نادي إشبيلية

يُعد فريق إشبيلية أكثر النوادي الأندلسية على صعيد الفوز بالبطولات الرياضية وفي مقدمنها كأس الملك الإسباني. كما تمكن من فرض اسمه على الصعيد القاري خلال السنوات الماضية بعد أن تألق في مسابقة الدوري الأوروبي خمس مرات.

يعود تاريخ نادي فريق إشبيلية إلى عام 1890 ولديه واحدة من أنجح مدارس كرة القدم في العالم. وخلال تاريخه العريق رفد إشبيلية المنتخب الإٍسباني بلاعبين حققوا معه نتائج رياضية مشرفة على الصعيدين الأوروبي والعالمي أمثال خيسوس نافاس وألفارو نيغريدو. وعلى عكس نتائجه المتواضعة على الصعيد المحلي، فقد فاز ببطولات أوروبية عديدة أكثر من مرة.