماضي.

وقال  مدير ناسا بيل نيلسون في بيان "نتعاون مع الشركات الأميركية لتطوير وجهات فضائية يمكن للناس زيارتها وحيث يمكنهم العيش والعمل". وتشجع ناسا بشدة خصخصة المدار المنخفض للأرض من أجل توفير المال والتركيز على مهام استكشاف بعيدة إلى القمر والمريخ.

وستبقى محطة الفضاء الدولية في الخدمة حتى عام  2024 ، حيث أكدت وكالة ناسا أنها يمكن أن تعمل من الناحية الفنية حتى عام 2028. وقد أيد بيل نيلسون تمديد خدمتها حتى عام 2030. ويتمثل الهدف في أن تتولى المحطات الخاصة زمام الأمور لاحقا، ما يضع حداً للتعاون الدولي الحالي بشأن محطة الفضاء الدولية، ولا سيما مع روسيا.

مختارات

وقال مدير الرحلات التجارية في وكالة ناسا فيل مكاليستر في مؤتمر صحافي، إن هذه العقود "ستساعد في ضمان استمرار وجود بشري للولايات المتحدة في مدار منخفض". وأضاف أن "اي ثغرة (في هذا الوجود) ستكون ضارة". وتأمل وكالة الفضاء الأميركية في أن تكون قادرة في المستقبل على الاستعانة بخدمات الشركات الخاصة لتلبية احتياجاتها، من دون الاضطرار إلى تمويل تكاليف تشغيل محطة.

وتعتبر أنها ستحتاج إلى أن تكون قادرة على إرسال رائدي فضاء إلى المدار بشكل مستمر، وإجراء حوالى 200 تجربة سنويا. وطُوّرت محطة "بلو أوريجين" مع "سييرا سبايس" وسميّت "أوربيتال ريف"، وقد تكون قادرة على استقبال ما يصل إلى 10 أشخاص وأن يستخدمها سياح وشركات وجهات عامة. أما "ستارلاب" من "نانوراكس" فستبدأ العمل في عام 2027.

ولا تزال شركة "نورثروب غومان" تسعى لإيجاد اسم لمحطتها، لكنها تخطط أيضًا لرحلات للعلوم أو السياحة. أما مشروع "أكسيوم" فيختلف قليلاً، إذ يجب أولاً إرفاق وحدة بمحطة الفضاء الدولية، قبل أن تنفصل المحطة عنها لتصبح مستقلة. ولم تقدم أي شركة تقديراً لسعر تطوير هذه المحطات.

 وقال برنت شيروود من "بلو أوريجن"  إن "المبلغ الذي استثمرته ناسا اليوم لإطلاق هذا البرنامج صغير مقارنة بالمال اللازم". وقال فيل مكاليستر إن مساهمة الوكالة في هذه المشاريع لا تتجاوز 40 بالمئة من إجمالي مبلغ الاستثمار.

ع.ع / (أ ف ب)

  • Ein E.T. Modell auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    خصص المعرض قاعة كبيرة لشخصيات شهيرة، عرفها الجمهور من خلال الأفلام السينمائية التي شاركت بها. مثل شخصية "إي.تي" من الفيلم الذي أخرجه ستيفن سبيلبيرغ.

  • Ein Modell des Star-Wars-Roboters C-3PO auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    المتحف الفرنسي للخيال العلمي شارك أيضاً في هذا المعرض. ومن بين معروضاته قطع أصلية شاركت في أفلام "حرب النجوم".

  • Eine glänzend polierte Holzskulptur des japanischen Künstlers Hiroyuki Masuyama auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    قطع فنية عالية المستوى، كهذا العمل للفنان الياباني هيرويوكي ماسوياما، الذي صمم كرة كبيرة تحاكي كوكب المريخ، مستخدماً 4200 قطعة خشبية صغيرة تاركا بينها فراغات صغيرة على شكل نجوم.

  • Ein russischer Raumanzug auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    وفي المعرض أيضا الزي الخاص بنيل أرمسترونغ عندما وقف على القمر عام 1969. وفي الصورة زي روسي مخصص للعمل خارج المركبة. أبرز سماته المتانة والمحافظة على درجة حرارة ثابتة.

  • Ein Bronzekopf auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    للفن التشكيلي علاقة حميمة مع "الكائنات الفضائية". الفنانة السويسرية إيفا أبيلي مشاركة هنا عبر سلسلة "الأبراج الـ12".

  • Peter Paul Rubens Gemälde Die Geburt der Milchstraße auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    رسامون كبار مثل بيتر باول روبنز، اجتذبتهم مواضيع السماء. لوحته "ميلاد مجرة درب التبانة" تعود لعام 1638. أما العمل الموجود أقصى يسار الصورة "قطعة من السماء" فيعود إلى العصر البرونزي.

  • Eine Affenweltraumkapsel auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    وحتى الحيوانات طُورت لها كبسولات فضائية خاصة. وتبدو اليوم هذه الكبسولات وكأنها قطع خرسانية جامدة. وبهذه الكبسولة مثلا طار قرد من إفريقيا ووصل إلى الفضاء.

  • Eine Astronautenfigur schwebt unter einer Zimmerdecke der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    أما هذه القاعة فتجسد كيف تبدو المركبة الفضائية الحقيقية، مقرونة بأعمال فنية للفنان أوليفر فان دين بيرغ.

  • EINSCHRÄNKUNG Ausstellung Outer Space - Bundeskunsthalle Bonn

    الفضاء بين الواقع والخيال

    نُظم المعرض بالتعاون مع المركز الألماني للفضاء، والمركز بدوره له علاقات قوية مع مراكز أخرى حول العالم، مثل وكالة ناسا الأمريكية، التي شاركت بمركبة "Liberty Bell 7".

  • Eine Modell eines Spaceshuttles auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    مجسمات وأعمال فضائية متفرقة، مثل مكوك الفضاء الموضوع هنا على عربة خاصة تجره إلى منصة الإطلاق. عمل للفنان الأمريكي توم ساكس. الكاتب: هايكه موند/ف.ي


 

 