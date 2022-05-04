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نادي فياريال

فياريال أو كما يسميه محبوه "نادي الغواصات الزرقاء" من أندية الدرجة الأولى في الدوري الإسباني "لا ليغا"، ورغم أنه لم يحقق الألقاب محلياً لكنه نال لقب الدوري الأوروبي. ومن نجومه نهاد قهوجي وديغو غودين وماركوس سينا.

تأسس نادي فياريال في مارس/ آذار 1923 ويمثل مدينة فياريال بمنطقة بلنسية أو فالنسيا الإسبانية في الدوري الإسباني. محلياً تمكن من تحقيق الوصيف في منافسات الدوري بموسم 2007/ 2008، لكنه استطاع قارياً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2020/ 2021. كما تمكن من الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كلوب: هذا ما قلته للاعبين في غرفة تغيير الملابس

كلوب: هذا ما قلته للاعبين في غرفة تغيير الملابس 04.05.2022

نجح فريق ليفربول في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على فياريال الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين. فوز كتيبة يورغن كلوب أمس لم يكن سهلا، لكن المدرب الألماني عرف كيف يعيد الحماس للاعبيه بين شوطي المباراة.
دوري الأبطال - ليفربول يطيح بفياريال ويتأهل إلى المباراة النهائية

دوري الأبطال - ليفربول يطيح بفياريال ويتأهل إلى المباراة النهائية 03.05.2022

بعدما أعطى فياريال الانطباع في الشوط الأول بأنه سيواصل مفاجآته بدوري أبطال أوروبا، قام ليفربول بـ"ريمونتادا" رائعة في الشوط الثاني ليبلغ النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

هل يبتسم الحظ لتياغو نجم ليفربول ويدخل التاريخ بهذا الإنجاز؟

هل يبتسم الحظ لتياغو نجم ليفربول ويدخل التاريخ بهذا الإنجاز؟ 28.04.2022

من الممكن أن يصبح تياغو ألكانتارا ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يفوز باللقب مع ثلاثة فرق مختلفة. مساهمة اللاعب في فوز فريقه على فياريال كان لها دور فعال في الحفاظ على تلك الآمال حية.
ليفربول يتجاوز فياريال بثنائية ويقترب من نهائي دوري الأبطال

ليفربول يتجاوز فياريال بثنائية ويقترب من نهائي دوري الأبطال 27.04.2022

وضع ليفربول الإنكليزي قدماً في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه المستحق 2-صفر على ضيفه فياريال الإسباني على ملعب أنفيلد في ذهاب الدور نصف النهائي.
البوندسليغا: بايرن يهزم بيليفيد ويضع يده على اللقب العاشر تواليا

البوندسليغا: بايرن يهزم بيليفيد ويضع يده على اللقب العاشر تواليا 17.04.2022

نجح بايرن ميونيخ في دك شباك أرمينيا بيليفيلد بثلاثية نظيفة. وبإمكان البافاري حسم لقب الدوري مبكرا الأسبوع المقبل في حالة الفوز على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في "كلاسيكو ألمانيا". بينما خسر فرانكفورت أمام برلين.

بعد خروج بايرن من دوري الأبطال - ناغلسمان يتلقى 450 تهديدا بالقتل

بعد خروج بايرن من دوري الأبطال - ناغلسمان يتلقى 450 تهديدا بالقتل 15.04.2022

يوليان ناغلسمان، مدرب بايرن يقول إنه تلقى مئات التهديدات بالقتل عقب الإقصاء المفاجئ للفريق البافاري من دوري أبطال أوروبا أمام فياريال. المدرب أكد أيضاً أن والدته تلقت الكثير من الإساءات رغم أنها لا علاقة لها باللعبة.
القاضية باللحظات الأخيرة.. ماذا قيل عن خروج بايرن من دوري الأبطال؟

القاضية باللحظات الأخيرة.. ماذا قيل عن خروج بايرن من دوري الأبطال؟ 13.04.2022

كان ينظر إلى مواجهة بايرن وفياريال على أنها الأسهل للفريق البافاري بدوري الأبطال. لكن ما حدث لم يكن متوقعا، فقد أطاح الفريق الإسباني بالعملاق البافاري "بالقاضية" في اللحظات الأخيرة. فماذا قالت الصحافة والمسؤولون عن ذلك؟
مفاجأة مدوية.. فياريال يقصي بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا

مفاجأة مدوية.. فياريال يقصي بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا 12.04.2022

لم يستفد بايرن ميونيخ من تقدمه بهدف ليفاندوفسكي على فياريال فقد تعادل الإسبان مع نهاية المباراة بهدف للدولي النيجيري شوكيزي ليفوز الفريق الإسباني بمجموع المباراتين ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بنزيمة يقرب الريال من المربع الذهبي و​​فياريال يسقط بايرن

بنزيمة يقرب الريال من المربع الذهبي و​​فياريال يسقط بايرن 06.04.2022

للمرة الثانية على التوالي يحرز ينزيمة ثلاثية بمباراة في دوري الأيطال، هذه المرة في شباك تشيلسي الإنجليزي ليقرب الريال من نصف النهائي، بينما فاجأ فياريال ضيفه بايرن ميونيخ وألحق به أول خسارة قارية هذا الموسم.
قرعة دوري الأبطال: تشيلسي البطل يواجه ريال مدريد في ربع النهائي

قرعة دوري الأبطال: تشيلسي البطل يواجه ريال مدريد في ربع النهائي 18.03.2022

ستكون المواجهتان بين تشلسي الإنجليزي حامل اللقب وريال مدريد الإسباني من جهة، ومانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى، الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
دوري الأبطال: تشيلسي وفياريال لربع النهائي وصفعة جديدة ليوفنتوس

دوري الأبطال: تشيلسي وفياريال لربع النهائي وصفعة جديدة ليوفنتوس 16.03.2022

اكتمل عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد صعود تشيلسي على حساب ليل الفرنسي وهزيمة يوفنتوس أمام فياريال. وبهذا تسيطر الفرق الإنجليزية والإسبانية على هذا الدور، الذي صعد إليه أيضا فريق ألماني وآخر برتغالي.

كريستيانو رونالدو: صنعت التاريخ هنا وأريد تكرار ذلك

كريستيانو رونالدو: صنعت التاريخ هنا وأريد تكرار ذلك 30.09.2021

بهدف سجله في الدقائق الأخيرة في مرمى فياريال على ملعب أولد ترافورد، حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نصراً مهماً لفريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد، مجدداً بذلك رغبته في صنع التاريخ.
هكذا سخر رواد السوشيال ميديا من الأداء المخيب لأندية إسبانيا

هكذا سخر رواد السوشيال ميديا من الأداء المخيب لأندية إسبانيا 16.09.2021

من بين خمسة أندية تمثل إسبانيا هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، لم ينجح سوى الريال في تحقيق الفوز. وتعادلت ثلاث فرق بينما خسر برشلونة كعادته مؤخرا أمام بايرن، فماذا قال رواد السوشيال ميديا عن ذلك؟.

بركلات الترجيح.. فياريال بطلا للدوري الأوروبي على حساب مان يونايتد

بركلات الترجيح.. فياريال بطلا للدوري الأوروبي على حساب مان يونايتد 26.05.2021

يا لها من مباراة نهائية تلاعبت بأعصاب لاعبي وجماهير الفريقين. فبعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي نجح فريق فياريال في الفوز بأول لقب له بالدوري الأوروبي بعد ماراثون ركلات الترجيح أمام مان يونايتد وحارسه غير الموفق.

أخطاء التحكيم في الليغا ـ أصابع خفية للمحاباة؟

أخطاء التحكيم في الليغا ـ أصابع خفية للمحاباة؟ 27.02.2017

أعادت مباراة ريال مدريد وفياريال النقاش حول واقع التحكيم في الدوري الإسباني والذي سجل الكثير من الأخطاء في الفترة الأخيرة. فهل يتعلق الأمر بأخطاء عادية أم متعمدة لمحاباة فريق على حساب آخر؟
الدوري الأوروبي: ليفربول يخسر بهدف الوقت الضائع أمام فياريال

الدوري الأوروبي: ليفربول يخسر بهدف الوقت الضائع أمام فياريال 28.04.2016

خطف فياريال الاسباني هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ليفربول الانكليزي، فيما تعادل أشبيلية الاسباني مع شاختار دونيتسك الأوكراني على أرض الأخير بهدفين لكل منهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي.
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