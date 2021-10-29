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نادي أوساسونا

ينافس نادي أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني بشكل متواصل منذ موسم 2016/2017 "لا ليغا" ممثلاً عن مدينة بامبلونا في إقليم الباسك، لمع نجم فريق النادي في أكثر من مباراة، غير أنه لم يحصل على ألقاب محلية وقارية.

تأسس نادي أوساسونا الإسباني في ديسمبر/ كانون الأول 1920 من اندماج ناديين في مدينة بامبلونا الباسكية، لكنه لم يخض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى إلا في موسم 1934/ 1935. ورغم عدم تحقيق النادي لأي لقب محلي، يحفظ مشجعوه في الذاكرة أعظم إنجاز له حين تغلب على النادي الملكي ريال مدريد برباعية نظيفة على ملعبه في 30 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1990.

الدوري الإسباني- برشلونة يبدأ رحلته دون كومان.. والانظار تتجه إلى تشافي هرنانديس

الدوري الإسباني- برشلونة يبدأ رحلته دون كومان.. والانظار تتجه إلى تشافي هرنانديس 29.10.2021

يستعد برشلونة لمواصلة رحلته في الدوري الإسباني لكن هذه المرة من دون مدربه كومان الذي تمت إقالته على خلفية مسلسل من الخسائر. سيتولى سيرجي بارجوان المهمة، في الوقت الذي يلمع فيه اسم تشافي هرنانديس كمدرب للبلوغرانا.
ميسي يحتفي بمارادونا في فوز برشلونة برباعية على أوساسونا

ميسي يحتفي بمارادونا في فوز برشلونة برباعية على أوساسونا 29.11.2020

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا مذهلا وقدم لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالانتصار برباعية نظيفة على أوساسونا.
ميسي الهداف التاريخي بعد هاتريك أوساسونا

ميسي الهداف التاريخي بعد هاتريك أوساسونا 17.03.2014

تمكن ليونيل ميسي من أن يتحول إلى الهداف التاريخي لنادي برشلونة بعد إحرازه الهدف الـ371 ضمن هاتريك أمام أوساسونا في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم؛ وذلك قبل ستة أيام من مباراة القمة أمام ريال مدريد.
إشبيليه وإسبانيول إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية

إشبيليه وإسبانيول إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية 04.05.2007

فريقان إسبانيان يتأهلان إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إشبيليه وإسبانيول برشلونه يبلغان نهائي البطولة الأوروبية ( 16 مايو في غلاسكو ) على حساب فريقي فريقي أوساسونا بامبلونا ( إسبانيا ) وفيردر بريمن الألماني
هزيمة موجعة لفيردر بريمن وفوز أوساسونا على اشبيلية

هزيمة موجعة لفيردر بريمن وفوز أوساسونا على اشبيلية 27.04.2007

فيردر بريمن يخسر أمام إسبانيول برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إضافة إلى ذلك يتيعن على بريمن خوض مباراة الإياب دون حارس مرماه الأساسي تيم فيزي. أوساسونا يفوز على اشبيلية بهدف يتيم