يُعد كولن (كولون) واحداً من أعرق الأندية في ألمانيا ويتخذ من ذكر الماعز شعاراً له. ويملك هذا الفريق في خزينته العديد من الألقاب أبرزها تتويجه بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات في أعوام 1962 و 1964 و 1978.

تأسس نادي كولن (كولون) عام 1948 في مدينة كولونيا الألمانية. ويعد موسم 1977/ 1978، أفضل مواسمه، حيث أحرز ثنائية الدوري والكأس. ومن أهم أعمدة كولون في ذلك الموسم، الحارس الألماني هارالد شوماخر المعروف أيضا بـ "توني شوماخر". مثّل توني منتخب ألمانيا في 76 مباراة دولية وخاض مباراتي نهائي كأس العالم 1982 و 1986. ويعتبر كلاوس ألوفس وتوماس هاسلر والهداف ديتر مولر بالإضافة للوكاس بودولسكي من أبرز اللاعبين الذين لعبوا في الفريق.