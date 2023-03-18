نادي شالكه أو "الأزرق الملكي كما يسميه مشجعوه من أنجح الأندية الألمانية. ويتمتع النادي بشعبية كبيرة في ألمانيا، لاسيما وأنه بقي على ارتباط تاريخي قوي بالعاملين في مجال التعدين بمنطقة الرور خلال القرن العشرين.

تأسس نادي شالكه في عام 1904، واكتسب اسمه من أحد أحياء مدينة غيلسنكيرشن في مقاطعة شمال الراين - وستفاليا غربي ألمانيا. استطاع النادي في الفترة بين 1933 و1943 الوصول لنهائي بطولة ألمانيا تسع مرات. وبعد الحرب العالمية الثانية استعاد قوته وفاز بالدوري الألماني عام 1958. وفي عام 1997 فاز بكأس الاتحاد الأوروبي " UEFA Europa league".