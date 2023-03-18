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نادي شالكه

نادي شالكه أو "الأزرق الملكي كما يسميه مشجعوه من أنجح الأندية الألمانية. ويتمتع النادي بشعبية كبيرة في ألمانيا، لاسيما وأنه بقي على ارتباط تاريخي قوي بالعاملين في مجال التعدين بمنطقة الرور خلال القرن العشرين.

تأسس نادي شالكه في عام 1904، واكتسب اسمه من أحد أحياء مدينة غيلسنكيرشن في مقاطعة شمال الراين - وستفاليا غربي ألمانيا. استطاع النادي في الفترة بين 1933 و1943 الوصول لنهائي بطولة ألمانيا تسع مرات. وبعد الحرب العالمية الثانية استعاد قوته وفاز بالدوري الألماني عام 1958. وفي عام 1997 فاز بكأس الاتحاد الأوروبي " UEFA Europa league".

بوندسليغا .. دورتموند يكتسح كولونيا وبوخوم يصعق لايبزيغ!

بوندسليغا .. دورتموند يكتسح كولونيا وبوخوم يصعق لايبزيغ! 18.03.2023

احتل دورتموند صدارة البوندسليغا مؤقتًا بعد فوز كبير على كولونيا، بينما عمق بوخوم جراح لايبزيغ وأسقطه بهدف نظيف، فيما واصل غلادباخ وبريمن نزيف النقاط بالتعادل، وذلك ضمن المرحلة الـ25 للبطولة.
بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند أمام شالكه وينفرد بالصدارة

بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند أمام شالكه وينفرد بالصدارة 11.03.2023

استغل بايرن ميونيخ تعثر منافسه وخصمه بوروسيا دورتموند في دربي الرور أمام شالكه الذي فرض عليه التعادل لينفرد البافاري في الصدارة بعد فوز كبير على أوغسبورغ. كما استعاد لايبزيغ توازنه بالفوز بثلاثية على مونشغلادباخ.
بايرن يهزم شتوتغارت ويستعيد صدارة البوندسليغا من دورتموند

بايرن يهزم شتوتغارت ويستعيد صدارة البوندسليغا من دورتموند 04.03.2023

بدأ شتوتغارت المباراة بقوة وأزعج دفاع بايرن لكن دي ليخت قدم أداء رائعا وهز الشباك ليقود بايرن ميونيخ لفوز صعب بهدفين لهدف على مضيفه واستعادة الصدارة. بينما بقى دورتموند ثانيا بفارق الأهداف وأونيون برلين بالمركز الثالث.
بوندسليغا- دورتموند يكتسح هرتا برلين ويلهب المنافسة على الصدارة

بوندسليغا- دورتموند يكتسح هرتا برلين ويلهب المنافسة على الصدارة 19.02.2023

أسدى شالكه، خدمة كبيرة لبايرن وأبقاه في صدارة الترتيب بإجباره أونيون برلين على الاكتفاء بالتعادل السلبي في المرحلة الحادية والعشرين من البوندسليغا، ما سمح لدورتموند أيضا في أن يصبح ثانيا بفوزه الكبير على هرتا برلين.
بوندسليغا: دورتموند يقترب من الصدارة وشالكه يبقى في القاع

بوندسليغا: دورتموند يقترب من الصدارة وشالكه يبقى في القاع 29.01.2023

التحق نادي بوروسيا دورتموند برباعي مقدمة الدوري الألماني (بوندسليغا) وبات على بعد ثلاث نقاط فقط من بايرن المتصدّر، فيما تعادل شالكه مع كولونيا سلباً في ختام منافسات المرحلة الـ18، ليبقى في قعر الترتيب برصيد 10 نقاط.

الدوري الألماني - كيميش ينقذ بايرن من الخسارة ولايبزيغ يكتسح شالكه

الدوري الألماني - كيميش ينقذ بايرن من الخسارة ولايبزيغ يكتسح شالكه 24.01.2023

أهداف كثيرة ومفاجآت شهدتها مباريات المرحلة 17 من الدوري الألماني. فقد ظل كولن متقدما على بايرن منذ بداية لقائهما حتى انقذ كيميش العملاق البافاري، بينما اكتسح لايبزيغ مضيفه شالكه وحافظ على سجله خاليا من الخسارة منذ شهور.

بوندسليغا.. فرانكفورت يقتنص الوصافة بعد سقوط مدو لفرايبورغ

بوندسليغا.. فرانكفورت يقتنص الوصافة بعد سقوط مدو لفرايبورغ 21.01.2023

تمكن آينتراخت فرانكفورت من اقتناص وصافة البوندسليغا مؤقتًا بعد فوزه على شالكه، مستفيدًا من هزيمة قاسية لفرايبورغ أمام فولفسبورغ. ويتقدم فرانكفورت على صاحبي المركزين الثالث والرابع بفارق الأهداف فقط.
كأس ألمانيا ـ هوفنهايم يسحق شالكه ولايبزيغ الى ثمن النهائي

كأس ألمانيا ـ هوفنهايم يسحق شالكه ولايبزيغ الى ثمن النهائي 18.10.2022

بلغ لايبزيغ حامل اللقب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا بفوزه 4-صفر على هامبورغ الذي يلعب في الدرجة الثانية. كما تأهل اينتراخت فرانكفورت لدور 16 بفوزه على شتوتغارت كيكرز، فيما حقق هوفنهايم انتصارا ساحقا على شالكه.
الدوري الألماني: شالكه العائد ينجو بإعجوبة من فخ غلادباخ

الدوري الألماني: شالكه العائد ينجو بإعجوبة من فخ غلادباخ 13.08.2022

نجا فريق شالكه العائد إلى دوري الأضواء الألماني بأعجوبة من فخ مونشنغلادباخ وفرض عليه التعادل في الوقت بدل الضائع. كما حقق فريق كولن تعادلا ثمينا مع لايبزيغ واحتل المركز الثاني مناصفة مع غلادباخ.
شالكه الألماني: نراقب الوضع السياسي في أوكرانيا ونؤكد على السلام

شالكه الألماني: نراقب الوضع السياسي في أوكرانيا ونؤكد على السلام 22.02.2022

أكد فريق شالكه الألماني أنه يراقب ما ستؤول إليه الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا على موقفه الداعي للسلام للجميع والنابذ للعنف. يشار إلى أن النادي مرتبط بشركة غازبروم جيرمانيا والتي تعتبر أحد أفرع شركة غازبروم الروسية.
يويفا يواجه انتقادات لتمسكه بإبقاء نهائي الأبطال في روسيا

"يويفا" يواجه انتقادات لتمسكه بإبقاء نهائي الأبطال في روسيا 22.02.2022

يتعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لانتقادات بعد الإبقاء على مكان انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في سان بطرسبرغ الروسية، وذلك في أعقاب التحرك الروسي الأخير شرق أوكرانيا. يويفا علق بالقول "إنه يراقب الوضع".

هبوط الأزرق الملكي للدرجة الثانية يؤجج غضب جماهيره

هبوط "الأزرق الملكي" للدرجة الثانية يؤجج غضب جماهيره 21.04.2021

يبدو أن جماهير فريق شالكه الألماني لم تتقبل بعد هبوط فريقها العريق للدرجة الثانية من الدوري الألماني لكرة الألماني. إذ تعرض لاعبو شالكه لاعتداءات مختلفة من بعض الجماهير الغاضبة حسبما ما أفادت الشرطة وبيان أصدره النادي.

الدوري الألماني - بايرن على مشارف اللقب وشالكه يهبط للدرجة الثانية

الدوري الألماني - بايرن على مشارف اللقب وشالكه يهبط للدرجة الثانية 20.04.2021

بينما تأكد هبوط شالكه إلى الدرجة الثانية، أمسى بايرن على بعد خطوة من لقبه التاسع على التوالي بالدوري الألماني بعد فوزه على ليفركوزن. فيما عزز كولونيا من فرص بقائه في البطولة بعد قطعه الطريق على لايبزيغ في مطاردة بايرن.

بوندسليغا: شالكه يعود لسكة الانتصارات بعد 13 مباراة

بوندسليغا: شالكه يعود لسكة الانتصارات بعد 13 مباراة 11.04.2021

بعد إخفاقه في تحقيق الانتصار منذ يناير الماضي، عاد فريق شالكه لتذوق طعم الانتصار بعد فوزه على أوغسبورغ في اختتام مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من بوندسليغا، والذي شهد أيضا خسارة كولن (كولونيا) في عقر داره أمام ماينز.
الدوري الألماني - فرانكفورت يصفع دورتموند وشالكه يواصل السقوط

الدوري الألماني - فرانكفورت يصفع دورتموند وشالكه يواصل السقوط 03.04.2021

حقق فرانكفورت فوزا مستحقا على مضيفه دورتموند، وعزز الآمال في التأهل لدوري أبطال أوروبا، الذي يخطو نحوه بثبات فريق فولفسبورغ بعد فوزه على كولونيا. فيما واصل شالكه رحلته للهبوط من الدوري الألماني.

بعد الإقالة.. هذا ما قاله غروس عن تجربته في شالكه

بعد الإقالة.. هذا ما قاله غروس عن تجربته في شالكه 01.03.2021

بعد إقالته من تدريب فريق شالكه، وصف المدرب السويسري تجربته مع الفريق الألماني بخيبة الأمل الكبيرة في مشواره التدريبي. فكيف ينظر غروس إلى تجربة شالكه، وما هي الأخطاء التي اعترف بارتكابها؟
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