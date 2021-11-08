نادي برشلونة لكرة القدم، أحد أشهر الأندية الاسبانية والعالمية. يتمتع برشلونة بشعبية واسعة في العالم العربي وباقي أنحاء العالم بسبب أدائه الساحر وفوزه المتكرر بالدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الكؤوس الأوروبية.

تأسس نادي برشلونة في عام 1899. يلعب النادي في دوري الدرجة الأولى الإسباني ولم يسبق أن هبط إلى الدرجة الثانية أبدا. يعتبر -إلى جانب ريال مدريد- أحد أنجح أندية إسبانيا لكرة القدم. في جعبته ألقاب كثيرة لبطولة الدوري وكذلك لبطولة كأس ملك إسبانيا إضافة إلى بطولات قارية ودولية. يلعب في صفوف النادي حاليا نجوم عالميون أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.