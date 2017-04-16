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نادي إنغولشتات

إنغولشتات هو حديث العهد في كرة القدم الألمانية، إذ تأسس عام 2004. لكن رغم ذلك استطاع مجاراة كبار الأندية بعد صعوده في موسم 2015/2016. ونجح في الحفاظ على تواجده في البوندسليغا حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر.

رغم حداثة عهده إلا أن فريق إنغولشتات تمكن من تحقيق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الألماني/ بوندسليغا بعد 11 عاما فقط من تأسيسه. يلعب انغولشتات موسمه الثاني في بوندسليغا بعد أن أنهى الموسم الأول 2015/2016 في المركز الحادي عشر. ويستقبل إنغولشتات ضيوفه في ملعب "آودي بارك" الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج.

الدوري الألماني: بريمن يفوز على هامبورغ وانغولشتات يهزم شالكه

الدوري الألماني: بريمن يفوز على هامبورغ وانغولشتات يهزم شالكه 16.04.2017

قلب فيردر بريمن تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه هامبورغ ليحقق فوزا ثمينا عليه بنتيجة 2 / 1 في المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد. وارتفع رصيد بريمن إلى 39 نقطة في المركز الثامن.
تعادل مثير بين ليفركوزن وفولفسبورغ وإنغولشتات ينعش آماله بالبقاء

تعادل مثير بين ليفركوزن وفولفسبورغ وإنغولشتات ينعش آماله بالبقاء 02.04.2017

قلب المخضرم ماريو غوميز الطاولة على باير ليفركوزن وقاد فريقه فولفسبورغ إلى تعادل ثمين في ختام الجولة 26 للدوري الألماني. بينما تنفس اينغولشتات الصعداء وأكد تشبثه بالبقاء في البطولة بفوزه على ضيفه ماينز 2-1.
الدوري الألماني: مونشنغلادباخ يعمق جراح إنغولشتات

الدوري الألماني: مونشنغلادباخ يعمق جراح إنغولشتات 26.02.2017

عمق بوروسيا مونشنغلادباخ جراح مضيفه إنغولشتات المهدد بالعودة للدرجة الثانية بعد موسمين فقط بين الكبار، بالفوز عليه بهدفين دون رد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تعادل شالكه مع هوفنهايم.
بوندسليغا: فوز صعب لبايرن وسقوط مدو لدورتموند ولايبزيغ

بوندسليغا: فوز صعب لبايرن وسقوط مدو لدورتموند ولايبزيغ 11.02.2017

حقق بايرن ميونيخ، المتصدر وبطل المواسم الأربعة الأخيرة، فوزا بشق النفس، وفي الوقت بدل الضائع على مضيفه إنغولشتات الوافد الجديد إلى دوري النخبة. وابتعد بايرن في الصدارة مستفيدا من سقوط ملاحقه الأقرب لايبزيغ أمام هامبورغ.
دورتموند يتذوق طعم الفوز على بريمن رغم غياب أوباميانغ

دورتموند يتذوق طعم الفوز على بريمن رغم غياب أوباميانغ 21.01.2017

في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني تغلب بورسيا دورتموند على فيردر بريمن بهدفين لهدف رغم غياب هدافه الغابوني أوباميانغ، ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف هوفنهايم.
دورتموند يسقط في فخ إنغولشتات وهيرتا يزاحم بايرن على الصدارة

دورتموند يسقط في فخ إنغولشتات وهيرتا يزاحم بايرن على الصدارة 22.10.2016

شهدت مباريات السبت في الدوري الألماني لكرة القدم ـ بونديسليغا ـ نتائج مثيرة غير متوقعة، فقد تعادل دورتموند أمام ذيل الدوري إنغولشتات بثلاثية متبادلة، فيما خسر كولونيا مباراته أمام هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف.
فوز كبير لشالكه وشتوتغارت وتعادل سلبي لدورتموند مع برلين

فوز كبير لشالكه وشتوتغارت وتعادل سلبي لدورتموند مع برلين 06.02.2016

فيما عدا شالكه وانغولشتات لم تستطع الفرق الألمانية الفوز على ملعبها في المباريات التي أقيمت بعد ظهر السبت ضمن الجولة 20 من الدوري الألماني. حيث تعادل برلين مع دورتموند وانهزم فرانكفورت أمام شتوتغارت وهانوفر أمام ماينز.
بايرن ميونيخ يتجاوز صدمة مونشنغلادباخ ويتوج بطلا للخريف

بايرن ميونيخ يتجاوز صدمة مونشنغلادباخ ويتوج بطلا للخريف 12.12.2015

توج بايرن ميونيخ بلقب بطل الشتاء في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما استعاد ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة، إثر فوزه على ضيفه انغلوشتات في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.
ريبيري يعود لتدريبات بايرن لأول مرة منذ نحو تسعة شهور

ريبيري يعود لتدريبات بايرن لأول مرة منذ نحو تسعة شهور 02.12.2015

بعد غياب دام 264 يوما بسبب إصابة في الكاحل عاد النجم الفرنسي فرانك ريبيري للتدريب مع فريقه بايرن ميونيخ. وأعرب ريبيري عن سعادته ويتطلع هو وزميله تياغو إلى العودة للمباريات قبل العطلة الشتوية.
دورتموند يحافظ على صدارة البوندسليغا متقدما على بايرن

دورتموند يحافظ على صدارة البوندسليغا متقدما على بايرن 12.09.2015

واصل بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ انتصاراتهما في الدوري الألماني. ورغم تأخر دورتموند أمام هانوفر، وتأخر بايرن أمام أوغسبورغ، إلا أن الفريقين الكبيرين نجحا في النهاية في الفوز ومزاحمة بعضهما على الصدارة.
مدافع دورتموند ماتس هوميلس وأسباب العودة للتألق مجدداً

مدافع دورتموند ماتس هوميلس وأسباب العودة للتألق مجدداً 07.09.2015

بداية رائعة لدورتموند هذا الموسم. ومثل بداية فريقه الرائعة جاء أداء قائد الفريق ماتس هوميلس، ليرى فيه بعض المنافسين أفضل مدافع في البوندسليغا. فهل السبب هو توماس توخل أم نظام هوميلس الغذائي واستفادته من الرياضات الأخرى؟
رغم صحوة دورتموند لا تهديد لعرش بايرن ميونيخ

رغم صحوة دورتموند لا تهديد لعرش بايرن ميونيخ 21.08.2015

بعد اكتساح دورتموند لغلادباخ في مباراته الأولى في الدوري الألماني هذا الموسم اعتقد كثيرون أنه عاد لمنافسة بايرن. لكنه خيب الآمال في مباراة في الدوري الأوروبي، فعادت الشكوك بشأن مباراته القادمة أمام إنغولشتات.
إنغولشتات يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية ويتأهل للبوندسليغا

إنغولشتات يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية ويتأهل للبوندسليغا 17.05.2015

توج فريق أنغولشتات بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم وليحجز بطاقة التأهل الأولى لدوري الدرجة الأولى. في الأسبوع القادم ستعرف هوية الفريق الثاني الذي سيرافق إنغولشتات لدوري الأضواء والفريق الذي سيدخل الدور الفاصل.