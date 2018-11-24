 ناسا تقدم خدمة حالة الطقس من على كوكب المريخ! | عالم المنوعات | DW | 20.02.2019

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منوعات

ناسا تقدم خدمة حالة الطقس من على كوكب المريخ!

لا تقدم وكالة ناسا الفضائية معلومات حول الطقس على الأرض، بل باتت تقدم معلومات عنه على كوكب المريخ أيضا. وربما سيخرج علينا مذيع طقس في إحدى القنوات العالمية قائلا: "حالة الطقس اليوم في جارنا الكوكب الأحمر..".

Lander InSight Landefahrzeug (picture alliance / NASA/AP/dpa)

وكالة الفضاء الأميركية ناسا تقدم خدمة خاصة من نوعها. الخدمة تعرض حالة الطقس على كوكب المريخ، من ضمنها درجة الحرارة وسرعة الرياح. ناسا نشرت على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء (19 فبرائر/شباط) أنه يمكن قراءة كل المعلومات المتعلقة بالطقس على كوكب المريخ في منطقة "إليسوم بلانتيا". 

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"إنسايت لاندر"...سيجمع معلومات لمعرفة تاريخ المريخ

المعلومات ترسلها المركبة InSight من على سطح الكوكب الأحمر. من المعلومات الواردة، أن أعلى درجة حرارة سجلت أمس هي 17 درجة مئوية وأقل درجة بلغت 95 درجة مئوية. أما سرعة الرياح فبلغت نحو 62 كم / ساعة باتجاه جنوب غرب. 

يذكر أن المركبة InSight حطت على سطح المريخ في شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، ويبلغ وزنها نحو 360 كيلوغراما.

وعلى كل من يحتاج لمعرفة أحوال الطقس في الكوكب الأحمر، متابعة أحوال الطقس على موقع ناسا.

ع.خ/ع.ج.م

  • Wettbewerb Insight Astronomy People and Space (Royal Museum Greenwich/Brad Goldpaint)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الفضاء من الصحراء الأمريكية

    تظهر صورة الأمريكي براد غولدبينت المساحات الطبيعية الشاسعة لصحراء موهافه في ولاية يوتا الأمريكية: بالإضافة إلى المصور نفسه، يمكن رؤية القمر ومجرة أندروميدا. فازت هذه الصورة بالمركز الأول في مسابقة للتصوير وكانت قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه استرليني.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Aurorae (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الشفق القطبي في فنلندا

    أضواء الشفق تظهر في الصورة وكأنها تمتد إلى ما لانهاية، وقد اصطاد المصور الفرنسي نيكولا ليفودو هذه الصورة في شمال غرب فنلندا، وكان لديه أقل من دقيقة قبل أن يتلاشى الضوء الظاهر في الصورة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Galaxies (Royal Museum Greenwich/Steven Mohr)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المجرات القديمة

    تم اكتشاف مجرة "NGC 3521" التي تظهر هنا عام 1784، وهي تبعد حوالي 26 مليون سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي. ومن أجل التمكن من التقاط هذه الصورة، تم ضبط غالق آلة التصوير للتعرض للضوء لأكثر من 20 ساعة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Moon (Royal Museum Greenwich/Jordi Delpeix Borrell)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    القمر السالب

    في كثير من الأحيان، يقوم الفلكيون بعكس الألوان الظاهرة من خلال عرض الصورة السلبية للصورة، وذلك كي تتضح التفاصيل الدقيقة في الفضاء. في هذه الصورة، أدت هذه الطريقة إلى إظهار صورة واضحة للقمر بينت بعضاً من خصائص تربته.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Sun (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    تكوّن كسوف الشمس

    أثناء الكسوف الشمسي في أغسطس/ آب 2017، تم التقاط هذه الصورة من قبل نيكولا ليفودو. وبشكل غير واضح، يظهر بالقرب من الشمس وعلى يمين الصورة، كوكب المريخ بلونه الأحمر.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Planets, Comets and Asteroids (Royal Museum Greenwich/Martin Lewis)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    كوكب الزهرة

    قبيل غروب الشمس، تم التقاط هذه الصورة الرشيقة لكوكب الزهرة، وذلك باستخدام تقنية معقدة تعتمد على كاميرا فيديو خاصة ذات أبعاد بؤرية حادة سمحت للمصور في النهاية بالحصول على هذا المشهد.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Special Prize: Robotic Scope (Royal Museum Greenwich/Damian Peach)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المذنبات في بحر النجوم

    صورة تظهر كوكبة نادرة من الأجرام السماوية. بالإضافة إلى مجموعة النجوم الزرقاء المسماة "بلييديس" (يمين)، يظهر أيضاً مذنبان لامعان يسبحان في أعماق الكون. تم التقاط هذه الصورة من قبل داميان بيتش.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Skyscapes (Royal Museum Greenwich/Ferenc Szémár)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    أضواء غير واضحة

    يمكن لأضواء المدينة أن تتناغم بشكل جميل مع تلألؤ النجوم. التقطت هذه الصورة من قبل الهنغاري فيرينتس سيمار أثناء تكون الضباب في فصل الشتاء، وتظهر مساراً واضحاً للنجوم نظراً لوقت التعرض الطويل فوق الأفق.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Stars and Nebulae (Royal Museum Greenwich/Mario Cogo)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    سديم فوق ناميبيا

    في ناميبيا، يجدر النظر إلى السماء في الليل. هذه الصورة التقطها ماريو كوغو وتظهر سديماً ضبابياً ومجموعة النجوم المحيطة به.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Young Astronomy Photographer of the Year (Royal Museum Greenwich/Fabian Dalpiaz)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    نيزك في الدولوميت

    كان المصور فابيان دالبياز، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، في المكان المناسب والوقت المناسب، حيث التقط بعدسة بحجم 50 مليمتراً هذه الصورة المذهلة للنيازك خلف جبال الدولوميت الجنوبية. وفي الصورة يظهر القمر فوق مشهد خريفي.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Patrick Moore prize (Royal Museum Greenwich/Tianhong Li)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    على درب التبانة

    التقط تيان هونغ لي هذه الصورة الأخاذة بما يشبه الفرشاة الضخمة، وهي في الواقع مجرة تحتوي على ما يقدر بمائة إلى 300 مليار نجم، بما في ذلك نظامنا الشمسي مع الأرض. (إعداد سابرينا فالكر/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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