نادي شتوتغارت لكرة القدم هو احد أندية الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا)، تمكن من البقاء في دوري الأضواء في موسم 2014/ 2015 بعد أن كاد ينزل لدوري الدرجة الثانية بسبب نتائجه المخيبة.

أسس نادي شتوتغارت عام 1893. غاب عن دوري الدرجة الأولى مرتين فقط. فاز بالدوري خمس مرات وبكأس ألمانيا ثلاث مرات. وبكأس الدوري الأوروبي مرة واحدة. مقره في مدينة شتوتغارت بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا. يعتبر النادي خامس اكبر نادي في ألمانيا.