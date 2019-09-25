 ″ناسا″ تشارك صورة تثير تكهنات حول ″حياة″ في المريخ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 05.03.2020

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علوم وتكنولوجيا

"ناسا" تشارك صورة تثير تكهنات حول "حياة" في المريخ

يسعى علماء الفضاء للعثور على أثر للحياة على كوكب المريخ، وقامت وكالة "ناسا" للفضاء بمشاركة صورة لثقب "غير عادي" لما يمكن أن يكون بمنزلة موطن لحياة على المريخ.

مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا تدور حول المريخ

مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا تدور حول المريخ، صورة عرضتها الوكالة في سبتمبر/ أيلول 2014

شاركت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة لثقب "غير عادي" في سطح المريخ يمكن أن يكون بمثابة موطن لحياة على ذلك الكوكب، بحسب ما نقل موقع صحيفة "اندبندنت" البريطانية. ويبدو أن الثقب هو المدخل إلى كهف أكبر تحت الأرض، والذي يمكن رؤيته قليلاً في الصورة.

وتم اكتشاف الصورة في عام 2011، عن طريق الصدفة وقد التقطت بواسطة المركبة الفضائية، التيتستطلع المريخ وما زال يدور حول هذا الكوكب حتى يومنا هذا، بحسب الصحيفة.

وعندما تم اكتشاف الحفرة، أجرت ناسا مزيدا من التحليلات، تشير إلى أن الكهف يمتد لحوالي 20 مترا، ولم يتم التمكن من العثور على تفسير للحفرة الدائرية التي تحيط بالفتحة أو تقدير مناسب لمدى امتداد الكهف الأساسي.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية كتبت ناسا هذا الاسبوع على الصورة التي شاركتها: "تحظى هذه الثقوب باهتمام خاص لأن كهوفها الداخلية محمية نسبيا من سطح المريخ القاسي، مما يجعلها مرشحة جيدة نسبيا لاحتضان حياة بالمريخ". وأضافت: "هذه الحفر هي بالتالي أهداف رئيسية للمركبات الفضائية المحتملة في المستقبل، والروبوتات، بل وحتى المستكشفين البشر بين الكواكب".

ورغم غياب الدليل على وجود حياة لكائنات حية على سطح المريخ، يتوقع الباحثون أنه ربما تكون الحياة مخفية تحت سطح الكوكب الأحمر.

ص.ش/أ.ح

  • NASA Mars-Mission Curiosity (picture-alliance/dpa/Nasa/Jpl-Caltech/Msss)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    مختبر متنقل

    كوروسيتي هي أكثر العربات تكوراً وأكبرها، التي أرسلت إلى أرض المريخ. هبطت في السادس من آب/ أغسطس 2012 وانتقلت على أرض المريخ حوالي 17 كيلومتراً. كوريوستي أكثر من عربة، إنها مختبر كامل متنقل على عجلات.

  • Curiosity Mars NASA (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    مختبرات

    يحتوي كوريوستي على مطياف ضوئي يحلل عن طريق أشعة الليزر مكونات المواد عن بعد. محطة طقس كاملة تقيس الحرارة والرطوبة، والضغط الجوي، والإشعاع وسرعة الرياح. والأهم أنها تحتوي على مختبر كيميائي يحلل العناصر العضوية على أرض المريخ للبحث عن الحياة.

  • Bildergalerie Mars (NASA/JPL-Caltech)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    مثقاب

    نتائج بحثه كشفت عن إمكانية تواجد الحياة نظرياً على المريخ. لكنها لم تكشفت أي حياة حتى الآن. في نهاية الذراع الرئيسة للعربة تواجد سكين لقطع الأرض ومثقاب.

  • Mars Leben Curiosity (picture alliance/AP Photo/NASA)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    تحليل الغبار

    يتم تحليل غبار المريخ عن طريق اجهزة مختلفة. في البداية يتم فصل الغبار إلى أجزاء مختلفة، ثم تصنف وترسل إلى مختبرات مختلفة لغرض تحليلها.

  • Landung Marssonde Pathfinder mit dem Rover Sojourner (NASA/JPL)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    مستكشف صغير

    قبل كوريوسيتي كان هناك مستكشف المريخ الذي حط في الرابع من تموز/ يوليو 1997. كانت هذه المرة الأولى التي يسير فيها روبوت على أرض المريخ حاملاً مختبراً يعمل بالأشعة السينية لفحص تركيب المواد.، بالإضافة إلى كاميرات بعدسات متحركة.

  • Landung Marssonde Pathfinder mit dem Rover Sojourner (NASA/JPL-Caltech)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    أجيال وأحجام

    ثلاثة أجيال من العربات. الصغير هو المستكشف سوجورنر. وزنه 10.6 كيلوغرام، حجمه بحجم عربة ألعاب للأطفال. سرعته القصوى سنتمر واحد بالثانية. الجيل الثاني ابورتونتي الذي وصل وزنه إلى 185 كيلوغراماً. أما كوريوستي وهو الأكبر ويصل وزنه إلى 900 كيلوغرام، بحجم سيارة صغيرة. سرعته تصل إلى خمسة سنتمترات بالثانية.

  • Landung Marssonde Pathfinder mit dem Rover Sojourner (NASA/JPL)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    أربعة أشهر فقط

    سورجونور قطع مسافة 100 متر فقط خلال مهمته، وأرسل صوراً ومعلومات حتى 27 أيلول/ سبتمبر 1997. هذه واحدة من آخر صوّر أرسلها المستكشف قبل انقطاع الاتصال الراديوي مع الأرض. يعتقد أن سبب "موت" المستكشف هو انخفاض درجة الحرارة ليلاً ما أدى إلى موت بطارياته.

  • Mars Rover Opportunity (picture alliance/dpa)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    توأمان

    من دون التجربة التي مر بها سورجونور لم يكن تصوّر نجاح المستكشفات من الجيل الثاني والثالث. في عام 2004 أرسلت ناسا مستكشفان على أرض المريخ بالوقت نفسه؛ سبيريت وابورتونتي. تمكنا من التحرك لمدة 7 أعوام على سطح المريخ، وقطعا مسافة 7.7 كيلومتر. تمكن أحدهما من تسلق المرتفعات وأخذ نماذج من الأرض والصمود أمام البرد والعواصف الرملية، حتى أن الشقيق ابورتوتني مازال يعمل حتى اليوم على أرض المريخ.

  • Mars Rover Opportunity Greifarm (picture-alliance/dpa)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    البقاء

    ابورتونتي قطع مسافة 42 كيلومترا حتى عام 2015. وهي مسافة أكثر من تلك التي قطعها كوريوستي. يحمل المستكشف ثلاث أنواع من مطياف الضوء وكاميرات ثلاثية الأبعاد.

  • Bild vom Planeten Mars (Reuters)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    هضبة على المريخ

    الصورة ملتقطة بواسطة كوريوستي. من المتوقع أن يعمل المستكشف لمدة خمسة أعوام مقبلة على الأقل. الصورة لهضبة على المريخ تظهر مشاهد مشابهة على الأرض. غير أن من يعيش على المريخ حتى الآن هي الروبوتات التي أرسلها الإنسان إلى المريخ في انتظار استكشاف حياة أخرى. إعداد: جيسي فانغراد/ عباس الخشالي


مختارات

ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

أرسل العلماء ثلاثة أجيال من المستكشفات إلى المريخ، تراوحت أعمارها بين أربعة أشهر وعدة أعوام. ومازال الإنسان يبحث عن حياة لكائنات حية على سطح الكوكب الأحمر. (22.08.2017)  

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