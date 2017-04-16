نادي إنغولشتات

إنغولشتات هو حديث العهد في كرة القدم الألمانية، إذ تأسس عام 2004. لكن رغم ذلك استطاع مجاراة كبار الأندية بعد صعوده في موسم 2015/2016. ونجح في الحفاظ على تواجده في البوندسليغا حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر.

رغم حداثة عهده إلا أن فريق إنغولشتات تمكن من تحقيق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الألماني/ بوندسليغا بعد 11 عاما فقط من تأسيسه. يلعب انغولشتات موسمه الثاني في بوندسليغا بعد أن أنهى الموسم الأول 2015/2016 في المركز الحادي عشر. ويستقبل إنغولشتات ضيوفه في ملعب "آودي بارك" الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج.