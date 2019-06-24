 ناسا تطلق ساعة ذرية قد تغير طريقة اكتشاف الفضاء | عالم المنوعات | DW | 24.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

ناسا تطلق ساعة ذرية قد تغير طريقة اكتشاف الفضاء

تطلق وكالة الفضاء ناسا ساعة ذرية جديدة في المدار من فلوريدا، في مهمة تجريبية لتكنولوجيا من الممكن أن تغير كلياً الطريقة التي يستكشف بها الإنسان الفضاء. ما هي هذه الساعة الذرية الجديدة وبماذا تتميز؟

ISS Zarya Functional Cargo Block (NASA)

صورة من الأرشيف

تطلق ناسا اليوم الاثنين (24 حزيران يونيو) ساعة ذرية دقيقة بشكل غير مسبوق في مهمة تجريبية للتكنولوجيا التي من الممكن أن تحدث تغييراً كبيراً في الطريقة التي يستكشف بها الإنسان الفضاء، بحسب ما نشره موقع "ساينس أليرت" الأميركي.

وستساعد الساعة الذرية للفضاء السحيق Deep Space Atomic  Clock مركبات الفضاء في تحديد موقعها كما أنها ستساعد في جعل الملاحة الفضائية لأجسام بعيدة في الفضاء أكثر استقلالية عن الأرض وبدقة أكبر وسرعة غير مسبوقة.

وتعد الساعة الذرية للفضاء السحيق، التي طورها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، تحديثاً جاهزاً للفضاء للساعات الذرية التي نستخدمها هنا على الأرض وللساعات التي تطير بالفعل على أقمار صناعية مثل تلك التي توفر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ميزات خاصة

تجمع الساعات الذرية بين مؤشرات التذبذب البلورية وأنواع معينة من الذرات لخلق ثبات أفضل. وهذه الساعة أكثر دقة بـ 50 مرة من الساعات الذرية على متن الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي(GPS). ووفقاً لوكالة ناسا، قد يستغرق الأمر 10 ملايين عام حتى تكون الساعة خاطئة في كل ثانية، بحسب ما نشره موقع "سبيس" الأميركي.

وما يميز الساعة الذرية أنها لا تستخدم ذرات الزئبق فحسب، بل تستخدم أيضاً أيونات الزئبق المشحونة، بحيث أنها لا تتأثر بالتغيرات البيئية، وبالتالي ستكون أكثر استقراراً بمقدار 50 مرة من الساعات المستخدمة على الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي  (GPS) أيضاً. كما يمكن للساعات الذرية تصحيح نفسها.  

وبعد إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على صاروخ " SpaceX Falcon Heavy " سيقوم العلماء باختيار دقتها خلال الأيام والأشهر الأولى.

ر.ض/ع.ج.م

  • Erdähnlicher Planet Kepler 186f

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    يعتقد العلماء أن كوكب كيبلر (186 إف) يمكن العيش عليه لأن مقومات الحياة عليه كبيرة ويشبه الأرض كثيرا. مشكلته الوحيدة هي بعده الشاسع عن أرضنا، والذي يبلغ 490 سنة ضوئية.

  • Neu entdeckter Planet Kepler-186f.

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    واكتشف العلماء كوكبا ثانيا شبيها بالأرض أسموه كوكب كيبلر (438 بي). ويبعد الكوكب الجديد 470 سنة ضوئية عن الأرض. وقدم العلماء نموذجا لشكل الحياة على الكوكب، كما في الصورة.

  • Bildergalerie Kepler K2

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    وتسمية الكواكب الجديدة بكيبلر جاءت كون أن المسبار المرسل للفضاء للكشف عن الكواكب الشبيهة بالأرض اسمه كيبلر، والذي أرسلته إلى الفضاء وكالة ناسا الأمريكية في سنة 2009.

  • Symbolbild - Sternsystem Kepler 62e

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    أما كوكب كيبلر (62 إي) فيبدو أنه مغطى بمحيطات شاسعة. ويعتقد أنه الأصلح للحياة بعد كوكب الأرض، لكن مشكلته هو أنه يبعد بأكثر من 1200 سنة ضوئية عن الأرض.

  • Symbolbild - Sternsystem Kepler 62f

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    والكوكب كيبلر (62 إف) يكبر الأرض بـ 1.4 مرة ويبعد قليلا عن شقيقه كيبلر (62 إي)، ويعتقد العلماء بوجود التربة والمياه الصالحة للحياة عليه.

  • Planet Kepler 16b

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    كوكب آخر يمكن العيش فيه وهو كوكب كيبلر (16 بي)، ويتميز بوجوده في محيط كواكب ملائمة للحياة، ويدور الكوكب حول شمسين، لكن كيبلر (16 بي) يتكون من مزيج من الغاز والأحجار والجليد.

  • Bildergalerie Kepler Pillars of Creation

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    في حين اكتشف علماء وكالتي الفضاء الأمريكية والأوربية عن طريق تليسكوب "هوبل" مجموعة كبيرة من الكواكب الملائمة للحياة في منطقة "سديم النسر"، التي تبعد نحو 7 آلاف سنة ضوئية عن الأرض.

  • Bildergalerie Kepler Galaxie

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    وما يزال العلماء يبحثون عن كواكب جديدة في مجرات بعيدة تنشأ حديثا، كمجرة (NGC 4102)، وفي وسط هذه المجرة هنالك بعض الكواكب تتكون حديثا في مركز المجرة الحلقي الشكل، الذي يبلغ طوله نحو 1000 سنة ضوئية.

    الكاتب: فابيان شميت / زمن البدري


مختارات

عشر حقائق تؤكد نزول الإنسان على القمر!  

وكالة ناسا: القمر أيضاً يتقلص ويهتز!

رجح باحثون من الولايات المتحدة أن يكون نشاط الصفائح التكتونية على القمر مستمرا حتى الآن. تحليل علمي جديد باستخدام بيانات من بعثات ناسا، يشير إلى أن القمر يتقلص وتنشط على سطحه زلازل "قمرية". (13.05.2019)  

هل تشهد الأعوام المقبلة عودة البشر إلى القمر عبر "ناسا"؟

تريد وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) تطوير برنامجا خاصا يتيح إرسال رواد إلى القمر مجددا في العام 2024، وجعلت إدارة ترامب من العودة إلى القمر أولوية وذلك كمحطة أولى من أجل مواصلة السفر لإرسال رواد فضاء إلى المريخ. (24.05.2019)  

اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

تمكن العلماء من اكتشاف عدة كواكب يمكن العيش عليها من الناحية النظرية، لكن أقربها يبعد 470 سنة ضوئية عن الأرض. تعرف عليها وعلى أسرارها في هذه الجولة المصورة. (12.01.2015)  

إعلان
Themenbild Facebook

 