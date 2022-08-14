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نادي فالنسيا

لمع نجم فريق نادي فالنسيا أكثر من مرة في عالم المستديرة عندما فاز ببطولات عديدة على الصعيدين الإسباني والأوروبي. ويأتي على رأسها بطولات الدوري الإسباني ودوري أيطال أوروبا. ومن أشهر لاعبيه فيرناندو غوميز وإدموندو سواريز.

تأسس نادي فالنسيا في عام 1919 وهو من أبرز أندية الدرجة الأولى في إسبانيا، كما أنه في قائمة أفضل الأندية الأوروبية. ولعل من أبرز إنجازاته الفوز بدوري أيطال أوروبا في عامي 2000 و2001 على التوالي. كما فاز بالدوري الإسباني 6 مرات وله سجلات فوز أخرى في بطولات كأس السوير الأوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي للأندية.

رياح عاتية تؤدي لمصرع شخص وإلغاء مهرجان موسيقي في إسبانيا 14.08.2022

رياح عاتية تستمر لفترة قصيرة تطيح بخشبة مسرح مؤقت في ساحل فالنسيا ما يؤدي لمصرع شخص وإلغاء المهرجان. حداد في المدينة والسلطات ستجري تحقيقا في الموضوع.

اللاجئون الأوكرانيون يعززون قطاع السياحة في اسبانيا 06.06.2022

اللاجئون الأوكرانيون وصلوا إلى اسبانيا في الوقت المناسب لتعزيز قطاع السياحة فيها. ويدرك هؤلاء اللاجئون ضرورة تعلم اللغة الأسبانية من أجل الاندماج في المجتمع. كما أنهم يساهمون في شغل الوظائف الخالية.
يوروماكس - فالنسيا عاصمة التصميم العالمية ومواضيع أخرى

يوروماكس - فالنسيا عاصمة التصميم العالمية ومواضيع أخرى 03.04.2022

في هذه الحلقة الجديدة من يوروماكس: سبب اختيار فالنسيا عاصمة عالمية للتصميم، وصور فوتوغرافية لهندريك كيرستينز كلوحات من عصر النهضة، ونصائح لتحضير الخبز من بطلة العالم للخبز من فئة الشباب، الألمانية ليزا صوفي شولتز.
فالنسيا: عاصمة التصميم العالمية لعام 2022

فالنسيا: عاصمة التصميم العالمية لعام 2022 03.04.2022

تمنح منظمة التصميم العالمية لقب "عاصمة التصميم العالمية" لإحدى المدن كل عامين. وقد اختارت هذا العام مدينة فالنسيا الإسبانية الساحلية والتي كانت دوماً ملتقى للمشهد الإبداعي الدولي.
يوروماكس - برلين للموضة والتضامن مع أوكرانيا

يوروماكس - برلين للموضة والتضامن مع أوكرانيا 20.03.2022

أعمال فنية ضخمة: زيارة لمهرجان الربيع "لاس فالاس" في فالنسيا، وأيضاً جولة مع كلب للبحث عن الكمأة في بروفانس وتجربة فريدة في جزر الأزور.
فنان الشارع دولك في مهرجان لاس فالاس

فنان الشارع دولك في مهرجان "لاس فالاس" 20.03.2022

يشتهر المهرجان الشعبي "لاس فالاس" في فالنسيا الاسبانية بتماثيله الضخمة المصنوعة من الكرتون . التمثال الرئيسي هذا العام لفنان الشارع دولك، والذي أراد به تسليط الضوء على موضوع الحفاظ على الطبيعة.
بيكيه يؤجج المنافسة بين السعودية وقطر لاستضافة السوبر الأسباني

بيكيه يؤجج المنافسة بين السعودية وقطر لاستضافة السوبر الأسباني 02.10.2019

رجل الأعمال جيرارد بيكيه في طريقه إلى أن يصبح أحد أكبر الممثلين في الرياضة الدولية، إذ باتت مجموعته الاستثمارية تتوسط بين قطر والسعودية والاتحاد الإسباني بشأن استضافة كأس السوبر الإسباني في نسخته الجديدة العام المقبل.
كأس إسبانيا: فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويحرز لقبه الثامن

كأس إسبانيا: فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويحرز لقبه الثامن 25.05.2019

عمق فريق فالنسيا جراح برشلونة، حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية، وأحرز لقبه الثامن في كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه عليه 2-1 في المباراة النهائية على ملعب "بنيتو-فيامارين" في إشبيلية.
هل تعمد مورينيو افتعال المشاكل لمغادرة مانشستر يونايتد؟

هل تعمد مورينيو افتعال المشاكل لمغادرة مانشستر يونايتد؟ 18.01.2019

هل دفع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو عن سابق إصرار إدارة نادي مانشستر يونايتد إلى طرده؟ نجم خط وسط الشياطين الحمر السابق بول سكولز لا يستبعد ذلك، وهذه هي الأسباب التي جعلت الدولي الإنجليزي يذهب في هذا الاتجاه.
أسطورة يونايتد: مورينيو عار على الفريق

أسطورة يونايتد: "مورينيو عار على الفريق" 03.10.2018

في ذروة التكهنات حول إمكانية التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدربا لمانشستر يونايتد، العاصفة بين البرتغالي جوزيه مورينيو و"الشياطين الحمر" ومشجعيه تشتد حدة، لدرجة أن بول كولتز اعتبر أن الأخير "عار على الفريق".

طرد رونالدو لن يزيد قرارات الحكم بريش غرابة

طرد رونالدو لن يزيد قرارات الحكم بريش غرابة 20.09.2018

إذا كانت رونالدو قد طُرد في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا بقميص السيدة العجوز، فإن قرار الحكم الألماني فيلكس بريش بطرده ليس أول قرارته المثيرة للجدل، فما هي؟

وصول كامل قافلة المهاجرين العالقين في المتوسط إلى فالنسيا

وصول كامل قافلة المهاجرين العالقين في المتوسط إلى فالنسيا 17.06.2018

بدخول سفينة "اكواريوس" ميناء فالنسيا الإسباني، يكون كامل قافلة المهاجرين العالقين في البحر المتوسط قد وصلت إسبانيا بعد رحلة أسبوع نحو المجهول إثر رفض إيطاليا ومالطا السماح لسفن الانقاذ الرسو في موانئها.
وصول طلائع قافلة المهاجرين العالقين في البحر إلى إسبانيا

وصول طلائع قافلة المهاجرين العالقين في البحر إلى إسبانيا 17.06.2018

بعد رحلة شاقة في البحر ومصير مجهول لأيام عديدة إثر رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم، وصلت طلائع قافلة المهاجرين العالقين في البحر المتوسط ميناء فالنسيا الإسبانية، حيث أعلنت إسبانيا السماح لسفن القافلة بالرسو في موانئها.
الجيش الفنزويلي يعلن تصديه لتمرد وهجوم على قاعدة عسكرية

الجيش الفنزويلي يعلن تصديه لتمرد وهجوم على قاعدة عسكرية 06.08.2017

أعلن الجيش الفنزويلي عن إحباطه هجوما عسكريا في مدينة فالنسيا قاده ضابط "متمرد" وصفه الجيش بأنه مرتبط بـ"حكومات أجنبية"، في حدث يشكل تصاعدا كبيرا للأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

الألماني شكودران مصطفي لاعب يجمع بين النجومية والالتزام

الألماني شكودران مصطفي لاعب يجمع بين النجومية والالتزام 02.09.2016

بانتقاله إلى أرسنال أمسى شكودران مصطفي من أغلى المدافعين في العالم، وثالث أغلى صفقة للاعب ألماني. لقد جمع في سنوات قليلة خبرات من أكبر بطولات الدوري في أوروبا. وبجانب ذلك يتسم بالالتزام، ويوحي كلامه برجاحة عقله.
شكوردان مصطفي...بديل هوملس في دورتموند؟

شكوردان مصطفي...بديل هوملس في دورتموند؟ 06.05.2016

لفت نجم الدفاع شكوردان مصطفي بأدائه، أنظار أندية كبرى، ومؤخرا يدور الحديث عن احتمال عودته إلى ألمانيا عبر دروتموند، ليكون خلفا لهوملس، لكن هناك أسباب ربما تدفعه للبقاء في فالنسيا رغم الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق!
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