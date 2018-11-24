ناسا تقدم خدمة حالة الطقس من على كوكب المريخ!

وكالة الفضاء الأميركية ناسا تقدم خدمة خاصة من نوعها. الخدمة تعرض حالة الطقس على كوكب المريخ، من ضمنها درجة الحرارة وسرعة الرياح. ناسا نشرت على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء (19 فبرائر/شباط) أنه يمكن قراءة كل المعلومات المتعلقة بالطقس على كوكب المريخ في منطقة "إليسوم بلانتيا".

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المعلومات ترسلها المركبة InSight من على سطح الكوكب الأحمر. من المعلومات الواردة، أن أعلى درجة حرارة سجلت أمس هي 17 درجة مئوية وأقل درجة بلغت 95 درجة مئوية. أما سرعة الرياح فبلغت نحو 62 كم / ساعة باتجاه جنوب غرب.

يذكر أن المركبة InSight حطت على سطح المريخ في شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، ويبلغ وزنها نحو 360 كيلوغراما.

وعلى كل من يحتاج لمعرفة أحوال الطقس في الكوكب الأحمر، متابعة أحوال الطقس على موقع ناسا.

ع.خ/ع.ج.م