يلقب نادي جيرونا بالشقيق الكاتالوني الأصغر لنادي برشلونة، فكلاهما من إقليم كاتالونيا، لكنه يبقى منافساً صعباً للأندية الكبيرة في منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

رغم أن نادي جيرونا الإسباني تأسس في يوليو/ تموز من عام 1930، إلا أن أغلب منافساته وإنجازاته كانت في دوريي الدرجة الثانية والثالثة من المنافسات الكروية الإسبانية. ولم يتأهل النادي لخوض غمار منافسات الدرجة الأولى سوى في موسمين رياضيين. ويبقى أكبر إنجازاته على المستوى المحلي هو التتويج بكأس كاتالونيا بعد الفوز على الشقيق الأكبر برشلونة بهدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين في 6 مارس/ آذار 2019.