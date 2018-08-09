نادي قادش أو قاديش من الأندية الأندلسية المعروفة رغم تواضع إنجازاته الرياضية بين أندية الدرجة الأولى. ومن أشهر مبارياته تلك التي خاضها عام 2015 ضد ريال مدريد في إطار التنافس على الفوز بكأس ملك إسبانيا.

يعود تاريخ نادي قادش إلى العقد الأول من القرن العشرين، يلعب فريقه في دوري الدرجة لأولى منذ النصف الثاني في سبعينات القرن الماضي. وفي التسعينات عانى من مشاكل مالية تبعها تراجع إلى صفوف أندية الدرجتين الثانية والثالثة. غير أن النادي تجاوز أزمته المالية عام 2020 في وقت يعمل فيه للعودة إلى صفوف الدرجة الأولى مجددا.