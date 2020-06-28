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نادي دارمشتات

يخوض فريق دارمشتات موسمه الثاني في البوندسليغا بعد أن تمكن من الصعود في موسم 2015/2016. تأسس النادي في أيار/ مايو 1898. ويبقى أهم إنجاز لهذا الفريق حتى الآن هو تأهله لربع نهائي كأس ألمانيا عام 1986/1987.

أنهى فريق دارمشتات الألماني مرحلة الذهاب من الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2016/2017 في المركز الأخير وهو ما دفع بإدارة النادي للتعاقد مع مدرب جديد يساعد النادي على الخروج من المأزق الذي يتواجد فيه. وقال المدرب الجديد لفريق دارمشتات تورستن فرينغز: "أؤمن بقدراتنا على تفادي الهبوط" مضيفا: "دارمشتات يملك تقاليد راسخة، ويمكن لأي شخص رؤية ما حققه الفريق خلال الأعوام الماضية".

شتوتغارت يختم موسمه بهزيمة ويعود لدوري الدرجة الأولى

شتوتغارت يختم موسمه بهزيمة ويعود لدوري الدرجة الأولى 28.06.2020

بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية تمكن فريق شتوتغارت من العودة إلى مصاف فرق الدرجة الأولى في الدوري الألماني. وسيكون ذلك بدون مهاجمه المتألف ماريو غوميز.
ساندرو فاغنر.. بايرن يسعى لاستعادة الابن الذي تخلى عنه صغيراً!

ساندرو فاغنر.. بايرن يسعى لاستعادة "الابن" الذي تخلى عنه صغيراً! 18.11.2017

"القيمة المالية للتنازل" هي كلمة السر في انتقال فاغنر ليكون مساعدا لروبرت ليفاندوفسكي في هجوم بايرن. وهناك من يعتقد أن عودة فاغنر إلى ناديه السابق أمست في حكم المؤكد. لكن السؤال هو ماذا يمكن أن يضيف اللاعب لبايرن؟

توم شتاركه- أيوب بايرن الذي فاقت بطولاته عدد مبارياته

توم شتاركه- "أيوب" بايرن الذي فاقت بطولاته عدد مبارياته 08.05.2017

في خلال بضعة أسابيع تحول الحارس المخضرم توم شتاركه من الحارس الثالث إلى الحارس الأول في بايرن ميونيخ. ينتهي عقد شتاركه هذا الصيف وكان مقررا أن يصبح مدربا، لكن الحديث يجري عن التمديد لحارس يعد نموذجا فريدا للاعب الصبور.

بوندسليغا: دورتموند ينتزع المركز الثالث ودارمشتات يهبط رسميا

بوندسليغا: دورتموند ينتزع المركز الثالث ودارمشتات يهبط رسميا 06.05.2017

انتزع بوروسيا دورتموند المركز الثالث بعدما حسم قمة المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه هوفنهايم بصعوبة 2-1، فيما هبط دارمشتات رسميا للدرجة الثانية بعد خسارته أمام بايرن.
هيرتا يستعيد توازنه ودارمشتات يبقى في قاع البوندسليغا

هيرتا يستعيد توازنه ودارمشتات يبقى في قاع البوندسليغا 09.04.2017

استعاد هرتا برلين توازنه وعمق جراح ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). في حين بقي إنغولشتات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية رغم فوزه على ضيفه دارمشتات.
بوندسليغا: فوز صعب لبايرن وسقوط مدو لدورتموند ولايبزيغ

بوندسليغا: فوز صعب لبايرن وسقوط مدو لدورتموند ولايبزيغ 11.02.2017

حقق بايرن ميونيخ، المتصدر وبطل المواسم الأربعة الأخيرة، فوزا بشق النفس، وفي الوقت بدل الضائع على مضيفه إنغولشتات الوافد الجديد إلى دوري النخبة. وابتعد بايرن في الصدارة مستفيدا من سقوط ملاحقه الأقرب لايبزيغ أمام هامبورغ.
تشالهان أوغلو يحمل والده المسؤولية ويمنعه من التدخل في شؤونه

تشالهان أوغلو يحمل والده المسؤولية ويمنعه من التدخل في شؤونه 03.02.2017

انتهى الموسم الكروي بالنسبة لنجم باير ليفركوزن الألماني هاكان تشالهان أوغلو بعدما أكدت محكمة التحكيم الرياضية إيقافه لأربعة أشهر. وقد عوقب اللاعب على خطأ ارتكبه والده قبل سنوات.
ساندرو فاغنر ـ عقله في هوفنهايم وقلبه في ميونيخ

ساندرو فاغنر ـ عقله في هوفنهايم وقلبه في ميونيخ 28.01.2017

يعرف هداف فريق هوفنهايم ساندرو فاغنر أن تحقيق حلمه بحمل قميص المنتخب الألماني لن يتحقق إلا بمواصلة تألقه مع فريقه الحالي هوفنهايم، لكنه في نفس الوقت لا يٌخفي حبه لنادي بايرن ميونيخ الذي يحلم بالعودة إلى تعزيز صفوف فريقه.
دارمشتات ينهي عقد بن حتيرة لدعمه منظمة سلفية

دارمشتات ينهي عقد بن حتيرة لدعمه "منظمة سلفية" 25.01.2017

أعلن نادي دارمشتات الألماني عن الاتفاق مع لاعب خط الوسط، أنيس بن حتيرة، على المغادرة الفورية لصفوفه. ويأتي هذا التطور بعد هجوم من مشجعي النادي وسياسيين على بن حتيرة على خلفية دعمه لمنظمة إغاثية مرتبطة بالتيار السلفي.
بن حتيرة يتحدث عن حملة تشويه ضده بسبب أعماله الخيرية

بن حتيرة يتحدث عن "حملة تشويه" ضده بسبب أعماله الخيرية 23.01.2017

دافع اللاعب التونسي الألماني أنيس بن حتيرة عن موقفه في مواجهة انتقادات لأنصار نادي دارمشتات الذي يلعب له حول تعاونه مع منظمة خيرية مثيرة للجدل، واختار بن حتيرة موقع فيسبوك لتوضيح موقفه معتبرا أن هناك حملة تشويه ضده.

في محاولة للهروب من شبح الهبوط دارمشتات يعين فرينغز مدرباً

في محاولة للهروب من شبح الهبوط دارمشتات يعين فرينغز مدرباً 27.12.2016

في محاولة من نادي دارمشتات للهروب من شبح الهبوط، قرر النادي الألماني تعيين تورستين فرينغز، اللاعب الدولي الألماني السابق، كمدرب. وستكون هذه أول مرة يتولى فيها فرينغز، الذي خاض 79 مباراة دولية لألمانيا، مهمة التدريب.
بايرن يستعيد صدارة الدوري الألماني بعد فوز صعب على دارمشتات

بايرن يستعيد صدارة الدوري الألماني بعد فوز صعب على دارمشتات 18.12.2016

عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة إلى الصدارة بفوزه الصعب على مضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير 1- صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
دارمشتات الألماني يستغني عن مدربه نوربرت ماير

دارمشتات الألماني يستغني عن مدربه نوربرت ماير 05.12.2016

أصبح نوربرت ماير مدرب دارمشتات الألماني خامس مدرب يتم الاستغناء عنه في الدوري الألماني هذا الموسم، بعد 13 جولة من البطولة. وأعلن دارمشتات الاستغناء عن ماير والاستعانة بمدرب فريق الشباب بشكل مؤقت.

هامبورغ يحقق أول فوز له في الدوري على حساب دارمشتات

هامبورغ يحقق أول فوز له في الدوري على حساب دارمشتات 04.12.2016

عاد هامبورغ من ملعب مضيفه دارمشتات بفوزه الأول لهذا الموسم وجاء بنتيجة 2 مقابل صفر اليوم الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
اتهام لمهاجم دارمشتات أنيس بن حتيرة بدعم سلفيين

اتهام لمهاجم دارمشتات أنيس بن حتيرة بدعم سلفيين 23.11.2016

اتهمت صحيفة ألمانية مهاجم دارمشتات أنيس بن حتيرة بدعم جمعية توجد تحت مراقبة الأجهزة الأمنية، بسبب انتمائها للحركة السلفية في البلاد، غير أن بن حيترة أكد على أن تبرعاته الخييرة تنطلق من "التواصل عوض الفرقة"

بايرن يفلت من كمين أوغسبورغ ودورتموند يتأهل بشق الأنفس

بايرن يفلت من كمين أوغسبورغ ودورتموند يتأهل بشق الأنفس 26.10.2016

بلغ حامل اللقب فريق بايرن ميونيخ للدور الثالث من بطولة كاس ألمانيا بعد فوزه على ضيفه اوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. كما تاهل فريق دورتموند بشق الأنفس للدور نفسه بعد فوزه على يونيون برلين بضربات الجزاء.

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