نادي دارمشتات

يخوض فريق دارمشتات موسمه الثاني في البوندسليغا بعد أن تمكن من الصعود في موسم 2015/2016. تأسس النادي في أيار/ مايو 1898. ويبقى أهم إنجاز لهذا الفريق حتى الآن هو تأهله لربع نهائي كأس ألمانيا عام 1986/1987.

أنهى فريق دارمشتات الألماني مرحلة الذهاب من الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2016/2017 في المركز الأخير وهو ما دفع بإدارة النادي للتعاقد مع مدرب جديد يساعد النادي على الخروج من المأزق الذي يتواجد فيه. وقال المدرب الجديد لفريق دارمشتات تورستن فرينغز: "أؤمن بقدراتنا على تفادي الهبوط" مضيفا: "دارمشتات يملك تقاليد راسخة، ويمكن لأي شخص رؤية ما حققه الفريق خلال الأعوام الماضية".