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نادي شتوتغارت

نادي شتوتغارت لكرة القدم هو احد أندية الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا)، تمكن من البقاء في دوري الأضواء في موسم 2014/ 2015 بعد أن كاد ينزل لدوري الدرجة الثانية بسبب نتائجه المخيبة.

أسس نادي شتوتغارت عام 1893. غاب عن دوري الدرجة الأولى مرتين فقط. فاز بالدوري خمس مرات وبكأس ألمانيا ثلاث مرات. وبكأس الدوري الأوروبي مرة واحدة. مقره في مدينة شتوتغارت بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا. يعتبر النادي خامس اكبر نادي في ألمانيا.

بايرن يهزم شتوتغارت ويستعيد صدارة البوندسليغا من دورتموند

بايرن يهزم شتوتغارت ويستعيد صدارة البوندسليغا من دورتموند 04.03.2023

بدأ شتوتغارت المباراة بقوة وأزعج دفاع بايرن لكن دي ليخت قدم أداء رائعا وهز الشباك ليقود بايرن ميونيخ لفوز صعب بهدفين لهدف على مضيفه واستعادة الصدارة. بينما بقى دورتموند ثانيا بفارق الأهداف وأونيون برلين بالمركز الثالث.
بايرن ولايبزيغ يتأهلان بسهولة لربع نهائي كأس ألمانيا

بايرن ولايبزيغ يتأهلان بسهولة لربع نهائي كأس ألمانيا 01.02.2023

بعد شتوتغارت وأونيون برلين تأهل فريقا لايبزيغ وبايرن ميونيخ بسهولة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كاس ألمانيا. وفي الأسبوع المقبل ستكتمل مباريات هذه المرحلة لمعرفة هوية الفرق الأربعة الأخرى التي ستتأهل لربع النهائي.
كأس ألمانيا ـ شتوتغارت ينجو من فخ بادربورن ويبلغ ربع النهائي

كأس ألمانيا ـ شتوتغارت ينجو من فخ بادربورن ويبلغ ربع النهائي 31.01.2023

تأهل شتوتغارت لدور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه على بادربورن 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من البطولة. كما تأهل فريق يونيون برلين إلى دور الثمانية عقب فوزه الصعب على ضيفه فولفسبورغ.
بايرن يبتعد مؤقتا في الصدارة وفولفسبورغ يصعق دورتموند

بايرن يبتعد مؤقتا في الصدارة وفولفسبورغ يصعق دورتموند 08.11.2022

ابتعد بايرن ميونيخ موقتا في صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" بفوزه الساحق على ضيفه فيردر بريمن بسداسية ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة. كما شهدت هذه المرحلة سقوط بوروسيا دورتموند أحد رباعي المقدمة أمام فولفسبورغ.
ختام البوندسليغا: بقاء شتوتغارت وهبوط بيلفيلد وهيرتا يخوض الملحق

ختام البوندسليغا: بقاء شتوتغارت وهبوط بيلفيلد وهيرتا يخوض الملحق 14.05.2022

في الجولة الأخيرة من البوندسليغا نجح شتوتغارت في البقاء ضمن فرق المسابقة للموسم المقبل بفوز مثير على كولونيا. بينما هبط أرمينيا بيليفلد، وسيكافح هيرتا برلين من أجل البقاء، بعدما خسر أمام دورتموند وتحتم عليه خوض الترضية.

بوندسليغا.. خسارة بايرن ودورتموند والصراع يشتد في القاع!

بوندسليغا.. خسارة بايرن ودورتموند والصراع يشتد في القاع! 30.04.2022

رغم إحراز بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني، إلا أنه هُزم أمام مضيفه ماينتس، كما خسر الوصيف دورتموند أمام بوخوم. ولايزال الصراع مشتداً في القاع للهروب من شبح الهبوط، إذ تتنافس ثلاثة فرق، قبل جولتين من نهاية الموسم.
برشلونة يلعب مع شتوتغارت بعد رفضه اللعب في القدس

برشلونة يلعب مع شتوتغارت بعد رفضه اللعب في القدس 16.07.2021

يلعب برشلونة مباراة ودية مع شتوتغارت الألماني نهاية الشهر الجاري. جاء ذلك بعد رفض النادي الكتالوني اللعب مع بيتار القدس بعد احتجاج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لاعتبار الأمم المتحدة "القدس مدينة مقسمة وبيتار ناد عنصري".
درتموند يفوز على أوغسبورغ ويعزز صدارته للبوندسليغا

درتموند يفوز على أوغسبورغ ويعزز صدارته للبوندسليغا 30.09.2017

ابتعد بوروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على مضيفه أوغسبورغ في المرحلة السابعة. فيما انتزع اينتراخت فرانكفورت ثلاث نقاط من شتوتغارت في الوقت بدل الضائع.
شتوتغارت يقيل مدربه ومعاونه بعد 3 هزائم متتالية

شتوتغارت يقيل مدربه ومعاونه بعد 3 هزائم متتالية 26.08.2013

أعلن نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم إقالة مدربه برونو لاباديا وذلك بعدما مني الفريق بخسارته الثالثة على التوالي في الموسم الحالي. ولم يعلن النادي عن اسم خليفة لاباديا الذي يتولى تدريب النادي منذ ثلاثة أعوام.
هيلديبراند إلى فالنسيا الإسباني

هيلديبراند إلى فالنسيا الإسباني 04.07.2007

تيمو هيلدبراند، حارس مرمى بطل الدوري الألماني فريق شتوتغارت، ينتقل إلى فالنسيا الإسباني بعد11 سنة قضاها في صفوف الفريق السوابي. وحسب مصادر إسبانية يمتد عقد هيلدبراند لثلاث سنوات مع بطل الدوري الإسباني لكرة القدم ست مرات.

استقالة مدرب فريق شتوتغارت ماتياس زامر 03.06.2005
فريق شتوتغارت يكتسح شالكه وينضم إلى الفرق المرشّحة للفوز بالدوري الألماني

فريق شتوتغارت يكتسح شالكه وينضم إلى الفرق المرشّحة للفوز بالدوري الألماني 10.04.2005

ألحق شتوتغارت هزيمة قاسية بفريق شالكه لينضم إلى الفرق المتنافسة على إحراز اللقب، والمتصدر بايرن ميونيخ ينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن مطارده شالكه 04، وحامل اللقب فيردر بريمن يفوز على هامبورغ في لقاء قمة الشمال الألماني