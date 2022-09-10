ناسا تؤجل مجددا إطلاق صاروخها الجديد إلى القمر

أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الإطلاق المحتمل لمهمة "أرتميس" إلى القمر الذي كان مقررا الأسبوع المقبل، قائلة إنها في حالة تأهب لعاصفة استوائية تقترب من فلوريدا.
وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إنها تدرس سحب الصاروخ والمركبة الفضائية من منصة الإطلاق، وستقرر هذه الخطوة يوم غد الأحد. وكانت ناسا تستعد ناسا لإطلاق يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت (14 أيلول/سبتمبر 2022).
وأوضحت ناسا في منشور على تويتر اليوم: "خلال اجتماع صباح السبت، قررت الفرق التخلي عن التحضير لموعد الإطلاق يوم الثلاثاء للسماح لها بتكوين أنظمة لإعادة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة أوريون الفضائية إلى مبنى تجميع المركبات".
ويمكن لصاروخ "اس ال اس" البرتقالي والأبيض أن يتحمل على منصة الإطلاق رياحاً تصل سرعتها إلى 137 كيلومتراً في الساعة.
وسيرسل نظام الإطلاق الفضائي، بمجرد السماح له بالإطلاق، كبسولة أوريون بدون طاقم حول القمر.
وسيكون هذا أول إطلاق رئيسي في برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى إرسال أول امرأة وأول شخص ملون إلى القمر في وقت مبكر من عام 2025.
ويأتي قرار ناسا بتأجيل الإطلاق فبعد محاولتي إطلاق فاشلتين قبل بضعة أسابيع بسبب مشاكل فنية.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
القمر يتقلص!
وفقا لبحوث ناسا، تنخفض درجات حرارة القمر ببطء، مما يتسبب في ذبول سطحه مثل العنب الذي يتحول إلى زبيب. لكن هذا ليس كل شيء: إذ إن طبقاته الداخلية تتقلص أيضاً، فقد تقلص حجم القمر بحوالي 50 مترا (150 قدما) على مدى مئات الملايين من السنين.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
كيف يرفرف علم الولايات المتحدة؟
يعتقد أصحاب نظرية المؤامرة أن الهبوط على القمر كان مزيفا، وأن نيل أرمسترونغ وباز ألدرين تجولا في 21 تموز/ يوليو 1969، على منصة مفبركة بدلاً من القمر. ويشيرون إلى حقيقة أن العلم الذي زرعه ألدرين كان يرفرف وكأن الريح تحركه، وهو أمر مستحيل في فراغ الفضاء. تفسير ناسا: كان ألدرين يدير سارية العلم ذهابا وإيابا لاختراق التربة القمرية بشكل أفضل، ولهذا السبب بدا العلم وكأنه يرفرف.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
شديد الحرارة وشديد البرودة
إذا كنت تعاني من حر الصيف، تذكر أن درجات الحرارة أكثر تطرفا على سطح القمر. عندما تضرب الشمس سطحه، يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 127 درجة مئوية (260 درجة فهرنهايت). ودون الوهج الدافئ، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -153 درجة مئوية (-243 درجة فهرنهايت).
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
رجل على القمر
إن أسطورة الشخص الذي يعيش على القمر موجودة منذ زمن طويل. يرى بعض الناس وجها على سطح البدر، وهو عبارة عن توزيع غير متناسق للأحواض الاصطدامية الضخمة الناتجة عن ارتطام كويكبات بسطح القمر. ونسجت ثقافات عديدة حكايات وأساطير عن شخص ارتكب جريمة ما ونُفي بسبب ذلك إلى القمر. ومع ذلك، لم يصادف رواد الفضاء بعد.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
نهاية كسوف الشمس
يبتعد القمر عن الأرض بسرعة 4 سم تقريبا (1.5 بوصة) سنويا. وكلما كان القمر بعدا، كلما بدا لنا أصغر. مما يعني أنه في حوالي 550 مليون سنة، سيبدو أصغر من أن يغطي كل الشمس، حتى في أقرب موقع لها من الأرض. وهذا يعني بدوره عدم حدوث كسوف الشمس الكلي حينها.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
الذئاب لا تهتم
هل هناك علاقة بين عواء الذئاب والقمر المكتمل؟ هذا المشهد الذي تكاد لا تكتمل أفلام الرعب القديمة دونه. لكن في الواقع، لا تكثف الذئاب عواءها عندما يصبح القمر بدرا، ولا توجه عواءها نحو القمر أيضا. والسبب ببساطة لأن الذئاب حيوانات ليلية، لا تنشط أثناء النهار وتتواصل مع بعضها بهذه الطريقة.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
المشاة على القمر
سار 12 رجلاً على سطح القمر حتى الآن، وفي حين أنهم من خلفيات مهنية مختلفة، إلا أنهم يشتركون في نقاط معينة: جميعهم أمريكيون، وجميعهم من البيض، وجميعهم رجال. لننتظر ونرى من أين سيأتي أول شخص غير أمريكي ليسير على سطح القمر، وقد تكون امرأة!. طارلا بلايكر/ ريم ضوا