نادي 1860 ميونيخ

أحد أهم الفرق التي أسست الدوري الألماني وحاز على لقبه عام 1966 للمرة الأخيرة . لكنه تعرض لانتكاسات عديدة في الأعوام الماضية أدت إلى نزوله حتى إلى دوري الدرجة الثالثة، وهو جار نادي بايرن ميونيخ العملاق في نفس المدينة.

كاد النادي أن يعلن إفلاسه عام 2011، لكن الملياردير الأردني حسن عبدالله اسميك أشترى حصة في النادي وساعد بإنقاذه.، غير أن نزوله إلى الدرجة الثالثة دفع به إلى التخلي عن كرة القدم الاحترافية بعدما رفض المساهم الأردني دفع قيمة الرخصة اللازمة لذلك. ويعاني النادي من صراعات داخلية وسوء إدارة وفساد ومشاكل أخرى انعكست على أدائه بشكل غاية في السلبية.