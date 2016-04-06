نادي ميلان

النادي الأول في مدينة ميلانو وأحد أعرق وأشهر الأندية الأوروبية والعالمية. مرّ خلال تاريخه بفترات نجاح متقطعة فاز خلالها بعشرات الألقاب من أبرزها بطولة الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

اشتهر نادي اي سي ميلان خلال فترة أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن العشرين، حيث كانت له صولات وجولات بفضل أشهر نجوم العالم الذين ضمهم لصفوفه، وأبرزهم الثلاثي الهولندي الخطير فان باستن وغوليت وريكارد.انضمام هؤلاء النجوم لم يكن ليتحقق لولاء شراء الملياردير الشهير سيلفيو برلسكوني للنادي الذي تأسس عام 1899 ولديه خزائن مليئة بالكؤوس والألقاب.