لمع نجم فريق نادي فالنسيا أكثر من مرة في عالم المستديرة عندما فاز ببطولات عديدة على الصعيدين الإسباني والأوروبي. ويأتي على رأسها بطولات الدوري الإسباني ودوري أيطال أوروبا. ومن أشهر لاعبيه فيرناندو غوميز وإدموندو سواريز.

تأسس نادي فالنسيا في عام 1919 وهو من أبرز أندية الدرجة الأولى في إسبانيا، كما أنه في قائمة أفضل الأندية الأوروبية. ولعل من أبرز إنجازاته الفوز بدوري أيطال أوروبا في عامي 2000 و2001 على التوالي. كما فاز بالدوري الإسباني 6 مرات وله سجلات فوز أخرى في بطولات كأس السوير الأوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي للأندية.