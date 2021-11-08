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نادي برشلونة

نادي برشلونة لكرة القدم، أحد أشهر الأندية الاسبانية والعالمية. يتمتع برشلونة بشعبية واسعة في العالم العربي وباقي أنحاء العالم بسبب أدائه الساحر وفوزه المتكرر بالدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الكؤوس الأوروبية.

تأسس نادي برشلونة في عام 1899. يلعب النادي في دوري الدرجة الأولى الإسباني ولم يسبق أن هبط إلى الدرجة الثانية أبدا. يعتبر -إلى جانب ريال مدريد- أحد أنجح أندية إسبانيا لكرة القدم. في جعبته ألقاب كثيرة لبطولة الدوري وكذلك لبطولة كأس ملك إسبانيا إضافة إلى بطولات قارية ودولية. يلعب في صفوف النادي حاليا نجوم عالميون أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

8th November 2021 Nou Camp, Barcelona, Spain: Barcelona FC introduce their new team manager Xavier Hern& xe1ndez Creus, known as Xavi Xavi Hernandez and Joan Laporta during the presentation. PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12338500 MarcxGonzalezxAloma

بعد تقديمه للجماهير.. تشافي يعلن أولوياته في تدريب برشلونة! 08.11.2021

أمسى تشافي أول مدرّب يتمّ تقديمه في أرض ملعب "كامب نو"، وحضر نحو 10 آلاف متفرّج تقديم "ابن النادي"، الذي تنعقد عليه الآمال لإنقاذ الفريق. فماذا قال تشافي عن مقارنته بغوارديولا؟ ولمن سينحاز من اللاعبين وما هي أولوياته؟

(200922) -- DOHA, Sept. 22, 2020 (Xinhua) -- Al Sadd SC's head coach Xavi Hernandez reacts during the AFC Asian Champions League group D football match between Al Sadd SC of Qatar and Al Nassr of Saudi Arabia in Doha, capital of Qatar, Sept. 21, 2020. (Photo by Nikku/Xinhua)

تشافي مدرباً لبرشلونة.. خمسة أمور يجب عليه مواجهتها 06.11.2021

بعدما حُسم انتقال تشافي هرنانديس إلى نادي برشلونة مدرباً، هناك خمسة أمور عليه مواجهتها من أجل تصحيح أوضاع النادي المتعثر كروياً بعد رحيل ميسي، ومالياً بسبب أزمة ديونه الخانقة.
(200922) -- DOHA, Sept. 22, 2020 (Xinhua) -- Al Sadd SC's head coach Xavi Hernandez reacts during the AFC Asian Champions League group D football match between Al Sadd SC of Qatar and Al Nassr of Saudi Arabia in Doha, capital of Qatar, Sept. 21, 2020. (Photo by Nikku/Xinhua)

بعد أخبار انتقاله لبرشلونة.. السد القطري يتشبث بتشافي 30.10.2021

قلّل نادي السد القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي برشلونة الإسباني للحلول بدلا من الهولندي رونالد كومان، بعد أخبار كثيرة تحدثت عن عودة اللاعب إلى فريقه السابق لأجل تدريبه.
Soccer Football - Champions League - Group A - Paris St Germain v Manchester City - Parc des Princes, Paris, France - September 28, 2021 Paris St Germain's Idrissa Gueye celebrates scoring their first goal with Lionel Messi and Nuno Mendes REUTERS/Benoit Tessier

ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان 07.10.2021

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سعيد بقراره بالانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مؤكداً أنه "لم يرتكب أي خطأ". يأتي ذلك في وقت أعلن فيه برشلونة أنه تكبد خسائر مالية قياسية في الموسم الماضي.
Soccer Football - Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 14, 2021 Bayern Munich's Thomas Muller celebrates scoring their first goal with Robert Lewandowski REUTERS/Albert Gea

من جديد.. بايرن يقسو على برشلونة بثلاثية بدوري أبطال أوروبا 14.09.2021

أدى بايرن ميونيخ مباراة رائعة أمام مضيفه برشلونة الإسباني في افتتاح مباريات الفريقين للموسم الجديد بدوري أبطال أوروبا. وكما العادة في المواجهات الأخيرة سيطر بايرن على مجريات اللقاء لعبا ونتيجة وفاز على برشلونة بالثلاثة.
Soccer Football - FC Barcelona present new signing Sergio Aguero - Camp Nou, Barcelona, Spain - May 31, 2021 FC Barcelona's new signing Sergio Aguero holds his shirt as he poses with president Joan Laporta, director responsible for the sports area Rafael Yuste and director of football Mateu Alemany during the press conference REUTERS/Albert Gea

ميركاتو برشلونة.. هروب إلى الأمام من كارثة تفوق رحيل ميسي؟ 01.09.2021

بعد موسم كارثي انتهى برحيل الأسطورة ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر حاول نادي برشلونة إعادة ترتيب أوراقه قبل نهاية الميركاتو الصيفي للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها. فهل نجح في ذلك؟
FC Barcelona, Barca s defender Clement Lenglet L vies for the ball against Real Madrid s midfielder Isco 2-R during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid at Camp Nou stadium, in Barcelona, Spain, 18 December 2019. Barcelona faces Real Madrid in their Spanish LaLiga soccer match, initially scheduled on 26 October 2019. FC Barcelona vs Real Madrid CF ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xEnricxFontcubertax GRAF1578 20191218-637122969684709935

الليغا أمام موسم حافل مع اضطراب الريال وبرشلونة 13.08.2021

في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها نادي برشلونة وغريمه ريال مدريد لكرة القدم، تبدو المنافسة في الليغا الإسبانية مفتوحة تماما، ما يبشر بموسم كروي حافل.

Karikatur von Vladdo - Corazón partido

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ 06.08.2021

إنه "ابن النادي"، لكن بعد أكثر من 20 عاما من التواجد داخل قلعة "كامب نو" حدث ما كان يبدو مستحيلا: ليونيل ميسي يرحل رسميا عن برشلونة تاركا المجال للتكهنات بشأن سبب الرحيل ووجهته المقبلة.

Manchester City v FC Porto - UEFA Champions League - Group C - Etihad Stadium. Manchester City's Eric Garcia during the UEFA Champions League Group C match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: Wednesday October 21, 2020. See PA story SOCCER Man City. Photo credit should read: Martin Rickett/PA Wire. RESTRICTIONS: Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. URN:56201782

المدافع الإسباني إيريك غارسيا ثاني صفقات برشلونة 01.06.2021

أكد برشلونة التعاقد مع إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي بدءا من أول يوليو/ تموز عندما ينتهي تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليصبح ثاني صفقات النادي الإسباني استعداداً للموسم المقبل.
Manchester, England, 23rd May 2021. Sergio Aguero of Manchester City celebrates scoring the second of his two goals during the Premier League match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture credit should read: Darren Staples / Sportimage PUBLICATIONxNOTxINxUK SPI-1063-0027

إشارة على بقاء ميسي؟ برشلونة يتعاقد رسميا مع الأرجنتيني أغويرو 31.05.2021

ضم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي في صفقة انتقال حر. فهل تزيد هذه الصفقة من حظوظ برشلونة، الذي أنهى الموسم ثالثا في الدوري الإسباني، في الاحتفاظ بنجمه ميسي؟.
Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Real Madrid v Manchester City - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - February 26, 2020 Real Madrid coach Zinedine Zidane reacts REUTERS/Sergio Perez

رسالة مطولة.. زيدان ينهي صمته ويوضح أسباب مغادرته ريال مدريد 31.05.2021

عكس ما جرى في عام 2018 عندما غادر دكة ريال مدريد بعد تتويجه بدوري الأبطال، خرج زيدان هذه المرة بدون لقب، لكنه أرجع ذلك إلى قراره الخاص وليس إقالة من النادي. فكيف برر هذه المرة مغادرته للريال؟
Barcelona's Lionel Messi reacts after a missed a penalty shot during the Champions League, round of 16, second leg soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona at the Parc des Princes stadium in Paris, Wednesday, March 10, 2021. (AP Photo/Christophe Ena)

"برشلونة يحبك ليو!".. رئيس برشلونة يؤكد تمسكه ببقاء ميسي 17.03.2021

أبدى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تمسكه بالساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، داخل جدران ملعب (كامب نو)، مشددا على أنه سيبذل أقصى الجهد للاحتفاظ باللاعب، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات.
Joan Laporta celebrates his victory after elections at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Sunday, March 7, 2021. Joan Laporta has been elected Barcelona's president on Sunday, inheriting a club mired in debt and facing daunting problems that include the possible departure of Messi when his contract ends at the end of the season. (AP Photo/Joan Monfort)

هل ينجح لابورتا في انتشال برشلونة من أزماته؟ 08.03.2021

وسط أزمات هائلة يواجهها النادي الكتالوني، عاد خوان لابورتا لرئاسة نادي برشلونة وكله أمل باستخدام خبراته السابقة لحل أزمات النادي الكثيرة. إقناع ميسي بالبقاء في صفوف الفريق، على رأس التحديات التي تنتظر لابورتا.
ARCHIV - 27.04.2018, Spanien, Barcelona: Josep Maria Bartomeu, Präsident des FC Barcelona, kommt zu einer Pressekonferenz. In einem Massenprotest gegen den umstrittenen Präsidenten Josep Bartomeu sind gleich sechs Direktoren des amtierenden Meisters zurückgetreten. (zu dpa «Schisma in der Barça-Führung»: Sechs Vereindirektoren zurückgetreten) Foto: --/gtres/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

اعتقالات إثر مداهمة الشرطة الإسبانية لمقر نادي برشلونة 01.03.2021

أعلنت الشرطة في كاتالونيا أنها داهمت مقر نادي برشلونة لكرة القدم، وقامت بـ"اعتقالات" عدة في إطار عملية استهدفت، بحسب وسائل إعلام، الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، وذلك قبل ستة أيام من انتخاباته الرئاسية.
Kevin De Bruyne file photo. File photo dated 21-12-2019 of Manchester City's Kevin De Bruyne. Issue date: Saturday May 2, 2020. Kevin De Bruyne has admitted he will consider his future if Manchester Citys two-year ban from European competition stands, but suggested he could stay at the Etihad Stadium even if he faced a year out of the Champions League. See PA story SOCCER Man City. Photo credit should read Martin Rickett/PA Wire. URN:53610344 |

ميسي وهالاند يدفعان دي بروين للانتظار 22.02.2021

يبدو أن ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند سيدفعان نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين للانتظار من أجل الموافقة على تمديد عقده مع متصدر الدوري الإنجليزي. الدولي البلجيكي يراقب عن قرب مصير صفقة ميسي وهالاند قبل حسم قراره النهائي.
FC Barcelona, Barca s defender Clement Lenglet L vies for the ball against Real Madrid s midfielder Isco 2-R during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid at Camp Nou stadium, in Barcelona, Spain, 18 December 2019. Barcelona faces Real Madrid in their Spanish LaLiga soccer match, initially scheduled on 26 October 2019. FC Barcelona vs Real Madrid CF ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xEnricxFontcubertax GRAF1578 20191218-637122969684709935

كورونا يضع ريال وبرشلونة أمام تحديات كبيرة في سوق الانتقالات 29.12.2020

أنفق المحركان الأساسيان لسوق الانتقالات ريال مدريد وبرشلونة مبالغ كبيرة على  تجديد ملعبيهما العام الماضي لتأتي جائحة كورونا وتزيد من تعقيد وضعهما المالي. ما هي التحديات أمام العملاقين في سوق الانتقالات الشتوية؟
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