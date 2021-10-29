ينافس نادي أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني بشكل متواصل منذ موسم 2016/2017 "لا ليغا" ممثلاً عن مدينة بامبلونا في إقليم الباسك، لمع نجم فريق النادي في أكثر من مباراة، غير أنه لم يحصل على ألقاب محلية وقارية.

تأسس نادي أوساسونا الإسباني في ديسمبر/ كانون الأول 1920 من اندماج ناديين في مدينة بامبلونا الباسكية، لكنه لم يخض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى إلا في موسم 1934/ 1935. ورغم عدم تحقيق النادي لأي لقب محلي، يحفظ مشجعوه في الذاكرة أعظم إنجاز له حين تغلب على النادي الملكي ريال مدريد برباعية نظيفة على ملعبه في 30 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1990.