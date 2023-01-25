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نادي كولن

يُعد كولن (كولون) واحداً من أعرق الأندية في ألمانيا ويتخذ من ذكر الماعز شعاراً له. ويملك هذا الفريق في خزينته العديد من الألقاب أبرزها تتويجه بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات في أعوام 1962 و 1964 و 1978.

تأسس نادي كولن (كولون) عام 1948 في مدينة كولونيا الألمانية. ويعد موسم 1977/ 1978، أفضل مواسمه، حيث أحرز ثنائية الدوري والكأس. ومن أهم أعمدة كولون في ذلك الموسم، الحارس الألماني هارالد شوماخر المعروف أيضا بـ "توني شوماخر". مثّل توني منتخب ألمانيا في 76 مباراة دولية وخاض مباراتي نهائي كأس العالم 1982 و 1986. ويعتبر كلاوس ألوفس وتوماس هاسلر والهداف ديتر مولر بالإضافة للوكاس بودولسكي من أبرز اللاعبين الذين لعبوا في الفريق.

بوندسليغا: رينا يقود دورتموند إلى فوز قاتل على ماينز

بوندسليغا: رينا يقود دورتموند إلى فوز قاتل على ماينز 25.01.2023

سجّل المهاجم الأميركي البديل جيوفاني رينا هدفًا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع ليهدي فريقه بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على مضيفه ماينز، في إطار منافسات المرحلة الـ 17 من الدوري الألماني "بوندسليغا".

بوندسليغا: أونيون برلين ينفرد بالصدارة بعد تعثر فرايبورغ

بوندسليغا: أونيون برلين ينفرد بالصدارة بعد تعثر فرايبورغ 11.09.2022

بعد ثالث تعادل لحامل اللقب بايرن ميونيخ انفرد فريق أونيون بصدارة ترتيب الدوري الألماني في مرحلته السادسة وذلك إثر فوزه على كولونيا بهدف يتيم. واكتفى فرايبورغ بالمركز الثاني بعد تعادله السلبي مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

مونشنغلادباخ يكتسح بايرن بخماسية ويقصيه من كأس ألمانيا

مونشنغلادباخ يكتسح بايرن بخماسية ويقصيه من كأس ألمانيا 27.10.2021

ألحق بوروسيا مونشنغلادباخ خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ وأقصاه مبكرا من بطولة كأس ألمانيا باكتساحه بخمسة أهداف نظيفة. كما فجر فريق كارلسروه، من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل حينما أقصى ليفركوزن من البطولة.
بايرن ينفرد بالصدارة بعد تعثر دورتموند أمام ثنائية إلياس السخيري

بايرن ينفرد بالصدارة بعد تعثر دورتموند أمام ثنائية إلياس السخيري 28.11.2020

واصل بايرن ميونيخ تفوقه على شتوتغارت بالفوز عليه ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، في حين حقق فريق كولونيا فوزا مفاجئا على مضيفه بوروسيا دورتموند، المرشح للقب، بفضل ثنائية للتونسي إلياس السخيري.
فوز بايرن ودورتموند يؤجج الصراع على صدارة الدوري الألماني

فوز بايرن ودورتموند يؤجج الصراع على صدارة الدوري الألماني 31.10.2020

فيما يواصل بايرن ودورتموند تألقهما وتحقيق الانتصار تولى الآخر، يحتدم الصراع بينهما أكثر على صدارة الدوري الألماني. في حين تعرض لايبزيغ للخسارة الأولى هذا الموسم وفقد الصدارة، لكنه يبقى منافسا يحسب له حساب.

تراجع قيمة لاعبي فريق كولونيا الألماني المالية

تراجع قيمة لاعبي فريق كولونيا الألماني المالية 30.12.2017

"المصائب لا تأتي فرادى" يبدو هذا هو حال فريق كولونيا اليوم، الذي لا يكتفي فقط بالقبوع في ذيل ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بل خسر لاعبوه أيضا قيمتهم المالية في سوق الانتقالات الكروية.
شرطة كولونيا تعيد إلى موديست مسروقاته!

شرطة كولونيا تعيد إلى موديست مسروقاته! 25.08.2017

انتقل أنطوني موديست إلى الدوري الصيني تاركا في كولونيا شيئا ثمينا. الشرطة الألمانية وجدت ضالة موديست في بيت شاب ألماني وسترسلها إلى الصين في أقرب وقت ممكن!
سرقة أحذية فريق كولونيا بالنمسا تضع مدربه في وضع محرج!

سرقة أحذية فريق كولونيا بالنمسا تضع مدربه في وضع محرج! 28.07.2017

استعدادا للموسم الجديد، وخصوصا لعودته للمشاركة الأوروبية بعد غياب دام عقودا، بدأ نادي كولونيا الألماني معسكره التدريبي في النمسا، لكن حادثة غريبة تعرض لها، حيث اختفت أحذية الكثير من اللاعبين، ما جعل المدرب يشعر بالإحراج.
بفضل بودولسكي فريق كولونيا يتنفس الصعداء

بفضل بودولسكي فريق كولونيا يتنفس الصعداء 21.11.2010

أهدى اللاعب الدولي لوكاس بودولسكي فريقه كولونيا الفوز الثالث له هذا الموسم، وذلك على حساب شتوتغارت في ختام المرحلة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الألماني، في حين أهدر سان باولي فرصة الفوز على فولفسبورغ مكتفيا بالتعادل.
بالصور: الزيارة التي قام بها غيث إبراهيم إلى ملعب فريق كولونيا

بالصور: الزيارة التي قام بها غيث إبراهيم إلى ملعب فريق كولونيا 25.09.2010

تحقق لملك التوقعات حلمه في زيارة ألمانيا، بعد أن فاز بمسابقة التوقعات، وقام رفقة أخيه بزيارة المؤسسة وتعرف على العاملين بالقسم العربي، قبل أن يتوجه الاثنان إلى كولونيا لمشاهدة مباراة بين نادي كولونيا وهوفنهايم.