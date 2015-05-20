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نادي روما

كتيبة "الذئاب"، كما يحلو لعشاق النادي أن يطلقوا عليه، يعتبر من أقوى الأندية الإيطالية ومن المنافسين الدائمين على مراكز الصدارة، رغم أنه لم يحرز الكثير من الألقاب.

نادي روما، والذي تأسس في عام 1927 هو ثاني أعرق أندية العاصمة الإيطالية بعد لاتسيو. ويتشهر روما بزيه المكون من اللونين الأحمر والأصفر. النادي العريق ورغم كونه من أندية الصدارة في إيطاليا، إلا أنه لم ينجح في إحراز سوى عدد قليل من الألقاب: فقد توج ببطولة الدوري ثلاث مرات آخرها في عام 2001. كما توج بالكأس المحلية تسع مرات.أما على الصعيد القاري فتخلو خزينة النادي من أي ألقاب.

ROME, ITALY - NOVEMBER 11: Miroslav Klose of Lazio celebrates after scoring the 2-1 goal during the Serie A match between S.S. Lazio and AS Roma at Stadio Olimpico on November 11, 2012 in Rome, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

كلوزه: كل شيء ممكن..إلا فراق الساحرة المستديرة ! 20.05.2015

لا ينتهي طموح هداف المانشافت السابق وحامل الرقم القياسي كلوزه (36 عاما) بعدد الأهداف للمنتخب في نهائيات كأس العالم عند حد، فقد ترك الباب مفتوحا للبقاء مع ناديه الحالي لموسم قادم أو العودة للدوري الألماني لاعبا أو مدربا.
Mehdi Benatia Roma - Rieti 18-07-2014 Stadio Manlio Scopigno Amichevole Calcio 2014/2015 AS Rom vs Indonesien U23 (U 23) PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRA lucaxpagliaricci Mehdi Benatia Roma Rieti 18 07 2014 Stadio Manlio Scopigno Amichevole Calcio 2014 2015 AS Rome vs Indonesia U23 u 23 PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRA lucaxpagliaricci

المغربي بنعطية ينتقل من روما إلى بايرن ميونيخ 26.08.2014

ذكرت تقارير إعلامية أن ناديي روما الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني اتفقا على انتقال المدافع المغربي الدولي مهدي بنعطية من روما إلى ميونيخ هذا الصيف، وبذلك تنتهي عملية بحث بايرن عن بديل مناسب عن لاعبه المصاب مارتينيز.
epa02974235 Udinese's Moroccan defender Mehdi Benatia (R) scores the goal of 1-0 during the UEFA Europe League group I match Udinese vs Us Atletico Madrid at Friuli stadium Udine, Italy, 20 October 2011. EPA/STEFANO LANCIA +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

بايرن ميونيخ يسعى لضم المغربي بنعطية إلى صفوفه 17.08.2014

كشفت صحف ألمانية عن سعي نادي بايرن ميونيخ لضم المدافع المغربي مهدي بنعطية، الذي يلعب في نادي روما الإيطالي، وذلك لسد حاجة النادي البافاري بعد إصابة مدافعه مارتينيز. وقدم بايرن عرضاً بقيمة 30 مليون يورو مقابل بنعطية.
Munich's Luca Toni celebrates after scoring during the German first division Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Bayern Munich in Leverkusen on Saturday, Nov, 29 2008. (AP Photo/Hermann J. Knippertz) **Ed's Note: German spelling of Munich is Muenchen** **NO MOBILE USE UNTIL 2 HOURS AFTER THE MATCH, WEBSITE USERS ARE OBLIGED TO COMPLY WITH DFL-RESTRICTIONS, SEE INSTRUCTIONS FOR DETAILS**

المهاجم الإيطالي لوكا طوني يغادر نادي بايرن ميونخ إلى روما على سبيل الإعارة 31.12.2009

أعلن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم اليوم إعارة مهاجمه الإيطالي لوكا طوني إلى نادي روما حتى نهاية الموسم. يأتي ذلك بعدما طلب طوني الانضمام إلى الفريق الإيطالي أملا بالانضمام إلى منتخب بلاده في كأس العالم بجنوب إفريقيا