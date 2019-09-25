"ناسا" تشارك صورة تثير تكهنات حول "حياة" في المريخ

شاركت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة لثقب "غير عادي" في سطح المريخ يمكن أن يكون بمثابة موطن لحياة على ذلك الكوكب، بحسب ما نقل موقع صحيفة "اندبندنت" البريطانية. ويبدو أن الثقب هو المدخل إلى كهف أكبر تحت الأرض، والذي يمكن رؤيته قليلاً في الصورة.

وتم اكتشاف الصورة في عام 2011، عن طريق الصدفة وقد التقطت بواسطة المركبة الفضائية، التيتستطلع المريخ وما زال يدور حول هذا الكوكب حتى يومنا هذا، بحسب الصحيفة.

وعندما تم اكتشاف الحفرة، أجرت ناسا مزيدا من التحليلات، تشير إلى أن الكهف يمتد لحوالي 20 مترا، ولم يتم التمكن من العثور على تفسير للحفرة الدائرية التي تحيط بالفتحة أو تقدير مناسب لمدى امتداد الكهف الأساسي.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية كتبت ناسا هذا الاسبوع على الصورة التي شاركتها: "تحظى هذه الثقوب باهتمام خاص لأن كهوفها الداخلية محمية نسبيا من سطح المريخ القاسي، مما يجعلها مرشحة جيدة نسبيا لاحتضان حياة بالمريخ". وأضافت: "هذه الحفر هي بالتالي أهداف رئيسية للمركبات الفضائية المحتملة في المستقبل، والروبوتات، بل وحتى المستكشفين البشر بين الكواكب".

ورغم غياب الدليل على وجود حياة لكائنات حية على سطح المريخ، يتوقع الباحثون أنه ربما تكون الحياة مخفية تحت سطح الكوكب الأحمر.

ص.ش/أ.ح