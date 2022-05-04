فياريال أو كما يسميه محبوه "نادي الغواصات الزرقاء" من أندية الدرجة الأولى في الدوري الإسباني "لا ليغا"، ورغم أنه لم يحقق الألقاب محلياً لكنه نال لقب الدوري الأوروبي. ومن نجومه نهاد قهوجي وديغو غودين وماركوس سينا.

تأسس نادي فياريال في مارس/ آذار 1923 ويمثل مدينة فياريال بمنطقة بلنسية أو فالنسيا الإسبانية في الدوري الإسباني. محلياً تمكن من تحقيق الوصيف في منافسات الدوري بموسم 2007/ 2008، لكنه استطاع قارياً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2020/ 2021. كما تمكن من الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.