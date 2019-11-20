ناسا.. العثور على دلائل تشير إلى وجود الحياة على "أوروبا"

أكد فريق بقيادة باحثين من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، العثور على آثار بخار ماء فوق سطح قمر كوكب المشتري "أوروبا". ويعد هذا الخبر ذي أهمية علمية كبيرة، إذ أن هذا القمر الجليدي يعتبر أحد أهم الأهداف ذات الأولوية في بحث ناسا عن حياة خارج كوكب الأرض، وفقًا للوكالة.

يعد قمر "أوروبا" رابع أصغر أقمار كوكب المشتري وأقربها للكرة الأرضية، وتم اكتشافه على يد العالم غالليلو عام 1610.

وقال الباحث الرئيسي وعالم الكواكب في وكالة ناسا لوكاس باغانيني في بيان إنه على الرغم من عدم اكتشاف الماء السائل بعد، ولكنهم وجدوا "الماء في صورة بخار". ووفقاً للبحث الذي نشر في المجلة العلمية Nature Astronomy، والمختصة بأبحاث الفضاء، فإن الفريق العلمي وجد بخار ماء يكفي لملء حوض سباحة أولمبي في غضون دقائق. وكان العلماء، من خلال مرصد دبليو. إم. كيك في هاواي، قد قاموا بـ 17 محاولة لرصد التركيبات الكيميائية لعدة كواكب، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على بيانات إلا لمرة واحدة فقط.

مشاهدة الفيديو 04:14 شارك صائدة الكواكب إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2vcNb صائدة الكواكب

وذكر البحث العلمي أن إطلاق الغازات البخارية في "أوروبا" يحدث الآن بمستويات أقل مما كان متوقعًا في السابق. وكان العلماء، لسنوات عدة، يشتبهون في وجود مياه على سطحه، إذ حصلت مركبة الفضاء غاليليو التابعة لناسا، قبل عقدين من الزمن، على أدلة تشير إلى وجود سائل موصل بالكهرباء فوق سطحه. فيما أشارت بيانات علمية عام 2018 إلى إمكانية تشكَل أعمدة بخارية ضخمة من الماء عليه.

وأعلن الباحثون عن تجهيز مركبة فضائية سيتم إرسالها للقمر "أوروبا" من أجل جمع بيانات أكثر دقة بحلول عام 2023، وستحتوي المركبة على مجموعة من الكاميرات ورادار للتحقيق في سمك غلافه الجليدي.

م.ش/ط.أ