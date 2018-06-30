نادي ليفربول ينهي الجدل حول مستقبل نجمه محمد صلاح

أعلن ليفربول الإنجليزي تمديد التعاقد مع المصري محمد صلاح لفترة طويلة بعد تألقه في موسمه الأول. وقال ليفربول بموقعه على الإنترنت اليوم الإثنين (02 يوليو تموز 2018) إن صلاح وقع عقدا "طويل المدى" بينما ذكرت تقارير محلية أن هداف الدوري الإنجليزي ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وخطف صلاح الأضواء بشدة خلال موسمه الأول مع ليفربول إذ سجل 44هدفا في 52 مباراة في كل المسابقات وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري وبلقب هداف المسابقة أيضا.

وساهم صلاح (26 عاما) في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وثارت تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد قبل أن يحسم الأمر بالتوقيع على عقد جديد. ويواصل صلاح رحلته مع "الريدز" بتوقيعه على العقد، بعد أقل من عام من وصوله إلى أنفيلد قادما من روما".

م.س ( رويترز، أ ف ب)