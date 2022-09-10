ناسا تؤجل مجددا إطلاق صاروخها الجديد إلى القمر

أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الإطلاق المحتمل لمهمة "أرتميس" إلى القمر الذي كان مقررا الأسبوع المقبل، قائلة إنها في حالة تأهب لعاصفة استوائية تقترب من فلوريدا.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إنها تدرس سحب الصاروخ والمركبة الفضائية من منصة الإطلاق، وستقرر هذه الخطوة يوم غد الأحد. وكانت ناسا تستعد ناسا لإطلاق يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت (14 أيلول/سبتمبر 2022).

وأوضحت ناسا في منشور على تويتر اليوم: "خلال اجتماع صباح السبت، قررت الفرق التخلي عن التحضير لموعد الإطلاق يوم الثلاثاء للسماح لها بتكوين أنظمة لإعادة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة أوريون الفضائية إلى مبنى تجميع المركبات".

ويمكن لصاروخ "اس ال اس" البرتقالي والأبيض أن يتحمل على منصة الإطلاق رياحاً تصل سرعتها إلى 137 كيلومتراً في الساعة.

وسيرسل نظام الإطلاق الفضائي، بمجرد السماح له بالإطلاق، كبسولة أوريون بدون طاقم حول القمر.

وسيكون هذا أول إطلاق رئيسي في برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى إرسال أول امرأة وأول شخص ملون إلى القمر في وقت مبكر من عام 2025.

ويأتي قرار ناسا بتأجيل الإطلاق فبعد محاولتي إطلاق فاشلتين قبل بضعة أسابيع بسبب مشاكل فنية.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)