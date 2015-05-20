كتيبة "الذئاب"، كما يحلو لعشاق النادي أن يطلقوا عليه، يعتبر من أقوى الأندية الإيطالية ومن المنافسين الدائمين على مراكز الصدارة، رغم أنه لم يحرز الكثير من الألقاب.

نادي روما، والذي تأسس في عام 1927 هو ثاني أعرق أندية العاصمة الإيطالية بعد لاتسيو. ويتشهر روما بزيه المكون من اللونين الأحمر والأصفر. النادي العريق ورغم كونه من أندية الصدارة في إيطاليا، إلا أنه لم ينجح في إحراز سوى عدد قليل من الألقاب: فقد توج ببطولة الدوري ثلاث مرات آخرها في عام 2001. كما توج بالكأس المحلية تسع مرات.أما على الصعيد القاري فتخلو خزينة النادي من أي ألقاب.